"Зачем я пил и садился за руль?" Истерика пьяного водителя после ДТП попала на видео

К сожалению, некоторые водители слишком поздно понимают, что вождение и алкоголь - вещи не совместимые. Тем не менее хорошая социальная реклама получилась.
В Сети появилось видео из Курска, в котором пьяный водитель с поистине гамлетовскими эмоциями комментирует собственную
глупость аварию.
ДТП произошло 30 декабря. Пьяный водитель не справился с управлением и влетел на своем "Шевроле" в металлический отбойник. Машина, как можно видеть по видео и скорбящему владельцу, получила серьезные повреждения.
Осторожно, присутствует нецензурная лексика
Курские полицейские подтвердили, что водитель разбитого внедорожника на момент аварии действительно был пьян.
"По данному факту проводится проверка. Пока известно следующее. 30 декабря 2020 года в 22.35 на улице Энгельса 33-летний водитель, управляя автомобилем Шевроле чёрного цвета в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на металлическое ограждение. В результате дтп пострадавших нет, полиция выясняет все обстоятельства данного происшествия" ,- сообщили в автоинспекции.
В аварии никто не пострадал. Но праздники себе безалаберный водитель испортил безнадежно. И поделом.
Источник:
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