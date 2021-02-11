Шутка удалась! Пранкеры, поплатившиеся свободой или жизнью

Тимоти Уилкс в Нэшвиле напал на прохожего с огромным ножом. Но ничего такого... Это был обычный пранк. Всё происходящее снимали на камеру, чтобы после собрать побольше лайков на Ютубе. Но кое-что пошло не по плану и жертва розгрыша достала пистолет и изрешетила шутника.

Кстати, об этом происшествии уже был подробный пост на Фишках.