20+ животных-путешественников, которые очаровали всех пассажиров

Многие животные тоже любят путешествия! Хотя они могут волноваться во время поездок, но если привыкнут, то делают это с удовольствием. Самолеты, поезда, метро - в любом транспорте можно встретить милашных и смешных пушистых пассажиров. Посмотрите на этих красавчиков!
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"Это Афина. Это ее первая поездка на поезде. Она очень волнуется, но в то же время, она невероятно храбрая"
"Моя жена - стюардесса, и она часто перевозит бездомных животных, например, из одного приюта в другой, или из приюта новым хозяевам. Сегодня с ней летела эта красотка"
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