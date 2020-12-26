15 животных, которые заслужили награду за актерский талант

Вроде бы считается, что животные не могут испытывать те же эмоции, что и мы - люди. Но глядя на эти фотографии в это очень сложно поверить.
Возможно, братья меньшие и правда не имеют такую богатую палитру эмоционального выражения, однако вы только посмотрите, какие у них невероятные мордочки!
Вот бы нам всем научиться кокетничать также как эта милая квокка
Нет. Как все квокки в этом мире.
Красные панды встают на задние лапки и поднимают передние, чтобы быть больше страшнее.
Да. Больше и страшнее.
Собака развила навык общения при помощи кнопок
Удивительно, совсем скоро мы, наверное, будем говорить на одном языке. Банни отлично общается с хозяйкой, спрашивая у нее, когда они пойдут на улицу, или когда придет глава семьи. Также она может рассказать, что ей грустно и что у нее в лапке заноза.
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