FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2442 поста • 1030 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
15 невезучих c отличным чувством юмора

15 невезучих c отличным чувством юмора (16 фото)

Автор:
12 февраля 2021 23:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: невезучие   оптимисты   отличное   самоирония   чувство юмора   эмоции   
1792
16

У каждого наверняка есть такой знакомый, который почти на все свои неприятности смотрит с изрядной долей самоиронии. Именно такие люди и публикуют в социальных сетях кадры досадных инцидентов, которые они пережили, чтобы не только самому улыбнуться злополучной ситуации, но и подарить окружающим положительные эмоции. В этом посте вы увидите фотографии самых заядлых оптимистов.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: невезучие   оптимисты   отличное   самоирония   чувство юмора   эмоции   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Luc72 47 минут назад
Почти по Турински
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Михалыч 45 минут назад
сегодня вышел из ленты, загружал покупки в багажник, и поставил пол-литровый пакет сока на задний бампер, чтоб потом взять с собой в машину попить..... забыл про него, естественно. крышка багажника надёжно накрыла пакет отправив половину его содержимого мне на джинсы )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Варакин Алексей Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр Едигаров Варакин Алексей 18 минут назад
Жаль девочку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
turyst Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
turyst Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Анатолий Соколов turyst 22 минуты назад
разучились люди салфетку подсовывать и переворачивть стакан/бутылку ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Свирепый Бамбр turyst Полминуты назад
Все верно. Это не неизбежность, а малообразованность и школотство!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
turyst Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−16
Popson 2 часа назад
Это идеально, уметь посмеяться на собой !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Платить или не платить: вот в чем вопрос Платить или не платить: вот в чем вопрос "Ну ****** в рот!": вратарь женской сборной Казахстана по футболу эмоционально отреагировала на голы "Ну ****** в рот!": вратарь женской сборной Казахстана по футболу эмоционально отреагировала на голы 15 фотографий, доказывающих, что домашние любимцы делают человека счастливее 15 фотографий, доказывающих, что домашние любимцы делают человека счастливее Боль, с которой нужно смириться, чтобы жить дальше Боль, с которой нужно смириться, чтобы жить дальше 15 животных, которые заслужили награду за актерский талант 15 животных, которые заслужили награду за актерский талант Болезнь Альцгеймера не смогла остановить любовь пожилой балерины к танцу Болезнь Альцгеймера не смогла остановить любовь пожилой балерины к танцу
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

155735



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
13 культовых фильмов СССР: сколько лет было актерам на момент съёмок
9
48
13 культовых фильмов СССР: сколько лет было актерам на момент съёмок
Шутка удалась! Пранкеры, поплатившиеся свободой или жизнью
3
70
Шутка удалась! Пранкеры, поплатившиеся свободой или жизнью
﻿
Набирающие популярность в сообществах
10 победителей фотоконкурса «Визуальное повествование» от The Independent Photographer
0
1
10 победителей фотоконкурса «Визуальное повествование» от The Independent Photographer
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Из российской глубинки в Монако. Как Александр Головин покоряет европейский футбол
Из российской глубинки в Монако. Как Александр Головин покоряет европейский футбол
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
1
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#дтп#Россия#аварии#картинки#СССР#кино#автомир
#Юмор#факты#подборка#прикол#шоу бизнес#авто аварии#люди#сша#китай#прикольные
#животные#интересное#девушки#собака#в мире#полиция#приколы#знаменитости#собаки#Разное

На что жалуетесь?

Вернуться