15 невезучих c отличным чувством юмора

У каждого наверняка есть такой знакомый, который почти на все свои неприятности смотрит с изрядной долей самоиронии. Именно такие люди и публикуют в социальных сетях кадры досадных инцидентов, которые они пережили, чтобы не только самому улыбнуться злополучной ситуации, но и подарить окружающим положительные эмоции. В этом посте вы увидите фотографии самых заядлых оптимистов.
Обогреватель вышел из строя, техник отказался приехать из-за карантина. Решил попробовать починить его сам. Споткнулся о трубу и провалился сквозь потолок. Кому-нибудь нужен мастер на все руки?
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Мой друг в отеле решил принять душ. Но дверь заклинило, и он три часа сидел взаперти, пока не пришла помощь
Моя дочь прищемила дверью палец на руке. Перелом не выявили, но рентген получился оскорбительным
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