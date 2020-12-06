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Самая яркая звезда в ночном небе

Самая яркая звезда в ночном небе (3 фото)

Автор:
06 декабря 2020 11:06
Сообщество : Космос
Метки: звезда   интересно   космос   красота   познавательно   факты   фото   
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Прежде, чем разбираться с вопросом, какая звезда самая яркая, нужно уточнить, что к ним не относятся планеты, хотя они тоже выглядят как звёзды.

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Метки: звезда   интересно   космос   красота   познавательно   факты   фото   
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Alf Час назад
Самая яркая звезда во Вселенной
Самая яркая звезда во Вселенной - это звезда R136a1. Звезда находится в скоплении R136, расположеном в туманности "Тарантул", которая также известна под номером NGC 2070.

R136a1 - это настоящий великан среди звёзд. Она относится к редкому классу голубых гипергигантов.

Красная точка - это звезда класса "красный карлик". Жёлтый кружок - наше Солнце. Голубой - "голубой карлик". А на заднем фоне - часть круга звезды R136a1.

Радиус этой звезды равен 36 радиусам нашего Солнца.
Масса R136a1 - 265 масс Солнца.
Видимая звёздная величина самой яркой звезды во Вселенной равна 12,77m, а абсолютная звёздная величина этого гиганта равна -12,5m.

Ну и наконец светимость звезды R136a1 - она равна светимости 8 700 000 Солц!

Кстати, эта самая яркая звезда на нашем небосклоне по размерам всё-же уступает самой большой из известных звёзд - звезде UY Щита.
Самая яркая звезда во Вселенной Самая яркая звезда во Вселенной - это звезда R136a1. Звезда находится в скоплении R136, расположеном в туманности "Тарантул", которая также известна под номером NGC 2070. R136a1 - это настоящий великан среди звёзд. Она относится к редкому классу голубых гипергигантов. Красная точка - это звезда класса "красный карлик". Жёлтый кружок - наше Солнце. Голубой - "голубой карлик". А на заднем фоне - часть круга звезды R136a1. Радиус этой звезды равен 36 радиусам нашего Солнца. Масса R136a1 - 265 масс Солнца. Видимая звёздная величина самой яркой звезды во Вселенной равна 12,77m, а абсолютная звёздная величина этого гиганта равна -12,5m. Ну и наконец светимость звезды R136a1 - она равна светимости 8 700 000 Солц! Кстати, эта самая яркая звезда на нашем небосклоне по размерам всё-же уступает самой большой из известных звёзд - звезде UY Щита.
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Mellivora 51 минуту назад
Спасибо кэп.
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