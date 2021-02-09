Люди, которых Вселенная просто ненавидит

Хотите знать, что такое не везет? Вот вам наглядные иллюстрации!
Я думал, что худшее унижение - это когда полиция кладет тебя на асфальт мордой вниз. Но потом пришла эта чертова кошка...
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"У меня нет правой руки. Недавно я сломал левую руку. Друг, узнав об этом, подарил футболку"
Надпись на футболке: "Если ты счастлив, хлопни в ладош... ой, прости".
В 1998 году в Гондурасе построили мост через реку Чолутека. Через несколько лет ураган изменил русло реки
"Мой приятель совершил восхождение на Килиманджаро. Тяжелое восхождение длилось неделю. На вершине он попросил проводника сфотографировать его, пока телефон не сел от пронизывающего холода. Вот это памятное фото"
Так выглядят в разных странах значки, обозначающие пешеходов на дорожных знаках. Если разместить их на карте Европы, окажется, что все они бегут подальше от Польши
Этот невезучий баньян в Пакистане с 1898 года находится под арестом из-за какого-то английского пьяницы
Надпись на табличке: "Я нахожусь под арестом. Однажды вечером сильно пьяный английский офицер решил, что я собираюсь уйти со своего места и приказал сержанту арестовать меня. С тех пор меня так и не освободили".
Невезучая медсестра
Вайолетт Джессоп работала медсестрой на трех однотипных судах - "Титанике", "Британнике" и "Олимпике". "Титаник" затонул после столкновения с айсбергом, "Олимпик" столкнулся с военным судном и чуть не пошел ко дну, "Британник" утонул, подорвавшись на мине. Джессоп выжила во всех трех катастрофах.
В XIX веке в Таиланде прикосновение к королеве каралось смертной казнью. В 1880 году лодка, в которой была правительница, перевернулась и пошла ко дну. оролева тоже утонула: ведь никто не дерзнул спасать ее
"Перед свадьбой мы купили обручальные кольца с 10-летней гарантией. Сегодня из моего кольца выпал бриллиант. А вчера мы отметили 10-летие семейной жизни"
Этот человек после пережитого в 1871 году кораблекрушения долго страдал от фобии. Лишь несколько десятилетий спустя он преодолел ее и решил закрепить успех, купив билет на океанское путешествие... на "Титанике"
Единственный человек на Земле, переживший ДВЕ атомные бомбардировки
Цутому Ямагути пережил атомную бомбардировку в Хиросиме и день спустя, чтобы пережить кошмар в тишине и покое, уехал в родной город... Нагасаки.
Британец, отправившийся в Индию, переболел там лихорадкой Денге, малярией и, наконец, ковидом. Теперь врачи борются за его жизнь после укуса кобры
В 2013 году девушка, выжившая при крушении самолета компании ASIANA, выбралась из салона и побежала прочь от лайнера. По пути ее сбила спешившая к месту катастрофы пожарная машина
Если рядом с твоим домом прорвало водопроводную трубу, остаться без воды - не самое худшее
"У моего лучшего друга в детстве было несколько переломов. В девять лет его сбила машина, а в пятом классе, в первый учебный день, он упал с гимнастического комплекса и сломал обе руки"
Репутация - это на всю жизнь
"Работают люди. Но только не Джон. Этот парень - бездельник".
Стивену явно не повезло
"Привет, Стивен! Ну что, теперь ты, наконец, обратил на меня внимание? Я все о ней знаю, ты, грязный, подлый, аморальный, бесчестный, бездарный урод! У меня есть видеозапись! Твоя (вскоре уже бывшая) жена Эмили. P.S. За этот биллборд я заплатила с нашего общего банковского счета".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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