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В Японии появилась железнодорожная станция без входа и выхода

В Японии появилась железнодорожная станция без входа и выхода (9 фото)

Автор:
12 февраля 2021 10:05
Метки: в мире   красота   поезда   природа   станция   фото   
450
9
Казалось бы, зачем на железной дороге строить станции, на которых можно выйти из поезда, но при этом нельзя выйти с самой станции?
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Метки: в мире   красота   поезда   природа   станция   фото   
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13k
Габит Калыков Час назад
А понырять?!
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15k
Dr.CrAzY 18 минут назад
"ПОЯВИЛАСЬ" ??? Да этой "новости" уже минимум 2 года!
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9k
Antique computer 48 минут назад
Эти платформы для сэппуку.
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Snezhinka

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