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Болезнь Альцгеймера не смогла остановить любовь пожилой балерины к танцу

Болезнь Альцгеймера не смогла остановить любовь пожилой балерины к танцу (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2020 09:29
Сообщество : Истории
Метки: Марта Гонсалес   балерина   балет   болезнь Альцгеймера   видео   старость   эмоции   
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Марта Гонсалес из Испании, выступавшая когда-то в качестве примы-балерины в Нью-Йоркском балете, оказалась прикованной к инвалидному креслу из-за болезни Альцгеймера. Однако пожилая женщина все еще помнит о былых танцевальных годах. Очень трогательное и душевное видео ждет вас далее.

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Метки: Марта Гонсалес   балерина   балет   болезнь Альцгеймера   видео   старость   эмоции   
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