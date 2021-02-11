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Как дети малые: панды-близнецы впервые увидели снег

Как дети малые: панды-близнецы впервые увидели снег (11 фото)

Автор:
11 февраля 2021 21:54
Сообщество : Животные
Метки: дикие животные   животные   зоопарк   мило   панда   панды   смешные животные   фото   
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Милейшие панды-близнецы, которые родились в бельгийском зоопарке Пайри Дайза полтора года назад, недавно впервые увидели снег. Они начали резвиться, бегать и играть в снегу, как маленькие детки. Посмотрите на это чудо!
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Метки: дикие животные   животные   зоопарк   мило   панда   панды   смешные животные   фото   
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Прораб Час назад
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