Боль, с которой нужно смириться, чтобы жить дальше

Мы боимся перемен и любой боли, считая их спутниками только чего-то плохого. Поэтому, когда проблемы только начинаются, прячемся от них в надежде, что все наладится само собой. А когда уже слишком поздно, хватаемся за каждую соломинку. Историю своей пациентки Нины, которую боль и разбитое сердце вернули к жизни, рассказала психолог Мария Тихонова.
Нина была одной из тех пациенток, кто приходит в терапию не просто в момент кризиса брака, но в ситуации очевидного и неизбежного его конца. Мужчины и женщины приходят к терапевту, гадалке, экстрасенсу, к кому угодно, чтобы с их помощью получить шанс исправить ситуацию любым способом. Не знаю, как на моем месте повел бы себя экстрасенс, но я сказала Нине, что ее брак, похоже, ничем не исправить. Муж принял решение, это решение для него однозначно, и у нее нет никаких других опций, кроме как проживать этот новый контекст ее жизни.
Часто ко мне в кабинет приходят люди, чей запрос сводится к просьбе: «Сделайте так, чтобы ничего не происходило». «Как, совсем ничего, ни плохого, ни хорошего? – Если для того, чтобы не происходило ничего плохого, нужно, чтобы перестало и хорошее происходить, то пусть так».
Каждый из этих людей когда-то был ребенком, который ежедневно совершал новые открытия, отправлялся на поиски приключений, падал, поднимался и снова падал. И вот однажды цена усилий, необходимых для того, чтобы подняться после падения, становится слишком высокой. И в этот момент человек перестает рисковать и любопытствовать.
Часто ко мне в кабинет приходят люди, чей запрос сводится к просьбе: «Сделайте так, чтобы ничего не происходило». «Как, совсем ничего, ни плохого, ни хорошего? – Если для того, чтобы не происходило ничего плохого, нужно, чтобы перестало и хорошее происходить, то пусть так».
Каждый из этих людей когда-то был ребенком, который ежедневно совершал новые открытия, отправлялся на поиски приключений, падал, поднимался и снова падал. И вот однажды цена усилий, необходимых для того, чтобы подняться после падения, становится слишком высокой. И в этот момент человек перестает рисковать и любопытствовать.
Конечно, такие изменения происходят не в один день. Но происходят со всеми. Чужая ноша не легче, каждый из нас переживает множество болезненных событий. Но и эти слова кажутся лишь словами тому, кто оказался в плену замкнутого круга неприятностей. Нина целых 17 лет прожила как раз в таком режиме: ничего не происходило. Все ее усилия были направлены на то, чтобы держать «среднюю температуру по больнице», чтобы не допускать неприятностей.
Давайте договоримся сразу: неприятности следует разделить на две категории. Причем каждая из болезненных ситуаций одним боком может попасть в одну категорию, другим – во вторую.
Первая категория: непоправимые и независящие от нас события – смерть близкого человека, расставание с любимым из-за того, что он встретил новую любовь, болезнь, ограбление, поломка совершенно исправной вещи, предательство друга, избрание нелюбимой политической партии.
Вторая категория: события-маяки, требующие от нас коррекции курса корабля, – отчисление из вуза, обострившиеся проблемы в отношениях с близкими, увольнение, повторяющаяся болезненная ситуация в личной жизни.
Действительно, ситуация Нины соответствует первой, непоправимой категории. Однако в процессе терапии выяснились особенности отношений моей пациентки со всеми близкими людьми в ее жизни, что дало понять, что ситуация может повториться в дальнейшем, а для того, чтобы этого не произошло, требуется серьезная работа над собой.
Эта личная драма была очень высокой, но при этом и единственно возможной для Нины. Работая с ней все годы, последовавшие после ее развода, я с грустью понимала, что до этого ситуация много раз предлагала более мягкие пути разрешения назревших проблем, но Нина, как многие из нас, ждала, что все обойдется.
Давайте договоримся сразу: неприятности следует разделить на две категории. Причем каждая из болезненных ситуаций одним боком может попасть в одну категорию, другим – во вторую.
Первая категория: непоправимые и независящие от нас события – смерть близкого человека, расставание с любимым из-за того, что он встретил новую любовь, болезнь, ограбление, поломка совершенно исправной вещи, предательство друга, избрание нелюбимой политической партии.
Вторая категория: события-маяки, требующие от нас коррекции курса корабля, – отчисление из вуза, обострившиеся проблемы в отношениях с близкими, увольнение, повторяющаяся болезненная ситуация в личной жизни.
Действительно, ситуация Нины соответствует первой, непоправимой категории. Однако в процессе терапии выяснились особенности отношений моей пациентки со всеми близкими людьми в ее жизни, что дало понять, что ситуация может повториться в дальнейшем, а для того, чтобы этого не произошло, требуется серьезная работа над собой.
Эта личная драма была очень высокой, но при этом и единственно возможной для Нины. Работая с ней все годы, последовавшие после ее развода, я с грустью понимала, что до этого ситуация много раз предлагала более мягкие пути разрешения назревших проблем, но Нина, как многие из нас, ждала, что все обойдется.
Я помню ту поворотную встречу, которую я для себя назвала «перерождением Нины». Она долго не могла справиться со своими переживаниями боли и утраты, изменившийся социальный статус очень пошатнул ее самооценку, финансовые проблемы обрушились как лавина. И вот однажды Нина сказала мне, что ощущает себя невероятно живой. Такой живой, какой она не была ни дня за 17 лет брака. Она говорила, что эти 17 лет она была в коконе комфорта и безопасности, но ни дня она не ощущала себя счастливой и живой. А теперь, несмотря на беды, чувствует вкус еды и жизни.
Нина подарила мне важную фразу: «Я знаю теперь, что беды – это необходимая часть пути. Важно не терять ощущения правильности происходящего, тогда и боль будет осмысленной». Это напоминает то, что мы проживаем в процессе родов. Любая мать знает, что боль неизбежна, но насколько несопоставимо то новое, что входит в жизнь вместе с этой болью.
Поэтому при столкновении с болезненной ситуацией важно сделать следующие шаги:
1. Подумайте, относится ли эта ситуация к категории непоправимых и независящих от нас событий. Если да, то постарайтесь прожить этот отрезок жизни, максимально сохранив себя.
2. Вспомните, было ли с вами нечто подобное раньше. Если ситуация повторяется, нужно перестать заметать сор под ковер. Ставки за промедление повышаются… В ситуации с близкими обязательно нужно проговаривать то, что происходит. Недомолвки, оставленные на самотек, зарастают плесенью недопонимания и обид.
3. Сформулируйте проблему и познакомьтесь с опытом других. Сегодня практически любая психологическая проблема описана в литературе или в интернете. Поэтому, сформулировав свою ситуацию, можно познакомиться с опытом тех, кто прошел через это, и попросить консультацию у специалиста.
Мы уже не маленькие, чтобы оценивать жизнь в категории «нет боли – хорошо и счастье, неприятности и боль – плохо». В нашей жизни представлена вся палитра красок, хотим мы этого или нет.
Все, что имеет значение, это понимание: живу ли я сейчас? И мой ли это путь? И только сам себе человек может ответить на эти вопросы и будет вознагражден глубиной и пониманием правильности происходящего. А из этого ощущения постепенно сложится танец жизни гармоничного и живого человека.
Нина подарила мне важную фразу: «Я знаю теперь, что беды – это необходимая часть пути. Важно не терять ощущения правильности происходящего, тогда и боль будет осмысленной». Это напоминает то, что мы проживаем в процессе родов. Любая мать знает, что боль неизбежна, но насколько несопоставимо то новое, что входит в жизнь вместе с этой болью.
Поэтому при столкновении с болезненной ситуацией важно сделать следующие шаги:
1. Подумайте, относится ли эта ситуация к категории непоправимых и независящих от нас событий. Если да, то постарайтесь прожить этот отрезок жизни, максимально сохранив себя.
2. Вспомните, было ли с вами нечто подобное раньше. Если ситуация повторяется, нужно перестать заметать сор под ковер. Ставки за промедление повышаются… В ситуации с близкими обязательно нужно проговаривать то, что происходит. Недомолвки, оставленные на самотек, зарастают плесенью недопонимания и обид.
3. Сформулируйте проблему и познакомьтесь с опытом других. Сегодня практически любая психологическая проблема описана в литературе или в интернете. Поэтому, сформулировав свою ситуацию, можно познакомиться с опытом тех, кто прошел через это, и попросить консультацию у специалиста.
Мы уже не маленькие, чтобы оценивать жизнь в категории «нет боли – хорошо и счастье, неприятности и боль – плохо». В нашей жизни представлена вся палитра красок, хотим мы этого или нет.
Все, что имеет значение, это понимание: живу ли я сейчас? И мой ли это путь? И только сам себе человек может ответить на эти вопросы и будет вознагражден глубиной и пониманием правильности происходящего. А из этого ощущения постепенно сложится танец жизни гармоничного и живого человека.
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