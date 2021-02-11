Шутка удалась! Пранкеры, поплатившиеся свободой или жизнью

Прикол может в любой момент выйти из-под контроля.
В 2019 году был осуждён геймер из Калифорнии Тайлер Баррис.
Его посадили в тюрьму за последствия жуткого телефонного розыгрыша.
Тайлер решил отомстить сопернику по игре. Узнав настоящий адрес соперника, он вызвал к нему полицию, сообщив, что по такому-то адресу слышна стрельба. Баррис также упомянул, что там похитили человека.
Сотрудник полиции случайно подстрелил человека. Суд оправдал полицейского, но приговорил телефонного шутника к длительному тюремному заключению.
В 2015 году четверо пранкеров в Национальной галерее Лондона организовали фальшивое похищение человека.
"Шутники" организовали настоящую панику в галерее, а одна из женщин потеряла сознание.
Лондонский суд отправил на 9 месяцев всех пранкеров.
Тимоти Уилкс в Нэшвиле напал на прохожего с огромным ножом. Но ничего такого... Это был обычный пранк. Всё происходящее снимали на камеру, чтобы после собрать побольше лайков на Ютубе. Но кое-что пошло не по плану и жертва розгрыша достала пистолет и изрешетила шутника.
Кстати, об этом происшествии уже был подробный пост на Фишках.
В 2018 году шутника из Пакистана пристрелили, когда он изображал призрака. Блогер Рана Зухайра развлекал аудиторию на канале при помощи жутких перевоплощений. Примечательно, что последнее перевоплощение в призрака получилось по-настоящему жутким.
В течение нескольких месяцев радиолюбитель из Берлина раздавал ложные указания пилотам самолетов и полицейским вертолетам.
Шутника задержали в начале февраля 2021 года. Следствие собирает улики для того, чтобы направить дело в суд. Вероятно, одним только штрафом пранкер не обойдётся.
Подробнее можно прочитать на сайте A-news
Источник:
- Свежая порция фейлов онлайн-шоперов из серии "ожидание и реальность"
- Мужчина ринулся из океана, увидев позади двух акул
- 25 поистине захватывающих историй, которые легли в основу известных фильмов
- Родители и дети поменялись ролями
- Неожиданные факты о Шерлоке Холмсе, которые могут вас удивить
Понравилось68
Хм... таким образом любой грабитель может сказать, что он "пранкер" и его не так поняли?
В детстве набирали случ.номер и говорили:
- Алло. Это баня?
...
- А чего тазики валяются!?!
пздц, считали себя хулиганами )
Последнее - терроризм и по полной срок. Он не просто дебил, и даже не сказочный.
А в остальном - СУПЕР. Давно таких хороших новостей не было
Все время они назывались - ХУЛИГАНЫ.
И бороться с ними надо соответственно.