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"Зачем я пил и садился за руль?" Истерика пьяного водителя после ДТП попала на видео

"Зачем я пил и садился за руль?" Истерика пьяного водителя после ДТП попала на видео (3 фото + 1 видео)

Автор:
04 января 2021 13:34
Сообщество : Аварии
Метки: авария   алкоголь   видео   курск   отбойник   эмоции   
1657
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К сожалению, некоторые водители слишком поздно понимают, что вождение и алкоголь - вещи не совместимые. Тем не менее хорошая социальная реклама получилась.

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Метки: авария   алкоголь   видео   курск   отбойник   эмоции   
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16  комментариев
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14k
Alex ASK Час назад
Минус один пьяный [мат] на пару месяцев избавил горожан от своего опасного присутствия на дороге.
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10k
Евгений 11 минут назад
Что скажут опытные слесаря/рихтовщики? На сколько скупился синячелло?
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560
Andrew Belaks 21 минуту назад
Забавляет тот момент, когда он в момент нытья замечает оператора и начинает качать права о том, что снимать запрещено - хотя сам секунду назад ныл, о том что сел за руль бухим. Лицемер куев.
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25k
Acu900 Полчаса назад
А он оказывается артист. Вот в прошлом году тоже был такой артист. Причем настоящий. Только в отличие от этого мудака, из за него человек погиб. И тот артист тоже так плакался мол я нечаяно, это все водка проклятая, типа бес попутал за руль сесть. Но это ему не помогло избежать наказание, теперь он семь с половиной лет будет зону топтать. А этот радоваться должен. Права у него конечно заберут, зато кроме его машины никто не пострадал. Машину - всего лишь груду железа еще можно отремонтировать, а вот погибшего человека уже не вернуть...
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13k
Hairy. Полчаса назад
Демонарий хренов.
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4k
кот базилий 36 минут назад
Куплена в кредит и нет страховки - ваще классное наказание.
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683
фхранцуз 37 минут назад
100% за нее еще кредит не выплатил!
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1k
Lovels Travel Час назад
Это еще мягкий финал
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2k
Директор свежего воздуха Час назад
Я бы это расценил как последнее китайское сверху, и вообще бросил пить.
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139
tttyyyy Директор свежего воздуха 21 минуту назад
Точно; ему молиться надо - ведь, как говорится, «спасибо, что взял только деньгами»
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7k
Акакий Час назад
happy end
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400
Alexander Час назад
Пьяный на машине и пьяный с пистолетом - одно и тоже, и там и там орудие убийства, поэтому потом не нужно ныть что этого не понимал, хорошо что в этом видео никто не погиб, а таких нужно сразу - или условку или в кутузку на пару лет, штрафы нифига не помогали и не помогут, хотя и тюрьма чаще уродует, чем воспитывает, так что не знаю, что лучше, Вам господа самим решать.
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2k
Директор свежего воздуха Alexander 58 минут назад
Пьяного с питбулем тоже можно соотнести к обезьяне с гранатой, пьяный и с надувным шариком может бед принести.
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201
Максим Час назад
Достойно проводил 2020 й год%)
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57k
Опиум для народа Час назад
Так и надо гонд"ну. Потому как если бы не въ"бался,то п"здел бы-"да я датый езжу и ничего". Или могли пострадать люди. Плохо только что не выпилился.
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