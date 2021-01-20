7 самых древних деревьев в мире

Клональная колония Пандо находится в Национальном лесу Фишлейк в штате Юта, США. Она относится к виду тополя осинообразного, и ее возраст — более 80 000 лет. Пандо — не только самая древняя живая клональная колония, но и один из старейших в мире живых организмов. С виду это группа деревьев, но под землей всех их объединяет корневая система, которая начиналась с одного дерева. К сожалению, исследования показали, что темп роста Пандо сильно замедлился за последние несколько десятков лет, что указывает на то, что Пандо постепенно умирает.