"Ну ****** в рот!": вратарь женской сборной Казахстана по футболу эмоционально отреагировала на голы

Сочетание слов "женщина" и "футбол" довольно странное, тем не менее, такой вид спорта существует. Барышни гоняют мяч по полю и, бывает, даже забивают голы. Как при этом реагирует вратарь? Эмоционально! Она же женщина!
Многие мужчины считают, что гонять по полю мяч - занятие не для женщин. Не станем оспаривать это мнение - просто посмотрим видео.
В игре сборных Казахстана и Франции разгорелись нешуточные страсти. Вратарь эмоционально реагирует на каждый пропущенный гол, и чисто по- человечески девчонку очень жаль. Видимо, позади ворот были установлены микрофоны, поэтому слышно абсолютно все, что она говорит после очередного фиаско.
В игре сборных Казахстана и Франции разгорелись нешуточные страсти. Вратарь эмоционально реагирует на каждый пропущенный гол, и чисто по- человечески девчонку очень жаль. Видимо, позади ворот были установлены микрофоны, поэтому слышно абсолютно все, что она говорит после очередного фиаско.
Осторожно, нецензурная лексика!
Между тем, комментаторы не правы. Сборная Казахстана по женскому футболу действительно существует, и эта игра, состоявшаяся 1 декабря, сделала ее вратаря Ирину Сандалову любимицей соцсетей. Так эмоционально переживать неудачу своей команды - это дорогого стоит. В матче квалификации Евро-2022 Казахстан проиграл со счетом 0.12.
Тот самый случай, когда все идет под откос, но ты продолжаешь делать вид, что контролируешь ситуацию
В общей сложности француженки нанесли Сандаловой 58 ударов по воротам, из них 24 - в створ.
Для тех, кому не хватило небольшого видео
Источник:
24
Понравилось24
Новости партнёров
Загрузка...
зато мамаши в это время в футбик играют. потом поди бухать в сауну поедут с проститутами