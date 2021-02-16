20+ случаев, когда хозяева обучили питомцев странным привычкам, сами того не ведая

Дрессировка животного - нелегкое дело. Чтобы выработать какую-то привычку у питомца, хозяева тратят много времени на работу с ним. Но иногда наши любимые животные случайным образом сами обучаются каким-то вещам - нередко странным и очень забавным, которым мы их и не думали обучить. А у вас есть такие истории?
"Я игриво трогаю пса за мордочку, когда мы играем. Он как-то понял, что это приносит мне радость. Теперь каждый раз, когда он видит меня грустной или чувствует, что что-то не так, подходит и сует мордочку мне в ладонь"
"Моя кошка всегда рвалась внутрь, когда я принимала ванну, и однажды я решила принять ванну с ней, положив ее в пластиковый контейнер. Теперь это превратилось привычку, и по-другому я не купаюсь!"
"Когда я была маленькой, я постоянно носила с собой одного из наших котов. Мои руки были заняты им, я использовала одну из его вытянутых лап, чтобы включить свет в комнате. Теперь этот маленький ублюдок всегда включает и выключает свет ради забавы"
"Я часто болтаю сама с собой, и мой кот уже привык к этому и сам может начать мяукать ни с того ни с сего. Это бесит моего мужа, и он каждый раз кричит на кота за это. Кот это запомнил, и теперь громко мяукает всегда, когда видит мужа. Коты - крутые"
"Однажды мой пес каким-то образом выучил команду "принеси игрушку". При этой команде он быстро хватает игрушку, которая ближе всего к нему, и приносит мне. Это может быть и просто любая мягкая вещь. Недавно он пытался так схватить кота"
"У нашего кота какое-то время были поражены анальные железы. Нам пришлось подкупать его лакомствами, чтобы он позволил нам посмотреть, все ли у него "там" в порядке. Теперь, когда он хочет угощения, он подходит и тычет нам в лицо своей задницей"
"Моя кошка мяукает два раза каждый раз, когда я чихаю. Я отвечаю ей "спасибо". Пару раз я специально не ответила "спасибо", и она начинала возмущенно мяукать, типа, "ну и сколько прикажешь ждать ответа?""
"Я несколько раз брала кошку и поднимала к потолку, чтобы она убила пауков или других насекомых. С тех пор всегда, когда я беру ее на руки, она смотрит на потолок и высматривает пауков"
"Каким-то образом мы научили нашу собаку концепции торговли. Когда мы едим что-то вкусненькое, она идет за одной из своих костей или игрушек, и приносит нам. Взамен мы даем ей что-то со стола"
"Раньше мой пес лаял на всех животных в телевизоре. Потом я выдрессировала его, объясняя, что на белого медведя лаять не стоит - он опасен. А на кролика можно спокойно лаять. Теперь, когда он видит животное по ТВ, смотрит на меня и ждет одобрения"
"Часто гладил своего пса, пока обувался. Он научился приносить мне обувь в обмен на ласку"
"Когда наш пес был щенком, мама звонила по Фейстайму моему племяннику, садила щенка на колени, и племяш разговаривал с ним. Наш щенок вырос и весит 40 кг, но слыша звонок Фейстайма, со всех лап несется и приземляет огромную попу на мамины колени"
"Однажды кот принес мне носок из корзины с грязным бельем. Я подумал, что это мило, и похвалил его. Так я запустил круг. Теперь он всегда приносит мне грязное белье, когда хочет ласки"
"Наш попугай научился идеально копировать звук телефона при подключении зарядного устройства. Для него это всегда означало, что пора идти спать. С тех пор каждый раз, когда близится ночь, он начинает издавать этот звук"
"У нас с женой четкий график сна в течение недели. Если мы не ложимся спать вовремя в выходные, наша собака раздражается и пассивно-агрессивно вздыхает, пока мы не поднимемся наверх спать"
"Я обучила кошек пользоваться когтеточкой, много поощряя и угощая их. Уже на протяжении семи лет, если один из моих котов косячит, жует или скребет что-то и я его ругаю, он бежит к когтеточке и яростно дерет ее. "Посмотри, но я ведь хороший!""
"Моя собака обожает сыр, а сыр у нас хранится в специальном отделении холодильника, которое издает характерный звук. Когда мы открываем эту полочку с сыром (не важно, когда и кто), собака со всех лап несется к холодильнику"
"Моя кошка открывает привод Xbox, когда она думает, что я достаточно поиграл (даже если я только начал)"
"Каждое утро я говорю своей собаке "Доброе утро", и чешу ей животик. После этого выработалась привычка - каждый раз, когда она слышит "Доброе утро", ложится на спину и ждет почесываний"
"В будни я просыпаюсь в 4 утра из-за работы. Мой кот привык, что я кормлю его сразу после пробуждения. Он привык, и ему все равно - в любой праздник и выходной он начинает громко мяукать, скидывать вещи, ходить по мне, если его не кормят в 4 утра"
"Слыша звук открывающейся полки для овощей в холодильнике, мои морские свинки начинают бить лапками и бегать по клетке в ожидании вкусняшек"
"Всегда хвалили кота, если он приносил нам свою любимую игрушку. Теперь приносит ее всегда, когда хочет внимания"
"Наша кошка обожает пить из крана. Она знает мое расписание, и рано утром, когда я встаю на работу, она бежит к раковине первее меня и ждет, пока я включу ей воду"
"Моя кошка не пойдет спать, если не "боднёт" меня головой несколько раз, и я не поглажу ее в ответ"
"Приучили пса спать под одеялом. Теперь когда приходит время сна, он ложится в лежанку и долго смотрит на меня, ожидая, что я принесу одеялко и укрою его"
"Когда я работал дома, мне приходилось часто говорить по телефону. И моя собака всегда лаяла, когда я с кем-то разговаривал. Я давал ей вкусняшки, и она успокаивалась. После этого она выучила стратегию и начинала лаять, только слыша звонок телефона"
Источник:
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