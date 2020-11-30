Звезда колумбийских соцсетей заставил бедняков есть мыло

Звезда социальных сетей Колумбии Милтон Домингез, известный как Джей Томи, может получить серьезное наказание из-за видеошутки. В своем ролике Домингез угощал бедняков и бездомных на улице "мороженым", муляж которого приготовил из кусков мыла, покрытых шоколадом. Он уже извинился за безвкусную шутку, но, судя по всему, ему все же придется ответить за нее по закону.

В своем ролике Джей Томи представляется жертвам пранка бизнесменом, который собирается выпустить новый сорт мороженого, и проводит его тестирование. Так он убеждает нескольких человек, включая ребенка, попробовать свое мыло в шоколаде.