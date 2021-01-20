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7 самых древних деревьев в мире

7 самых древних деревьев в мире (8 фото)

Автор:
20 января 2021 18:45
Сообщество : Факты
Метки: вокруг света   деревья   природа   самое старое дерево   факты   
829
8

Земля существует уже миллиарды лет, но вы когда-нибудь задумывались, как давно появились деревья, и сколько лет сейчас самому старому из них? Многие вымерли, какие-то уничтожило изменение климата, но некоторые до сих пор живы и здоровы — вот семь самых древних деревьев в мире на сегодняшний день.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вокруг света   деревья   природа   самое старое дерево   факты   
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4  комментария
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73k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Считаю некорректным сравнивать деревья, и корневые системы.
Давайте тогда поищем в пещерах грибницу побольше. Размером она будет с пещеру, и возрастом - тоже.
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6k
Прохожий3 2 часа назад
Интересно, что в России с ее бескрайними лесами никто ничего не нашел (или скорее всего не ищет).
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12k
Денис Прохожий3 54 минуты назад
Может боятся найти чё-то настолько древнее, что потом будет непонятно, что с этим делать :)
Типа этого:
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