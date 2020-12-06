Например, Венера однозначно относится к ярчайшим. Юпитер, который летом выглядит как яркая звезда на юге, тоже яркостью превосходит все остальные. Иногда можно видеть красноватый Марс, который тоже светится ярче многих звёзд. Но мы будет рассматривать только настоящие звёзды, а не планеты. Звезду по имени Солнце тоже не будем рассматривать – оно вне конкуренции, но только днём, а не ночью.

UPD: Для тех, кто задаётся вопросам, что за очень яркая звезда желтоватого цвета светит утром на востоке в декабре 2020 года, перед восходом Солнца — это Венера, ближайшая к нам планета. Другая яркая звезда красноватого цвета на юге — это Марс, противостояние которого произошло 13 октября 2020 года.

Всего на небе насчитывается не один десяток ярких звёзд, многие из которых находятся в южном полушарии. Но с территории России видны многие созвездия, расположенные южнее эклиптики и считающиеся южными, поэтому некоторые яркие звёзды южных созвездий видны и у нас. Сириус – самая яркая звезда в ночном небе, расположена в южном созвездии Большого Пса, хорошо видна в России с поздней осени до весны.

Сириус – самая яркая звезда в ночном небе

Альфа Большого Пса самая яркая не только в своём созвездии, но и вообще на небе. Казалось бы, это должна быть очень большая и горячая звезда, раз она сияет сильнее всех. На самом деле то не так, просто Сириус от нас не очень далеко, по сравнению с большинством других звёзд – до него всего 8.6 световых лет. Это одна из самых близких звёзд, потому и такая заметная.

Сириус очень хорошо заметен зимой. Это самая яркая звезда на ночном небе в его южной части, ниже и левее созвездия Орион. К весне она смещается к западу и поднимается всё ниже. Летом не видна.

Сириус – двойная звезда. Главный компонент – горячая белая звезда, вдвое тяжелее Солнца и в 1.7 раз больше его. Эта звезда ничем особым не примечательна. Её ожидает обычная судьба – через 660 миллионов лет она станет красным гигантом, а потом белым карликом.





Система Сириуса в симуляторе Space Engine

На расстоянии всего в 20 астрономических единиц от этой звезды есть еще одна – белый карлик, очень любопытный объект. Эту звезду называют Щенок и она совершает оборот по орбите за 50 лет. Размер этой звезды очень мал – как у Земли, но масса её как у Солнца. Плотность её вещества огромна – объём в спичечный коробок будет весить тонну.

Сириус B – первый белый карлик, открытый учёными. Еще в 1844 году немецкий астроном и математик Бессель заметил, что Сириус перемещается по небу не прямо, а «вихляясь». Он объяснил это возмущением массивного спутника, и в 1862 году это подтвердилось – Сириус B был обнаружен Альваном Грэмом в крупнейший по тем временам 46-сантиметровый телескоп-рефрактор. Это стало важным событием, так как подтвердило теоретические законы тяготения на практике.

Этот белый карлик на небе представляет собой звезду яркостью 8.6 m, и когда находится на наибольшем удалении от Сириуса А, его можно легко найти даже в небольшой телескоп. Кстати, сейчас как раз то самое время, когда расстояние между компонентами максимально, но оно уже начало уменьшаться.

В древности Сириус имел большое значение – когда он появлялся утром, египетские жрецы знали, что наступило летнее солнцестояние, а следом наступали разлив Нила и летняя жара. Сириус называли «собачьей звездой», а на латыни это звучит как «канис». Поэтому летняя жара, которую предвещало утреннее появление Сириуса, означала отдых от тяжёлых работ – каникулы, или «собачьи дни». Кстати, в это время развивалась лихорадка у людей и учащались случаи собачьего бешенства, так что название оказалось вполне обоснованным.

Другие яркие звёзды

Всего на небе насчитывается несколько десятков ярких звёзд, которые выделяются среди прочих. Все они разные – некоторые не намного больше Солнца, например, Сириус – ярчайшая звезда на небе. Толиман, альфа Центавра, и вовсе такая же, как Солнце. Некоторые – поражающие воображение гиганты, такие, как Бетельгейзе.

Все они находятся на разном расстоянии, поэтому их яркость еще ни о чём не говорит. Например, если бы вместо Солнца поместить Сириус, эта раскалённая добела звезда просто испепелила бы Землю, мгновенно вскипятив океаны и превратив их в пар. Красный сверхгигант Бетельгейзе и вовсе поглотил бы нашу планету.

Список самых ярких звёзд на земном небе представлен в таблице ниже.

20 самых ярких звёзд на небе