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Боль, с которой нужно смириться, чтобы жить дальше

Боль, с которой нужно смириться, чтобы жить дальше (3 фото)

Автор:
18 ноября 2020 10:20
Сообщество : Психология
Метки: боль   жизнь   люди   психология   советы   фото   эмоции   
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Мы боимся перемен и любой боли, считая их спутниками только чего-то плохого. Поэтому, когда проблемы только начинаются, прячемся от них в надежде, что все наладится само собой. А когда уже слишком поздно, хватаемся за каждую соломинку. Историю своей пациентки Нины, которую боль и разбитое сердце вернули к жизни, рассказала психолог Мария Тихонова.

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Метки: боль   жизнь   люди   психология   советы   фото   эмоции   
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