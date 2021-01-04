"Зачем я пил и садился за руль?" Истерика пьяного водителя после ДТП попала на видео

В Сети появилось видео из Курска, в котором пьяный водитель с поистине гамлетовскими эмоциями комментирует собственную глупость аварию.

ДТП произошло 30 декабря. Пьяный водитель не справился с управлением и влетел на своем "Шевроле" в металлический отбойник. Машина, как можно видеть по видео и скорбящему владельцу, получила серьезные повреждения.