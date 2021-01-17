Факты о леммингах - необъяснимая трагедия

Песец, белая сова, кречет, горностай очень ждут и надеются, чтобы каждый год был урожайным на леммингов. Потому как, в такие периоды, они могут позволить родить себе больше детей и не мигрировать в другие места. Удивительно, но факт. В голодные годы закусить леммингом может и северный олень.



Зверушки одиночки по натуре. В небольшие стайки сбиваются только на зиму. Территории свои не помечают. День прошел и ладно. Год прошел и жизнь прошла. Зато какая жизнь!