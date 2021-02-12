В Нижегородской области появились ярко-синие собаки

Управляющий АО «Дзержинское оргстекло» Андрей Мисливец заявил журналистам, что несколько лет назад в городе уже была похожая история с бездомными собаками, которые были окрашены в неестественные цвета. Он также добавил, что предприятие не может нести расходы на отлов животных и их стерилизацию, а вот почему химикаты на территории хранятся в свободном доступе и без тары, он объяснить не смог.



После того, как история получила большую огласку, судьбой ярких псов заинтересовались и чиновники. В пресс-службе администрации Дзержинска отметили, что сейчас с руководством предприятия «Дзержинское оргстекло» ведутся переговоры о возможности отлова животных, чтобы показать их специалистам, оценить их состояние и определить причину окрашивания шерсти. В администрации добавили, что делают все возможное, чтобы решить этот вопрос, пишет информагентство «В городе N».