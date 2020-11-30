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Звезда колумбийских соцсетей заставил бедняков есть мыло

Звезда колумбийских соцсетей заставил бедняков есть мыло (9 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: prank   Джей Томми   Социальные сети   история   колумбия   мыло   не смешно   обвинение   
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Милтон Домингез, звезда колумбийских соцсетей, известный в интернете как Джей Томи, будет официально обвинен в нарушении закона из-за своего очередного видеопранка. В видео Джей Томи окунает бруски мыла в шоколад, чтобы они походили на мороженое, и предлагает это "угощение" старикам и беднякам на улицах. Ролик вызвал возмущение в сети, и Домингез уже извинился за грубую шутку - но от обвинений это его не спасет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: prank   Джей Томми   Социальные сети   история   колумбия   мыло   не смешно   обвинение   
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18k
SerGProS 44 минуты назад
Ждем видео как из Домингеза делают мыло.. Или Домингез в "колумбийском" галстуке.
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852
max 2 минуты назад
Будет здорово, если его посадят хотя бы на пару недель, и когда в душевой он будет поднимать мыло наклоняясь , это будет напоминать ему о его шутке над слабыми людьми. После акта, он будет видеть огромный член , который только что побывал в его маленькой заднице, покрытый чем то похожим на шоколад, но когда он будет чистить этот член своей глоткой, он поймет, что это далеко не шоколад.
Простите иза грубость, но таких сволочей нужно наказывать.
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2k
Том Сойер 14 минут назад
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91
Владимир 41 минуту назад
Мы в детстве с другом придумали забаву (вернее я придумал), брали щебень и оборачивали в фантики из под конфет и ходили по улице всех угощали. Помню один пацан даже кусал камень... Потом о нас пошла молва и пришлось прикрыть "конфетную фабрику". Собственно сейчас мне стыдно, дебилами мы были. Но здесь же не школота какая-то, пора бы уже в этом возрасте и мозгами обзавестись.
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