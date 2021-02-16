20+ случаев, когда хозяева обучили питомцев странным привычкам, сами того не ведая

Дрессировка животного - нелегкое дело. Чтобы выработать какую-то привычку у питомца, хозяева тратят много времени на работу с ним. Но иногда наши любимые животные случайным образом сами обучаются каким-то вещам - нередко странным и очень забавным, которым мы их и не думали обучить. А у вас есть такие истории?