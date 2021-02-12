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30 семейных фото, которые не были бы такими забавными, если бы не собакены

30 семейных фото, которые не были бы такими забавными, если бы не собакены (31 фото)

Автор:
12 февраля 2021 17:45
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   питомцы   подборка   семья   собака   собаки   фото   
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Собаки - больше, чем просто друг человека. Все любящие хозяева считают своих собак полноправными членами семьи. Поэтому без их участия не обойдется ни одно семейное фото! Сейчас в сети запустили челлендж #FamilyPortraitChallenge - его участники публикуют смешные и милые семейные портреты со своими любимыми собаками. Посмотрите на эти теплые снимки!

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Метки: домашние животные   животные   питомцы   подборка   семья   собака   собаки   фото   
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