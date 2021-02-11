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Шутка удалась! Пранкеры, поплатившиеся свободой или жизнью

Шутка удалась! Пранкеры, поплатившиеся свободой или жизнью (6 фото)

Автор:
11 февраля 2021 13:57
Сообщество : Истории
Метки: prank   истории   расплата   шутка   шутники   
2572
6

Прикол может в любой момент выйти из-под контроля.

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Метки: prank   истории   расплата   шутка   шутники   
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15  комментариев
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688
yura stenokardin Час назад
Насколько нужно быть интеллектуально одаренным, чтобы розыгрышем считалось нападение с оружием на человека, например? В чем суть розыгрыша? Если дали денег - розыгрыш, если пристрелили или проткнули то розыгрыш не удался?
Хм... таким образом любой грабитель может сказать, что он "пранкер" и его не так поняли?
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7k
Курык Марий™ 13 минут назад
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511
Ваня Пупкин 16 минут назад

В детстве набирали случ.номер и говорили:
- Алло. Это баня?
...
- А чего тазики валяются!?!

пздц, считали себя хулиганами )
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129
Nataliia Kra 16 минут назад
в Лондоне - мало дали.
Последнее - терроризм и по полной срок. Он не просто дебил, и даже не сказочный.
А в остальном - СУПЕР. Давно таких хороших новостей не было
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9k
wild cat 17 минут назад
говорим "пранкер", подразумеваем "идиот"
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65k
Варакин Алексей 38 минут назад
Ссылка coub.com
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1k
Алексей 38 минут назад
Последнего надо, или на пожизненное, или расстрелять - из-за его шуточек могли погибнуть сотни посторонних и неповинных людей.
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8k
Атеист Алексей Полчаса назад
последнего нужно по статье за терроризм нахрен.
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46
Племянник Путина 38 минут назад
так много хороших историй, давно уже не было.
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13k
homerchik 57 минут назад
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459
Сергей Ковалев Час назад
Что за новомодные словечки - ПРАНКЕРЫ!!!
Все время они назывались - ХУЛИГАНЫ.
И бороться с ними надо соответственно.
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58k
Viktor Час назад
"Пранкеры", они такие!

Ссылка www.youtube.com
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26k
Франц Лефорт Viktor Час назад
Кстати,а кто-нибудь ТОЧНО знает,это постановка или нет?
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1k
Нестор Петров Франц Лефорт Час назад
есть видео, где ровно этого же мужика разыгрывают другие пранкеры и он точно так же достает пистолет и расстреливает пранкера.... совпадение?
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9k
Борис Азачемвам Франц Лефорт Полчаса назад
Постановка. Вот еще видео с этим стрелком.
Ссылка www.youtube.com
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