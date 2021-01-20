7 самых древних деревьев в мире

Земля существует уже миллиарды лет, но вы когда-нибудь задумывались, как давно появились деревья, и сколько лет сейчас самому старому из них? Многие вымерли, какие-то уничтожило изменение климата, но некоторые до сих пор живы и здоровы — вот семь самых древних деревьев в мире на сегодняшний день.
Дерево Гран-Абуэло находится в Чили, в национальном парке Алерсе Костеро, и считается самым старым живым деревом в Южной Америке. В 2021 году Гран-Абуэло исполняется 3 647 лет, оно достигает 60 метров в высоту, 4 метров в диаметре и занимает периметр 11 метров. Дерево принадлежит к виду Фицройя кипарисовидная или Патагонский кипарис (Fitzroya cupressoides). К сожалению, смола дерева стала популярным строительным материалом, и поэтому теперь фицройя считается вымирающим видом.
Средиземноморский кипарис (Cupressus sempervirens) Сарв-э-Абарку находится в Абаркухе, Иране. Считается, что этому дереву около 4 500 тысяч лет. Дерево является природным памятником и находится под защитой Организации культурного наследия Ирана. Легенда гласит, что его посадил иранский пророк Зороастр. Также существует поверье, что дерево посадил третий сын библейского героя Ноя.
Ллангернивский тис стоит на кладбище церкви Святого Дигейна в уэльской деревушке Ллангернив. Дерево относится к виду тис ягодный (Taxus baccata), и возраст этого конкретного экземпляра определяют диапазоном от 4 000 до 5 000 лет. Точный возраст назвать сложно, поскольку основную часть ствола со временем заменяет новая. Ллангернивский тис — важная фигура в местном фольклоре. В Уэльской мифологии этот тис является домом духа Ангелистора (ангел, ведущий записи), который появляется каждый Хэллоуин чтобы сказать жителям деревни, кто умрет следующим.
Сосна остистая межгорная по имени Мафусаил находится в Калифорнии, в роще Мафусаила где-то в районе горного хребта Уайт-Маунтинс в национальном парке Инио. Точное местонахождение не оглашается, чтобы обезопасить древнее дерево. До 2012 года сосна Мафусаил считалась старейшим в мире деревом — в 2021 году ему исполнится 4 853 года. Предполагается, что дерево начало прорастать в 2832 году до н.э. Его назвали в честь самого старого библейского персонажа Мафусаила, который прожил до 969 лет. В 2003 году фермеру Джареду Миларчу позволили взять образец дерева, и ему удалось вырастить клонов Мафусаила.
Старый Тикко растет на горе Фулуфьеллет провинции Даларна в Швеции. Эту ель обыкновенную (Pícea ábies) обнаружили в 2008 году. Это дерево — клональная колония, которая обладает способностью отращивать новый ствол примерно каждые 600 лет, поэтому возраст таких растений определяют по корневой системе — и конкретно этой около 9 500 лет. Считается, что дерево в этом районе посадили люди — эта теория намекает, что климат в Швеции мог потеплеть раньше, чем предполагали ученые.
Это дерево-колония находится в калифорнийских горах Джурупа в Крестмор-Хайтс. Колонию, которая принадлежит к виду Дуб Палмера, обнаружили в 2009 году. Ее возраст — примерно 13 000 лет — также определили по корневой системе. Когда колонию нашли, она состояла из 70 растений в среднем метр в высоту и занимала 2,5 километра.
Клональная колония Пандо находится в Национальном лесу Фишлейк в штате Юта, США. Она относится к виду тополя осинообразного, и ее возраст — более 80 000 лет. Пандо — не только самая древняя живая клональная колония, но и один из старейших в мире живых организмов. С виду это группа деревьев, но под землей всех их объединяет корневая система, которая начиналась с одного дерева. К сожалению, исследования показали, что темп роста Пандо сильно замедлился за последние несколько десятков лет, что указывает на то, что Пандо постепенно умирает.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Давайте тогда поищем в пещерах грибницу побольше. Размером она будет с пещеру, и возрастом - тоже.
Типа этого: