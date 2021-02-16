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20+ случаев, когда хозяева обучили питомцев странным привычкам, сами того не ведая

20+ случаев, когда хозяева обучили питомцев странным привычкам, сами того не ведая (31 фото)

Автор:
16 февраля 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории   любимцы   питомцы   подборка   смешные животные   фото   
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31

Дрессировка животного - нелегкое дело. Чтобы выработать какую-то привычку у питомца, хозяева тратят много времени на работу с ним. Но иногда наши любимые животные случайным образом сами обучаются каким-то вещам - нередко странным и очень забавным, которым мы их и не думали обучить. А у вас есть такие истории?

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Метки: домашние животные   животные   истории   любимцы   питомцы   подборка   смешные животные   фото   
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