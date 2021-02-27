FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9819 постов • 1204 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Щенок с 6 лапками и двумя хвостиками

Щенок с 6 лапками и двумя хвостиками (4 фото)

Автор:
27 февраля 2021 09:33
Сообщество : Животные
Метки: 2 хвоста   Щенок с 6 лапками   в мире   животные   мутация   фото   щенок   
385
4
В ветеринарной клинике города Оклахома-Сити (штат Оклахома, США) родился необычный щенок австралийской бордер-колли: у него 6 лапок и два хвостика!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: 2 хвоста   Щенок с 6 лапками   в мире   животные   мутация   фото   щенок   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Никита 2 часа назад
Милый пост и милый пёс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
238
Юрий 2 часа назад
Здоровья крохе. А любовью походу она уже окружена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Имеет ли отец право так общаться с ребенком Имеет ли отец право так общаться с ребенком Собака покойного бизнесмена унаследовала 5 миллионов долларов Собака покойного бизнесмена унаследовала 5 миллионов долларов Полиция Китая использует гусей для борьбы с преступностью Полиция Китая использует гусей для борьбы с преступностью Как следует отбиваться от акулы-убийцы Как следует отбиваться от акулы-убийцы В Нижегородской области появились ярко-синие собаки В Нижегородской области появились ярко-синие собаки Картинки для рабочего стола на тему природа Картинки для рабочего стола на тему природа
ZeroCharisma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

678540



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Будь осторожен со своими желаниями: новые проделки фотошоп-тролля Джеймса Фридмана
3
37
Будь осторожен со своими желаниями: новые проделки фотошоп-тролля Джеймса Фридмана
Новая супер яхта Абрамовича
1
416
Новая супер яхта Абрамовича
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Под покровом темноты ОМОН сумел овладеть Среднеуральской женской обителью и её монашками
0
68
Под покровом темноты ОМОН сумел овладеть Среднеуральской женской обителью и её монашками
Суд обязал мужчину при разводе выплатить 570 тыс рублей бывшей жене за работу по дому
0
16
Суд обязал мужчину при разводе выплатить 570 тыс рублей бывшей жене за работу по дому
Имеет ли отец право так общаться с ребенком
Имеет ли отец право так общаться с ребенком
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#интересное#дтп#авто аварии#люди#приколы#красота#забавно#эстетика
#фото#факты#животные#картинки#знаменитости#актеры#СССР#звезды#интернет#Разное
#интересно#история#Россия#аварии#кино#дети#прикольные#девушки#смешно#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться