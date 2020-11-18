Боль, с которой нужно смириться, чтобы жить дальше

Я помню ту поворотную встречу, которую я для себя назвала «перерождением Нины». Она долго не могла справиться со своими переживаниями боли и утраты, изменившийся социальный статус очень пошатнул ее самооценку, финансовые проблемы обрушились как лавина. И вот однажды Нина сказала мне, что ощущает себя невероятно живой. Такой живой, какой она не была ни дня за 17 лет брака. Она говорила, что эти 17 лет она была в коконе комфорта и безопасности, но ни дня она не ощущала себя счастливой и живой. А теперь, несмотря на беды, чувствует вкус еды и жизни.



Нина подарила мне важную фразу: «Я знаю теперь, что беды – это необходимая часть пути. Важно не терять ощущения правильности происходящего, тогда и боль будет осмысленной». Это напоминает то, что мы проживаем в процессе родов. Любая мать знает, что боль неизбежна, но насколько несопоставимо то новое, что входит в жизнь вместе с этой болью.



Поэтому при столкновении с болезненной ситуацией важно сделать следующие шаги:



1. Подумайте, относится ли эта ситуация к категории непоправимых и независящих от нас событий. Если да, то постарайтесь прожить этот отрезок жизни, максимально сохранив себя.



2. Вспомните, было ли с вами нечто подобное раньше. Если ситуация повторяется, нужно перестать заметать сор под ковер. Ставки за промедление повышаются… В ситуации с близкими обязательно нужно проговаривать то, что происходит. Недомолвки, оставленные на самотек, зарастают плесенью недопонимания и обид.



3. Сформулируйте проблему и познакомьтесь с опытом других. Сегодня практически любая психологическая проблема описана в литературе или в интернете. Поэтому, сформулировав свою ситуацию, можно познакомиться с опытом тех, кто прошел через это, и попросить консультацию у специалиста.



Мы уже не маленькие, чтобы оценивать жизнь в категории «нет боли – хорошо и счастье, неприятности и боль – плохо». В нашей жизни представлена вся палитра красок, хотим мы этого или нет.



Все, что имеет значение, это понимание: живу ли я сейчас? И мой ли это путь? И только сам себе человек может ответить на эти вопросы и будет вознагражден глубиной и пониманием правильности происходящего. А из этого ощущения постепенно сложится танец жизни гармоничного и живого человека.