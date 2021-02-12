30 семейных фото, которые не были бы такими забавными, если бы не собакены

Собаки - больше, чем просто друг человека. Все любящие хозяева считают своих собак полноправными членами семьи. Поэтому без их участия не обойдется ни одно семейное фото! Сейчас в сети запустили челлендж #FamilyPortraitChallenge - его участники публикуют смешные и милые семейные портреты со своими любимыми собаками. Посмотрите на эти теплые снимки!
Участники челленджа #FamilyPortraitChallenge активно публикуют забавные и милые фото с участием своих любимых собак. Это фото с семейных фотосессий и простые домашние снимки, смотря на которые, еще раз убеждаешься, что с собакой никогда не соскучишься!
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 30 уморительных собак, которые заснули в самых странных позах
- Ученые выяснили, когда появились первые домашние собаки
- Парень вынес из горящего дома глухого соседского пса
- Американец попал в тюрьму, отказавшись вернуть собаку работодателю
- Как быстро они растут: 30 фото с собаками в стиле "тогда и сейчас"
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...