В Японии появилась железнодорожная станция без входа и выхода

При этом на такой платформе нет ничего такого, что могло бы задержать пассажира - ни кафе, ни мини-отеля, ни тем более музеев или каких-нибудь казино. Ничего такого, что подразумевало бы отсутствие необходимости спуститься с перрона. Лестниц на перроне нет тоже - идти некуда.



Этот перрон находится на ж/д пути, который идёт вдоль реки Нишики возле города Ивакуни. Сама станция называется Seiryu Miharashi Station - Сэйрю Михараси - что переводится собственно как "станция смотровой площадки". Название говорит само за себя.