"Ну ****** в рот!": вратарь женской сборной Казахстана по футболу эмоционально отреагировала на голы

Многие мужчины считают, что гонять по полю мяч - занятие не для женщин. Не станем оспаривать это мнение - просто посмотрим видео.

В игре сборных Казахстана и Франции разгорелись нешуточные страсти. Вратарь эмоционально реагирует на каждый пропущенный гол, и чисто по- человечески девчонку очень жаль. Видимо, позади ворот были установлены микрофоны, поэтому слышно абсолютно все, что она говорит после очередного фиаско.