Люди, которых Вселенная просто ненавидит

"Привет, Стивен! Ну что, теперь ты, наконец, обратил на меня внимание? Я все о ней знаю, ты, грязный, подлый, аморальный, бесчестный, бездарный урод! У меня есть видеозапись! Твоя (вскоре уже бывшая) жена Эмили. P.S. За этот биллборд я заплатила с нашего общего банковского счета".