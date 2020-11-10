Болезнь Альцгеймера не смогла остановить любовь пожилой балерины к танцу

Марта Гонсалес из Испании, выступавшая когда-то в качестве примы-балерины в Нью-Йоркском балете, оказалась прикованной к инвалидному креслу из-за болезни Альцгеймера. Однако пожилая женщина все еще помнит о былых танцевальных годах. Очень трогательное и душевное видео ждет вас далее.
Болезнь Альцгеймера обычно атакует память человека, а также лишает его возможности выполнять самостоятельно обычные действия, не говоря уже о танце. Однако сила классической музыки и огромная любовь женщины к балету помогли ей повернуть время вспять хотя бы на некоторое время и найти внутри себя память о былых танцевальных годах.
В ролике женщине дали послушать в наушниках «Лебединое озеро» Чайковского. Услышав знакомую мелодию, старушка сразу её распознала. Она стала плавно перебирать руками воздух, словно выполняла художественный элемент.
Однако руки старушки не слушались, поэтому балерина очень расстроилась. Тогда мужчина, сидящий рядом, судя по всему, внук женщины, взял её руку и поцеловал. Балерина продолжила слушать композицию, и её руки словно обрели большую уверенность.
Женщина продолжила инстинктивно воспроизводить изящные движения руками, которые в точности совпадали с её выступлением в молодости на сцене в 1967 году.
Однако руки старушки не слушались, поэтому балерина очень расстроилась. Тогда мужчина, сидящий рядом, судя по всему, внук женщины, взял её руку и поцеловал. Балерина продолжила слушать композицию, и её руки словно обрели большую уверенность.
Женщина продолжила инстинктивно воспроизводить изящные движения руками, которые в точности совпадали с её выступлением в молодости на сцене в 1967 году.
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