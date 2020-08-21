Подборка позитивных фото с животными, которые поднимут настроение на весь день

Скажите "Сыыыр!"
Гнездо колибри с крышей из листика
"Эта мама-утка каждый год приводит своих птенцов к моему порогу, и я помогаю ей заботиться о них. В этом году у меня 13 детей"
Женщина оставила на машине соседей записку: "Пожалуйста, знайте, что прямо под вашим колесом спит детеныш оленя"
"Вот уже 4 недели я прихожу сюда во время перерыва на работе, и приношу что-то вкусненькое этому парню. Он каждый раз ждет меня здесь"
"Моя подруга вылечила ворону, которая травмировалась, застряв в сарае. После этого ворона прилетала к ней и приносила вот такие подарки"
Квокки - просто счастье!
Норвежские полицейские настолько суровы..
"Одна из задач собаки - лаять на незваных гостей и прогонять со двора. Однако, медведь в нашей округе решил подкупить моего пса. Тот приносит ему кости, и пока мой пес грызет их, медведь пробирается к мусору. И так - уже третий раз!"
Какая милота!
Просто посмотрите на это чудо
Ничего особенного, просто медведи на деревьях
Синхронизация прошла успешно
"Это мое любимое фото - я и милая капибара"
Все внимание на выражение мордочки тюленя
"Я решил выложить это старое фото после того, как заметил, что в мое кармане - хомячок сестры"
"Так вот почему вода не течет!"
"Игуана решила эффектно появиться в кадре, когда меня фоткали в Пуэрто-Рико"
Искусство маскировки (найди хамелеона)
Безопасность - прежде всего
Милейшая львица
"Мой красавчик нашел себе место отдыха, пока я чистила его аквариум"
Кажется, этот голубь в глубоких философских думах..
"Гляди, а это я"
"Она нашла себе корону"
"Какая интересная птица. Наверное, редкий вид"
"Наш бассейн оккупировали шесть сов! Что это, вечеринка?"
На свадебную фотосессию заглянули енотики
Пушистая корова
"Застали эту романтичную сцену в горах Колорадо"
"Эти двое красавчиков встретили меня у университета"
"И как, мне идет?"
"Я обиделась"
"Эта поездка определенно не будет скучной!"
Стильная курица
"Мой хомяк съел кучу попкорна, и кажется, ему мало!"
Удачный кадр!
"Работаю волонтером в заповеднике для медведей в Хорватии. Решила просто поделиться этим фото"
"Распечатали на 3D-принтере маленькие короны для наших домашних лягушек"
"Шел какой-то там день карантина. Мы с парнем сделали галерею для нашей песчанки"
"Кажется, я только что стал свидетелем какого-то креветочного ритуала"
Скат: "Улыбочку, дамы!"
"Мои маленькие помощники"
"Пришел домой, и встретил у дверей этого маленького вора"
"Жена специально купила для него кроватку.. Но вот где он выбирает спать каждый день"
"Потеряла своего кролика, и обыскала весь дом. А он решил притвориться картошечкой"
Патрик, ты ли это?
"Моя мама работает в ветеринарной клинике. Сегодня приехал позитивный пациент"
"Она просто подружилась с авокадо"
"Нет, не стыдно!"
Источник:
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