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"Ну ****** в рот!": вратарь женской сборной Казахстана по футболу эмоционально отреагировала на голы

"Ну ****** в рот!": вратарь женской сборной Казахстана по футболу эмоционально отреагировала на голы (3 фото + 2 видео)

Автор:
07 декабря 2020 10:27
Сообщество : Спорт
Метки: видео   гол   женщины   смешно   спорт   футбол   эмоции   юмор   
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Сочетание слов "женщина" и "футбол" довольно странное, тем не менее, такой вид спорта существует. Барышни гоняют мяч по полю и, бывает, даже забивают голы. Как при этом реагирует вратарь? Эмоционально! Она же женщина!

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Метки: видео   гол   женщины   смешно   спорт   футбол   эмоции   юмор   
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15  комментариев
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2k
Dmitrii Ivanov 59 минут назад
Ух ты, я, оказывается, знаю казахский))
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11k
Inlex 14 минут назад
12 ноль? ну все ясно по лексике.. и не такое заговоришь
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268
Леший Полчаса назад
Как никогда подходит словосочетание "вратарь-дырка"!
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1k
Михаил Леший Минуту назад
Да она матерится потому что команда стоит пока вратаря расстреливают. Видимо в белой форме это шахматистки.
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5k
Nikolay 48 минут назад
"Ну ****** в рот!": вратарь женской сборной Казахстана по футболу эмоционально отреагировала на голыПосмотреть
"Ну ****** в рот!": вратарь женской сборной Казахстана по футболу эмоционально отреагировала на голы
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20k
Батончик с маком 48 минут назад
дети дома грязные, мужья не кормлены, бардак в квартирах...
зато мамаши в это время в футбик играют. потом поди бухать в сауну поедут с проститутами
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3k
Дарвин и аморальная премия Батончик с маком Полчаса назад
Не шути больше,у тебя очень плохо получается
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20k
Батончик с маком Дарвин и аморальная премия 19 минут назад
тебе везде шутки мерещатся?
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326
pvlk 53 минуты назад
По счету больше на хоккей похоже. Еб##### в рот!
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5k
Nikolay 57 минут назад
А это точно женщина?
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23k
Григорий 57 минут назад
Да, команда дно. Француженка бьет, а наша подставляет чуть-чуть ногу и мяч уходит не просто в ворота, а четко под перекладину - ни просчитать ни взять. С такими друзьями враг не нужен.
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175
Vladimir Vladimirovich Putin Час назад
Это точно сборная Франции, а не арабской или африканской страны?)))))
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18k
SerGProS Час назад
Когда выражение : "Вратарь - дырка" имеет два определенных значения.
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26k
Игорь Час назад
Ну надо признать - француженки на порядок лучше играют. И не всё что могли пропустили, иногда француженки просто не попадали в створ ворот
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21k
Inter Час назад
кадавр, а не женщина
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