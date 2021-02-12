15 невезучих c отличным чувством юмора

У каждого наверняка есть такой знакомый, который почти на все свои неприятности смотрит с изрядной долей самоиронии. Именно такие люди и публикуют в социальных сетях кадры досадных инцидентов, которые они пережили, чтобы не только самому улыбнуться злополучной ситуации, но и подарить окружающим положительные эмоции. В этом посте вы увидите фотографии самых заядлых оптимистов.