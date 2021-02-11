Хороший ветеринар найдет подход даже к самому капризному пациенту

Английский бульдог оказался на столе у ветеринара, так как нуждался в прививке. Медик быстро вывел пса из стрессового состояния и сделал так, что он практически ничего не почувствовал.
Профессионал своего дела!
Источник:
Ссылки по теме:
- Пёс прервал футбольный матч и 3 минуты бегал по полю
- Пес решил спародировать хозяина в гипсе, и перепугал его
- Лиса пыталась сразиться с совой, но что-то пошло не так
- Рождественский подарок на ёлке
- Чтобы порадовать девушку, россиянин с ножом ограбил зоомагазин
26
Понравилось26
Новости партнёров
Загрузка...