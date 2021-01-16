7 самых диких мест России, где природа постаралась на славу

На острове возникает 20% лавы, магмы, пепла и золы от общего числа по всему миру. Некоторые из вулканов бездействуют уже в течение трех столетий, другие же, напротив, продолжают извергаться и сегодня. Поездка сюда в любом случае обернется для вас удивительным опытом.