15 фотографий, доказывающих, что домашние любимцы делают человека счастливее

Животные своим присутствием не только скрашивают наше унылое существование, и дарят заряд положительных эмоций и безусловную любовь, но по утверждению учёных, питомцы даже обладают способностью лечить человека. Они помогают расти особенным детям, и лечат аутизм. В этом посте показана уникальная связь между домашними любимцами и их владельцами.
Конечно капибара не домашнее животное, но сколько радости!
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