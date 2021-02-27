Щенок с 6 лапками и двумя хвостиками

По породе Шкиппер — помесь австралийской бордер-колли. Девочка родилась в ветеринарной клинике города Оклахома-Сити, где врачи поспешили разузнать побольше о её здоровье.



Обследовав Шкиппер, ветеринары выяснили, что у малышки две тазовые области, пара мочевыводящих путей и две репродуктивные системы. Врачи предположили, что Шкиппер должна была родиться не одна, а с сестрёнкой, однако по неизвестным причинам два плода не разделились в утробе матери.



Много вероятно, что в будущем Шкиппер понадобится курс физиотерапии, но сейчас малышка чувствует себя отлично, хорошо ест и быстро развивается!