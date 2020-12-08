15 фотографий, доказывающих, что домашние любимцы делают человека счастливее

Животные своим присутствием не только скрашивают наше унылое существование, и дарят заряд положительных эмоций и безусловную любовь, но по утверждению учёных, питомцы даже обладают способностью лечить человека. Они помогают расти особенным детям, и лечат аутизм. В этом посте показана уникальная связь между домашними любимцами и их владельцами.