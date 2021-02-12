30 семейных фото, которые не были бы такими забавными, если бы не собакены

Собаки - больше, чем просто друг человека. Все любящие хозяева считают своих собак полноправными членами семьи. Поэтому без их участия не обойдется ни одно семейное фото! Сейчас в сети запустили челлендж #FamilyPortraitChallenge - его участники публикуют смешные и милые семейные портреты со своими любимыми собаками. Посмотрите на эти теплые снимки!