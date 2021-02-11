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Хороший ветеринар найдет подход даже к самому капризному пациенту

Хороший ветеринар найдет подход даже к самому капризному пациенту (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2021 10:29
Сообщество : Животные
Метки: Ветеринар   английский бульдог   бульдог   видео   животные   милота   собака   
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Английский бульдог оказался на столе у ветеринара, так как нуждался в прививке. Медик быстро вывел пса из стрессового состояния и сделал так, что он практически ничего не почувствовал.

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Метки: Ветеринар   английский бульдог   бульдог   видео   животные   милота   собака   
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