Как дети малые: панды-близнецы впервые увидели снег

Милейшие панды-близнецы, которые родились в бельгийском зоопарке Пайри Дайза полтора года назад, недавно впервые увидели снег. Они начали резвиться, бегать и играть в снегу, как маленькие детки. Посмотрите на это чудо!
Пайри Дайза, зоопарк и ботанический сад в Бельгии, недавно показал своих милашных подопечных - панд-близнецов. Полутрагодовалые пандочки Бао Ди (Bao Di) и Бао Мей (Bao Mei) родились в зоопарке в 2019 году, а сейчас живут в вольере вместе со своей мамой Хао Хао.
На днях в Бельгии выпало много снега, и маленькие панды впервые увидели его в таких объемах. Фотограф заснял, как малыши бегали и играли под чутким присмотром своей матери, которая всегда держалась рядом с ними и контролировала процесс.
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"Панды обычно живут в горах, например, в китайской провинции Сычуань. Там очень много снега. А эти панды увидели снег первый раз в жизни, и были счастливы поиграть в нем," - говорит смотритель зоопарка, Янг Ли.
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