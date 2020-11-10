Болезнь Альцгеймера не смогла остановить любовь пожилой балерины к танцу

В ролике женщине дали послушать в наушниках «Лебединое озеро» Чайковского. Услышав знакомую мелодию, старушка сразу её распознала. Она стала плавно перебирать руками воздух, словно выполняла художественный элемент.



Однако руки старушки не слушались, поэтому балерина очень расстроилась. Тогда мужчина, сидящий рядом, судя по всему, внук женщины, взял её руку и поцеловал. Балерина продолжила слушать композицию, и её руки словно обрели большую уверенность.



Женщина продолжила инстинктивно воспроизводить изящные движения руками, которые в точности совпадали с её выступлением в молодости на сцене в 1967 году.