15 животных, которые заслужили награду за актерский талант

Удивительно, совсем скоро мы, наверное, будем говорить на одном языке. Банни отлично общается с хозяйкой, спрашивая у нее, когда они пойдут на улицу, или когда придет глава семьи. Также она может рассказать, что ей грустно и что у нее в лапке заноза.