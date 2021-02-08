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Отмучился: в США застрелили пранкера

Отмучился: в США застрелили пранкера (6 фото)

Автор:
08 февраля 2021 12:45
Сообщество : Жизнь в США
Метки: prank   Нэшвилл   оружие   пранкер   самооборона   сша   
3756
6
5 февраля в США молодой человек решил снять новый ролик для своего Ютюб-канала. Для эффектной картинки он взял нож мясника.

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Метки: prank   Нэшвилл   оружие   пранкер   самооборона   сша   
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40  комментариев
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2k
insaider Час назад
Интернет изменил мир,пора уже законы приводить в соответствие,по идее за убийство пранкеров наказание должно быть административным,а в случаях вроде этого вообще должно поощряться.
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0
Поджигатель Срак 37 секунд назад
Никакого суда не будет
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2k
Mellivora 4 минуты назад
Новая отмазка для преступников которых взяли за жопу?
А я пошел на пранк.))
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9k
Rihovich 6 минут назад
Я думаю, когда присяжные узнают, что застрелен пранкер, оправдательный приговор будет единогласным!
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2k
Daimos 12 минут назад
Грабить людей с ножом, это уже пранк?
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2k
Leo 13 минут назад
Я тоже за легализацию огнестрельного оружия
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2k
Daimos Leo 4 минуты назад
Силовики и ЕР явно будут против. У Хинштейна из ЕР даже истерика начинается, когда только этот вопрос поднимают.
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5k
citrus1 16 минут назад
Отличный как теперь говорят челлендж
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6k
Сгусток позитива 17 минут назад
Красава!!!! Биомусор в могилу!!!
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2k
Manul 19 минут назад
У нас бы сел по любому. Превышение пределов необходимой самообороны
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11k
Dmitry Obuhov 20 минут назад
Ну хоть какие-то хорошие новости!
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6k
Ivan Полчаса назад
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256
Борис Колесниченко Полчаса назад
все по Дарвину как и должно быть.
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14k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
У нас бы уже закрыли, не разбираясь.
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7k
Matthew Hopkins Полчаса назад
Да и хѣръ съ нимъ!
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703
Viktor Полчаса назад
Минус пранкер поставил ?
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18k
ПаганецЪ Полчаса назад
Это называется не "отмучился", а "довы@бывался".
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8k
harlamov Полчаса назад
Пранканул так пранканул. Сам наверное офигел.
Вообще меня всегда немного удивляло, что вся эта мода на пранки пошла из США, где у каждого может быть ствол... Да и наркота там в порядке вещей. Как-то не особо комфортно пранковать, понимая, что любой может оказаться со стволом, а некоторые еще и под кайфом.
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25k
Седой 38 минут назад
Аплодирую стоя!
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6k
Pillin Alex 40 минут назад
Рогозин! Я знаю как поднять просмотры на ютуб канале Роскосмос ТВ!
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14k
Дмитрий Pillin Alex 23 минуты назад
Есть такая поговорка: "кто про что, а вшивый про баню".
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9k
MMH 41 минуту назад
Чудесная новость, Дарвин плачет от умиления, наконец-то достойный номинант на премию.
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3k
Ok_Google 43 минуты назад
Очень показательный пример, что пранкеры - это зло
Ссылка www.youtube.com
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62k
Максим Ok_Google Полчаса назад
Норм детишки в КаЛоД поиграли. 1 убитый, 1 20 лет, второй полтора года (там этому полупокеру будут рады) И никаких воплней что бедные детишки, бла-бла-бла.
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256
Борис Колесниченко Ok_Google 6 минут назад
ну и не будем забывать, что если коп направил на тебя оружие, то резких движений делать не стоит. Здесь целая сеть трагических ошибок участников драмы: малолетний идиот, безмозглый пранкер, диспетчер, неадекватный потерпевший, слепой и нервный коп... Все эти дебилы встретились в одном месте и в одно время. Исход предсказуем.
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