Факты о леммингах - необъяснимая трагедия

Этот симпатичный трогательный мохнатый маленький зверек относится к подсемейству полевок отряда грызунов.
Позитивные не унывающие зверьки, двоюродные братья хомяков. Внешность среднестатистического лемминга: 70 грамм упитанного тела на 15 см длины. Шерсть густая, черного, бурого, пестрого окраса, приспособленная к холодам тундры. Лапки коротенькие и заканчиваются когтями, у некоторых видов напоминают копыта. Один вид так и назван копытным. Хвост короткий, но тоже имеется.
Жизнь леммингов чрезвычайно насыщена. На просторах тундры, где они обитают, каждый божий день нужно найти пропитание. Для грызуна весом 70 гр корма должно быть добыто 140 гр. Прожорливые создания из-за своего быстрого метаболизма не впадают зимой в спячку, поэтому помимо еды на каждый день, необходимо сделать запасы на зиму и рассовать это хозяйство по щелям и норам или найти уже спрятанное.
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Нужно сказать, что лемминги живут не только в тундре. Классификация делит их на 4 рода, в каждом их которых несколько видов. Вывод: лемминги живут практически везде, где растет их излюбленное лакомство мох. Не откажутся от осоки, ягод, ягеля, грибов, насекомых, коры.
Зверьки прекрасные строители. Под землей роют тоннели длиной до 6 м. Иные виды не хуже гастарбайтеров возводят себе сложно-архитектурные строения с запутанной системой выходов. Зимой кроме снега рыть нечего. Ну и что? Под снегом прекрасно можно шнырять туда-сюда даже, не поднимаясь на поверхность.
Зверек неутомим и в труде, и в развлечениях. Впереди их по плодовитости только кролики. Любят друг друга по 6 раз в году, причем зима не помеха, под снегом тепло. Беременность быстротечная, всего 22 дня. В помете каждый раз 5-6 малышей. Половая зрелость наступает через 2 месяца. Дальше – в геометрической прогрессии. Считайте.
Не удивительно, что при таком размножении еды становится все меньше и меньше. Лемминги собирают совет, на котором решают мигрировать. Многочисленный отряд таких новобранцев может прибыть в населенный пункт, да не просто так, а с подарочками. Появление таких гостей чревато вспышками туляремии и клещевого энцефалита.
Бывает и другой вариант. Вы слыхали легенду о леммингах? Она гласит, что раз в несколько лет у них происходит великая вспышка рождаемости.
Зверьков становится так много, а корма так мало, что они совершают ритуал массового самоубийства методом самоутопления. Выстроившись друг за другом, они обреченно бредут к реке (пропасти, морю, большой луже) и бросаются в объятия смерти.
Это не совсем так. Годы урожайные на леммингов, безусловно бывают. Действительно, им тяжело прокормиться в такие периоды и по двум версиям происходит следующее:
1. На грызунов находит массовый психоз. Они начинают поедать даже ядовитые растения и бесстрашно нападать на своих врагов. В принципе, это тоже способы самоубийства, но несколько другие. Что касается купания, то зверьки отличные пловцы, способные переплывать большие расстояния.
1. На грызунов находит массовый психоз. Они начинают поедать даже ядовитые растения и бесстрашно нападать на своих врагов. В принципе, это тоже способы самоубийства, но несколько другие. Что касается купания, то зверьки отличные пловцы, способные переплывать большие расстояния.
2. Лемминги агрессивны по отношению к собратьям. Когда плотность популяции возрастает, взрослые особи просто загрызают малышей. Таким образом 4 из 6 детенышей гибнет. Это уже похоже на правду.
Песец, белая сова, кречет, горностай очень ждут и надеются, чтобы каждый год был урожайным на леммингов. Потому как, в такие периоды, они могут позволить родить себе больше детей и не мигрировать в другие места. Удивительно, но факт. В голодные годы закусить леммингом может и северный олень.
Зверушки одиночки по натуре. В небольшие стайки сбиваются только на зиму. Территории свои не помечают. День прошел и ладно. Год прошел и жизнь прошла. Зато какая жизнь!
Зверушки одиночки по натуре. В небольшие стайки сбиваются только на зиму. Территории свои не помечают. День прошел и ладно. Год прошел и жизнь прошла. Зато какая жизнь!
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Лемминги могут плавать, поэтому, если они достигают водного препятствия, такого как река или озеро, они могут попытаться пересечь его. Неизбежно, что некоторые особи тонули. Но это не самоубийство.
Итак, почему так широко распространен миф о массовом самоубийстве лемминга? Во-первых, он обеспечивает непреодолимую метафору человеческого поведения. Тот, кто слепо следует за толпой, может быть, даже к катастрофе, называется леммингом.
За прошедшее столетие миф был призван выражать современные тревоги о том, как индивидуальность может быть уничтожена массовыми явлениями, такими как политические движения или потребительская культура.
Во-вторых, это случайное стечение обстоятельств.
В 1908 году Артур Ми (Arthur Mee) решил, что «массовое самоубийство» удачно вписывается в ситуацию с резкими изменениями численности леммингов, и опубликовал такой вариант в своей детской энциклопедии.
Впоследствии такая версия широко распространилась после выхода фильма «Белая пустошь» в 1958 году, где сцена массового самоубийства леммингов являлась полностью постановочной и не была снята в живой природе. Чтобы снять эту сцену, создатели фильма сгоняли метлой десятки купленных ими леммингов в реку.
Режиссеры хотели метафорически показать жестокость людей, но убедили несколько поколений кинозрителей, что эти маленькие грызуны действительно имеют странный инстинкт самоуничтожения.
Очень жрать хочется, и раз в 3-4 года толпы леммингов ищут еду. Забредают в города, и там дохнут по углам, бегут по тундре в поисках еды, которой нет, и дохнут от голода, падают в ямы, в воду, и если нет сил выбраться - тонут и дохнут.
ОТ ГОЛОДА.