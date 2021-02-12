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В Нижегородской области появились ярко-синие собаки

В Нижегородской области появились ярко-синие собаки (3 фото)

Автор:
12 февраля 2021 09:32
Сообщество : Животные
Метки: в мире   голубая собака   животные   краска   собака   фото   
258
3
Почему шерсть животных приобрела такой цвет, пока неизвестно.

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Метки: в мире   голубая собака   животные   краска   собака   фото   
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5  комментариев
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6k
Михаил Филиппов 2 часа назад
там на полях свалках оргсинтеза чего только нет. в 80х там еще пацанами лазили. как не отравились х.з.
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2k
Manul 39 минут назад
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1k
Kariya 2 часа назад
Хорошо что не собаки Баскервилей)
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6k
Михаил Филиппов 2 часа назад
даже еще не прочитав пост по заголовку в нижегородской области.. сразу подумал про свою родину Дзержинск.. где скорый поезд прибывает.. детишкам раздают противогазы
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3k
Едондер пуп Михаил Филиппов 2 часа назад
Собакам, похоже, тоже раздают, иначе чем объяснить, что морды у них не окрасились))
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