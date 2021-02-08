Отмучился: в США застрелили пранкера

5 февраля в США молодой человек решил снять новый ролик для своего Ютюб-канала. Для эффектной картинки он взял нож мясника.
Итак, 20-летний Тимоти Уилкс вместе со своим другом и ножом отправился на парковку около парка развлечений в Нэшвилле. Там он решил разыграть сценку ограбления и снять испуг людей на камеру. Но что-то пошло не так…
23-летний Дэвид Старнс воспринял угрозу ограбления всерьёз и защитил себя и свою семью. Мужчина застрелил пранкера, а полиции сказал, что это была самооборона.
Сейчас правоохранители разбираются в деле, изучают видео с места события. Пока Дэвиду не предъявлено никаких обвинений.
Сейчас правоохранители разбираются в деле, изучают видео с места события. Пока Дэвиду не предъявлено никаких обвинений.
В соцсетях люди не сочувствуют пранкеру:
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February 8, 2021
А вот ещё один пранкер испытывает судьбу
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А я пошел на пранк.))
Вообще меня всегда немного удивляло, что вся эта мода на пранки пошла из США, где у каждого может быть ствол... Да и наркота там в порядке вещей. Как-то не особо комфортно пранковать, понимая, что любой может оказаться со стволом, а некоторые еще и под кайфом.