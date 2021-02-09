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Люди, которых Вселенная просто ненавидит

Люди, которых Вселенная просто ненавидит (31 фото)

Автор:
09 февраля 2021 11:22
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   не везет   невезучие   неприятности   неудачи   смешно   судьба-индейка   
2194
31
Хотите знать, что такое не везет? Вот вам наглядные иллюстрации!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   не везет   невезучие   неприятности   неудачи   смешно   судьба-индейка   
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3  комментария
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4k
Евгений Час назад
Наверное, когда факи показывал, считал себя крутым. Хорошо, еще, что травмат дома забыл.

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11k
Serg2001 8 минут назад
Анна Каренина...

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3k
Ыукп 47 минут назад
Брела, брела 15 минут славы и добрела.
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