Звезда колумбийских соцсетей заставил бедняков есть мыло

Милтон Домингез, звезда колумбийских соцсетей, известный в интернете как Джей Томи, будет официально обвинен в нарушении закона из-за своего очередного видеопранка. В видео Джей Томи окунает бруски мыла в шоколад, чтобы они походили на мороженое, и предлагает это "угощение" старикам и беднякам на улицах. Ролик вызвал возмущение в сети, и Домингез уже извинился за грубую шутку - но от обвинений это его не спасет.
Звезда социальных сетей Колумбии Милтон Домингез, известный как Джей Томи, может получить серьезное наказание из-за видеошутки. В своем ролике Домингез угощал бедняков и бездомных на улице "мороженым", муляж которого приготовил из кусков мыла, покрытых шоколадом. Он уже извинился за безвкусную шутку, но, судя по всему, ему все же придется ответить за нее по закону.
В своем ролике Джей Томи представляется жертвам пранка бизнесменом, который собирается выпустить новый сорт мороженого, и проводит его тестирование. Так он убеждает нескольких человек, включая ребенка, попробовать свое мыло в шоколаде.
В своем ролике Джей Томи представляется жертвам пранка бизнесменом, который собирается выпустить новый сорт мороженого, и проводит его тестирование. Так он убеждает нескольких человек, включая ребенка, попробовать свое мыло в шоколаде.
Жертвы шутки, в основном, нищие и бездомные, не сразу чувствовали мыльный вкус. Один из участников успел откусить несколько кусков, утверждая, что это вкусно. Впрочем, позднее он отреалигрвал безошибочно: "Парень, кажется, ты дал мне мыло".
Мальчику "мороженое"тоже не понравилось. Воксликнув: "Да это мыло!" - он постарался поскорее сбежать горе-шутника. В самом деле, кто знает, на что еще способен этот странный тип?
Процесс изготовления фальшивого мороженого юноша также во всех подробностях продемонстрировал в ролике.
Самому Домингезу шутка явно понравилась: он неизменно смеется, когда жертвы пранка осознают, что едят мыло.
Юмор Домингеза его подписчикам не понравился. Даже наоборот - они стали массово возмущаться грубой шуткой. Домингезу пришлось публчно просить прощения за содеянное "у всех, кто оказался вовлечен в неудачную шутку, и у всего общества".
Однако извинений оказалось мало. По словам шефа полиции Картахены, генерала Генри Санабрии, Домингезу и еще двум участникам пранка, которые помогали ему, будут предъявлены официальные обвинения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Простите иза грубость, но таких сволочей нужно наказывать.