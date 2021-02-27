Щенок с 6 лапками и двумя хвостиками

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В ветеринарной клинике города Оклахома-Сити (штат Оклахома, США) родился необычный щенок австралийской бордер-колли: у него 6 лапок и два хвостика!
В настоящее время очень много ценителей нестандартной красоты. Любые особенности, которые когда-то могли смущать, теперь превращаются в большую ценность. И как хорошо, что эта же тенденция сохранилась и в отношениях владельцев с их домашними питомцами!
Этот чудо-щенок — девочка, и ей дали кличку Шкиппер
По породе Шкиппер — помесь австралийской бордер-колли. Девочка родилась в ветеринарной клинике города Оклахома-Сити, где врачи поспешили разузнать побольше о её здоровье.
Обследовав Шкиппер, ветеринары выяснили, что у малышки две тазовые области, пара мочевыводящих путей и две репродуктивные системы. Врачи предположили, что Шкиппер должна была родиться не одна, а с сестрёнкой, однако по неизвестным причинам два плода не разделились в утробе матери.
Много вероятно, что в будущем Шкиппер понадобится курс физиотерапии, но сейчас малышка чувствует себя отлично, хорошо ест и быстро развивается!
Обследовав Шкиппер, ветеринары выяснили, что у малышки две тазовые области, пара мочевыводящих путей и две репродуктивные системы. Врачи предположили, что Шкиппер должна была родиться не одна, а с сестрёнкой, однако по неизвестным причинам два плода не разделились в утробе матери.
Много вероятно, что в будущем Шкиппер понадобится курс физиотерапии, но сейчас малышка чувствует себя отлично, хорошо ест и быстро развивается!
Вот как выглядит рентгеновский снимок Шкиппер
Убедившись в том, что здоровью крохи ничего не угрожает, ветеринары отпустили Шкиппер домой, где о ней заботятся любящие хозяева. По их словам, девочка растёт очень активной. Все 6 лапок девочки работают, а это значит, что угнаться за ней не так-то просто!
На этом снимке можно пересчитать все 6 лапок очаровательной малютки Шкиппер
Предприимчивые хозяева уже организовали сбор средств для Шкиппер, чтобы покрыть расходы на ветеринарную клинику и лечение, которое может ей пригодиться. И конечно, уникальная малышка так полюбилась людям, что они готовы всячески ей помогать!
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