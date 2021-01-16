7 самых диких мест России, где природа постаралась на славу

Эти места полны различных объектов, которые потрясают воображение своей уникальностью и размерами.
Нацпарк «Шантарские острова»
Место располагается в Охотском море и представляет собой скопление скалистых утесов и пляжей, на которых проживают самые разные виды морских пернатых. В походы по национальному парку лучше отправиться без детей, ведь посещение этого места требует определенной физической подготовки.
Камчатка
На острове возникает 20% лавы, магмы, пепла и золы от общего числа по всему миру. Некоторые из вулканов бездействуют уже в течение трех столетий, другие же, напротив, продолжают извергаться и сегодня. Поездка сюда в любом случае обернется для вас удивительным опытом.
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Плато Путорана
Массив расположен на Среднесибирском плоскогорье. Его огромная территория покрыта бесчисленными озерами, каньонами и полноводными реками. Местность состоит из множества уникальных плоских гор, которые были образованы в результате извержения вулкана более двухсот миллионов лет назад.
Мыс Дежнёва
Мыс находится на Чукотке и является крайней точкой материка Евразия. Здесь можно наслаждаться морскими пейзажами с утесами и скалами, а также наткнуться на китовые кости на берегу.
Якутские Ленские столбы
Посетители этого места имеют возможность увидеть действительно поражающее зрелище: 200-метровые скалы возвышаются над берегами реки Лены, в водах которой гиганты зеркально отображаются. Говорят, что летом и весной здесь играют краски цветущих лугов, но по-настоящему волшебно картина смотрится именно зимой.
Курильские острова
Здесь можно наблюдать самые редкие виды животных на планете, а также восхитительные вулканические пейзажи, кратеры которых поросли густой зеленью.
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