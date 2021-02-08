Отмучился: в США застрелили пранкера

23-летний Дэвид Старнс воспринял угрозу ограбления всерьёз и защитил себя и свою семью. Мужчина застрелил пранкера, а полиции сказал, что это была самооборона.



Сейчас правоохранители разбираются в деле, изучают видео с места события. Пока Дэвиду не предъявлено никаких обвинений.