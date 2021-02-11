74-летний ветеран уже 13 лет выгуливает собак пожилых и больных людей

Иногда настоящие герои - это не супермены, а простые люди, которые, например, выгуливают собак. 74-летний ветеран Королевского британского флота по имени Джон Ховарт уже 13 лет занимается выгулом собак больных и пожилых людей. Этот мужчина делает по-настоящему доброе дело, за что ему низкий поклон!
74-летний британец Джон Ховарт (John Howarth) - ветеран Королевского флота Великобритании, который служил 22 года. Вот уже 13 лет этот мужчина с большим сердцем выгуливает собак, хозяева которых - пожилые и больные люди. Мужчина рассказал, что он просто "любит собак" и знает, что они могут стать чудесными компаньонами - даже для людей, которые слишком слабы, чтобы выгуливать их.
Мистер Ховарт занимается волонтерством в фонде The Cinnamon Trust для "престарелых, неизлечимо больных людей и их домашних животных". В знак признания его заслуг благотворительная организация недавно наградила мужчину грамотой за долгую службу.
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"Для некоторых людей, которые живут одни, очень важно, чтобы кто-то мог регулярно выгуливать их собак, чтобы те получали необходимую физическую нагрузку и взаимодействие. Я выгуливаю собак на постоянной основе, потому что знаю, как они ждут прогулок. В основном собаки тоже старые, так что получасовой прогулки вполне достаточно," - говорит мужчина.
Конечно, годы волонтерства не прошли без грустных событий, когда из жизни уходили хозяева или сами собаки. К тому же, однажды большой грейхаунд, которого выгуливал мистер Ховарт, погнался за кошкой и снес мужчину с ног - в итоге он повредил лицо и разбил очки. Но несмотря на это, мужчина любит то, чем занимается, и рад приносить пользу.
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