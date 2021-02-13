20+ животных-путешественников, которые очаровали всех пассажиров

Многие животные тоже любят путешествия! Хотя они могут волноваться во время поездок, но если привыкнут, то делают это с удовольствием. Самолеты, поезда, метро - в любом транспорте можно встретить милашных и смешных пушистых пассажиров. Посмотрите на этих красавчиков!