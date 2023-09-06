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Пентагон опубликовал видео запуска межконтинентальной ракеты Minuteman III

Пентагон опубликовал видео запуска межконтинентальной ракеты Minuteman III

Автор:
06 сентября 2023 18:21
Сообщество : Военное
Метки: Minuteman III   Видео   Пентагон   США   испытания   ракета   ядерное сдерживание   
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Ракета не несла ядерного боевого заряда.

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III состоялся с военной базы "Ванденберг" в Калифорнии в 1:26 по местному времени (10:26 утра по мск). Как сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, цель запуска была проверка безопасности, эффективности и демонстрация готовности ядерных сил боеготовности оружия.

Отмечается, что учебная боевая часть МБР пролетела около 6,8 тысячи километров и упала на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн в Тихом океане.

Незадолго до запуска "Минитмена" пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщал, что испытание ракеты является штатным мероприятием, которое было запланировано несколько лет назад. Он отметил, что американская сторона уведомила Москву о готовящихся испытаниях.

Твёрдотопливная межконтинентальная ракета Minuteman, выступающая в роли элемента стратегических сил сдерживания, стоит на вооружении США с 1960-х годов. Известно, что в середине 2030-х Пентагон планирует заменить их новыми ракетами Sentinel. ВВС США уже попросили у конгресса выделить 4,4 млрд долларов на замену устаревшей МБР.

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Метки: Minuteman III   Видео   Пентагон   США   испытания   ракета   ядерное сдерживание   
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4  комментария
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514
piralexandr 40 минут назад
And so?
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5k
Трям 3 минуты назад
Байден хотел сделать такую же фотку, как у Путина и Чен Ына, но не удержался и остался валяться в пусковой шахте.

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10k
Сатанеев Полчаса назад
"в Калифорнии в 1:26 утра по местному времени"
Полвторого ночи это утро?
Грёбаные недоучки журналюхи и блохеры
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