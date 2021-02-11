74-летний ветеран уже 13 лет выгуливает собак пожилых и больных людей

Конечно, годы волонтерства не прошли без грустных событий, когда из жизни уходили хозяева или сами собаки. К тому же, однажды большой грейхаунд, которого выгуливал мистер Ховарт, погнался за кошкой и снес мужчину с ног - в итоге он повредил лицо и разбил очки. Но несмотря на это, мужчина любит то, чем занимается, и рад приносить пользу.