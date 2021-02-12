В Японии появилась железнодорожная станция без входа и выхода

Казалось бы, зачем на железной дороге строить станции, на которых можно выйти из поезда, но при этом нельзя выйти с самой станции?
Представьте, состав остановился, вы вышли, погуляли по платформе, дождались следующего поезда, и поехали дальше. В чём смысл? А вот японцы (и не только) смысл в этом видят.
При этом на такой платформе нет ничего такого, что могло бы задержать пассажира - ни кафе, ни мини-отеля, ни тем более музеев или каких-нибудь казино. Ничего такого, что подразумевало бы отсутствие необходимости спуститься с перрона. Лестниц на перроне нет тоже - идти некуда.
Этот перрон находится на ж/д пути, который идёт вдоль реки Нишики возле города Ивакуни. Сама станция называется Seiryu Miharashi Station - Сэйрю Михараси - что переводится собственно как "станция смотровой площадки". Название говорит само за себя.
Этот перрон находится на ж/д пути, который идёт вдоль реки Нишики возле города Ивакуни. Сама станция называется Seiryu Miharashi Station - Сэйрю Михараси - что переводится собственно как "станция смотровой площадки". Название говорит само за себя.
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Не очень понятно, но судя по всему, выходить там всё же можно не всегда. По крайней мере, сообщается, что первые "вылазки" были приурочены к специальным событиям вроде дегустации сакэ - видимо, тоже в честь чего-то особенного.
С другой стороны, можно найти сообщения о том, как железнодорожная компания, обслуживающая пути, извинялась за опоздание поезда на 20 секунд. В Японии, судя по всему, с этим строго, и если уж есть расписание, надо его соблюдать. Даже если "никто не пострадал".
Но в любом случае, станция эта действует исключительно как смотровая площадка - и это становится понятно, когда видишь, что практически возле перрона проходит река, Сама железная дорога сразу после этой станции буквально ныряет в гору - в туннель.
Сама идея делать такие станции не новая - подобное есть не только в Японии, но просто не всегда это связано с желанием полюбоваться природой. Река Нишики - самая длинная река в префектуре Ямагути, где находится и наша станция. Её длина составляет 110 километров.
Места эти, по всей видимости, не так уж и доступны другими путями - хотя параллельно, на другой стороне реки, проложена автомобильная трасса. А вот само решение со строительством такой "закрытой станции" всё же для Японии не оригинально - есть и другие подобные.
Скажем, станция Цусиманомия на острове Сикоку открыта только два раза в год, чтобы отпраздновать летний фестиваль в местном храме. Но всё же даже такое решение кажется достаточно практичным на фоне станции, куда вообще не за чем приезжать. Но зато красиво :)
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