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74-летний ветеран уже 13 лет выгуливает собак пожилых и больных людей

74-летний ветеран уже 13 лет выгуливает собак пожилых и больных людей (5 фото)

Автор:
11 февраля 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории   люди   питомцы   собака   собаки   фото   
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Иногда настоящие герои - это не супермены, а простые люди, которые, например, выгуливают собак. 74-летний ветеран Королевского британского флота по имени Джон Ховарт уже 13 лет занимается выгулом собак больных и пожилых людей. Этот мужчина делает по-настоящему доброе дело, за что ему низкий поклон!

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Метки: домашние животные   животные   истории   люди   питомцы   собака   собаки   фото   
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