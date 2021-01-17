FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9533 поста • 1174 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Факты о леммингах - необъяснимая трагедия

Факты о леммингах - необъяснимая трагедия (11 фото)

Автор:
17 января 2021 08:54
Сообщество : Животные
Метки: Лемминги   животные   интересно   природа   факты   фото   
555
11
Этот симпатичный трогательный мохнатый маленький зверек относится к подсемейству полевок отряда грызунов.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Лемминги   животные   интересно   природа   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
57k
Опиум для народа Час назад
Лемминги не совершают самоубийства. Однако этот конкретный миф основан на некоторых фактах в поведении леммингов. У леммингов случается бум популяции каждые три-четыре года. Когда концентрация леммингов становится слишком высокой в одной области, большая группа отправляется в поисках нового дома.

Лемминги могут плавать, поэтому, если они достигают водного препятствия, такого как река или озеро, они могут попытаться пересечь его. Неизбежно, что некоторые особи тонули. Но это не самоубийство.
Итак, почему так широко распространен миф о массовом самоубийстве лемминга? Во-первых, он обеспечивает непреодолимую метафору человеческого поведения. Тот, кто слепо следует за толпой, может быть, даже к катастрофе, называется леммингом.

За прошедшее столетие миф был призван выражать современные тревоги о том, как индивидуальность может быть уничтожена массовыми явлениями, такими как политические движения или потребительская культура.

Во-вторых, это случайное стечение обстоятельств.
В 1908 году Артур Ми (Arthur Mee) решил, что «массовое самоубийство» удачно вписывается в ситуацию с резкими изменениями численности леммингов, и опубликовал такой вариант в своей детской энциклопедии.
Впоследствии такая версия широко распространилась после выхода фильма «Белая пустошь» в 1958 году, где сцена массового самоубийства леммингов являлась полностью постановочной и не была снята в живой природе. Чтобы снять эту сцену, создатели фильма сгоняли метлой десятки купленных ими леммингов в реку.

Режиссеры хотели метафорически показать жестокость людей, но убедили несколько поколений кинозрителей, что эти маленькие грызуны действительно имеют странный инстинкт самоуничтожения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
dimitr 2 минуты назад
Какие самоубийства?
Очень жрать хочется, и раз в 3-4 года толпы леммингов ищут еду. Забредают в города, и там дохнут по углам, бегут по тундре в поисках еды, которой нет, и дохнут от голода, падают в ямы, в воду, и если нет сил выбраться - тонут и дохнут.
ОТ ГОЛОДА.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Вася 9 минут назад
Факты о леммингах - необъяснимая трагедия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ых Час назад
Потешные зверушки.
Потешные зверушки.
Потешные зверушки.
Потешные зверушки.
Потешные зверушки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото) Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото) 6 интересных фактов из жизни медведя «шатуна» 6 интересных фактов из жизни медведя «шатуна» 6 фактов о том как зимует уссурийский тигр 6 фактов о том как зимует уссурийский тигр Что произойдет, если на планете растает весь лед Что произойдет, если на планете растает весь лед Как мангуст создает грязевой бронежилет против укусов змей Как мангуст создает грязевой бронежилет против укусов змей 6 интересных фактов о том как зимует лисица 6 интересных фактов о том как зимует лисица
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1186790



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 последних фото: как выглядело то, чего мы уже никогда не увидим
10
177
20 последних фото: как выглядело то, чего мы уже никогда не увидим
Наталья Сенчукова показала, как выглядит без косметики и фильтров
0
53
Наталья Сенчукова показала, как выглядит без косметики и фильтров
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В Китае обнаружили мороженое с коронавирусом
0
5
В Китае обнаружили мороженое с коронавирусом
Вот как выглядели бы мультверсии знаменитостей
0
15
Вот как выглядели бы мультверсии знаменитостей
Выдержат ли средневековые доспехи современное оружие (видео)
Выдержат ли средневековые доспехи современное оружие (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#СССР#подборка#приколы#дтп#интересное#новинки#прикольные#девушки
#Юмор#история#Россия#природа#сша#картинки#аварии#новости#movienews.film#дом
#интересно#факты#прикол#кино#актеры#фильмы#настроение#позитив#собака#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться