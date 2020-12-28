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Какая погода на планетах Солнечной системы?

Какая погода на планетах Солнечной системы? (15 фото)

Автор:
28 декабря 2020 09:33
Сообщество : Космос
Метки: Познавательные   интересно   космос   планеты   погода   факты   фото   
562
15
Когда будете жаловаться на плохую погоду за окном, вспомните о том, что во Вселенной есть планеты, на которых дуют ураганные ветра в несколько раз быстрее скорости звука.
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Метки: Познавательные   интересно   космос   планеты   погода   факты   фото   
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20k
Davy Jones 38 минут назад
А ч о там на макемаке, Хаумее и Эриде? А-то туда сейчас горящие путёвки есть с оллинклюзив
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11k
U55R Час назад
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