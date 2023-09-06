Пентагон опубликовал видео запуска межконтинентальной ракеты Minuteman III

Ракета не несла
ядерного боевого заряда.
Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III состоялся с военной базы "Ванденберг" в Калифорнии в 1:26 по местному времени (10:26 утра по мск). Как сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, цель запуска была проверка безопасности, эффективности и
демонстрация готовности ядерных сил боеготовности оружия.
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Отмечается, что учебная боевая часть МБР пролетела около 6,8 тысячи километров и упала на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн в Тихом океане.
Незадолго до запуска "Минитмена" пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщал, что испытание ракеты является штатным мероприятием, которое было запланировано несколько лет назад. Он отметил, что американская сторона уведомила Москву о готовящихся испытаниях.
Твёрдотопливная межконтинентальная ракета Minuteman, выступающая в роли элемента стратегических сил сдерживания, стоит на вооружении США с 1960-х годов. Известно, что в середине 2030-х Пентагон планирует заменить их новыми ракетами Sentinel. ВВС США уже попросили у конгресса выделить 4,4 млрд долларов на замену устаревшей МБР.
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