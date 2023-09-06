Пентагон опубликовал видео запуска межконтинентальной ракеты Minuteman III

Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё

Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний нового секретного оружия

Толстый грабитель получил достойный отпор от работников ювелирного магазина

Американские военные подорвали ракету частной компании Firefly Aerospace

В США лодки каждый год перемещают остров

Минобороны США признало, что фото и видео с НЛО - подлинные