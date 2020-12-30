Эксперимент пещерного разбойника

Один из самых жестоких и неэтичных экспериментов над детьми.
В 1954 году Нобелевская премия по литературе досталась Уильяму Голдингу за роман «Повелитель мух». В этой книге рассказывалось о двух дюжинах британских школьников, волею судьбы заброшенных на необитаемый остров. Взрослых не было, зато климат оказался мягкий, да и пищи было в достатке. Казалось бы, живи и радуйся в ожидании прибытия спасателей, раз уж судьба подарила нежданные каникулы. Но реальность оказалась страшной.
«Подопытные» участники эксперимента «Пещера разбойников».
Очень быстро среди спасшихся мальчиков установилась жесткая иерархия, причем группа раскололась на два лагеря. Начавшаяся вражда быстро набирала обороты, так что к прибытию на остров первого взрослого двое мальчишек пали жертвами бывших товарищей.
Когда Голдинг писал «Повелителя мух», ему возможно, было известно о социальном эксперименте американского психолога Музафера Шерифа над детьми, где все происходило на самом деле.
Очень быстро среди спасшихся мальчиков установилась жесткая иерархия, причем группа раскололась на два лагеря. Начавшаяся вражда быстро набирала обороты, так что к прибытию на остров первого взрослого двое мальчишек пали жертвами бывших товарищей.
Когда Голдинг писал «Повелителя мух», ему возможно, было известно о социальном эксперименте американского психолога Музафера Шерифа над детьми, где все происходило на самом деле.
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Начало эксперимента
Американский психолог турецкого происхождения Музафер Шериф к в 1954 году вместе с коллегами из Университета Оклахомы поставил эксперимент, который вошел в научные анналы под названием «Пещера разбойников».
Для эксперимента исследователи из различных учебных заведений отобрали школьников 11-12 лет. Все они были белокожими из протестантских семей среднего достатка, с уровнем интеллекта выше среднего и никогда не знавших друг друга. Мальчикам так и не дали познакомиться, их разделили случайным образом на две равные группы, а затем отправили в лагерь бойскаутов, размещенный в гористой части юго-восточной Оклахомы. Это были 1950-е годы, разгар холодной войны, и лагерь рекламировался как тренировочный полигон для «будущих лидеров Америки». Чего молодые участники и их родители не знали, так это то, что все это было фикцией...
В первой фазе эксперимента разные группы проживали раздельно и даже не знали о существовании одна другой. Мальчики первоначально вели обычную жизнь бойскаутов: ходили в походы, устраивали спортивные состязания и тому подобное. Экспериментаторы в это время вели себя как вожатые, так что никто из детей не подозревал, что они по факту являются «лабораторными мышами». Довольно быстро в каждой из групп появились самоназвания («Гремучие змеи» и «Орлы»), выдвинулись вожаки, установилась строгая иерархия и общепринятые нормативы поведения. Все было готово к проведению второй, настоящей, стадии эксперимента.
Для эксперимента исследователи из различных учебных заведений отобрали школьников 11-12 лет. Все они были белокожими из протестантских семей среднего достатка, с уровнем интеллекта выше среднего и никогда не знавших друг друга. Мальчикам так и не дали познакомиться, их разделили случайным образом на две равные группы, а затем отправили в лагерь бойскаутов, размещенный в гористой части юго-восточной Оклахомы. Это были 1950-е годы, разгар холодной войны, и лагерь рекламировался как тренировочный полигон для «будущих лидеров Америки». Чего молодые участники и их родители не знали, так это то, что все это было фикцией...
В первой фазе эксперимента разные группы проживали раздельно и даже не знали о существовании одна другой. Мальчики первоначально вели обычную жизнь бойскаутов: ходили в походы, устраивали спортивные состязания и тому подобное. Экспериментаторы в это время вели себя как вожатые, так что никто из детей не подозревал, что они по факту являются «лабораторными мышами». Довольно быстро в каждой из групп появились самоназвания («Гремучие змеи» и «Орлы»), выдвинулись вожаки, установилась строгая иерархия и общепринятые нормативы поведения. Все было готово к проведению второй, настоящей, стадии эксперимента.
Вторая фаза
Вторая фаза эксперимента началась со «случайной» встречи двух групп. Вскоре исследователи устроили знакомство мальчиков, причем обе группировки узнали, где живут их соседи.
Первая встреча «Орлов» и «Гремучих змей»
Логичным выглядело и решение вожатых устроить соревнования между 2 группировками. «Орлы» и «Гремучие змеи» состязались в бейсболе и перетягивании каната, скоростной установке палаток и футболе, наведению чистоты в палатах и поиске сокровищ. А экспериментаторы тем временем искусственно подогревали градус напряженности.
Первоначально группы относились к соперникам нормально, но исследователи пообещали (и исполнили обещание) награждать победителей в каждом соревновании. Столкновения начались уже в первом же состязании, которым оказался бейсбол. Обе группы жили в одном кемпинге, но в разных концах. Мальчики из разных групп в разное время питались в столовой и играли на стадионе, никогда ранее не пересекаясь.
Логичным выглядело и решение вожатых устроить соревнования между 2 группировками. «Орлы» и «Гремучие змеи» состязались в бейсболе и перетягивании каната, скоростной установке палаток и футболе, наведению чистоты в палатах и поиске сокровищ. А экспериментаторы тем временем искусственно подогревали градус напряженности.
Первоначально группы относились к соперникам нормально, но исследователи пообещали (и исполнили обещание) награждать победителей в каждом соревновании. Столкновения начались уже в первом же состязании, которым оказался бейсбол. Обе группы жили в одном кемпинге, но в разных концах. Мальчики из разных групп в разное время питались в столовой и играли на стадионе, никогда ранее не пересекаясь.
Состязание в перетягивании каната между группами
В один из дней «Гремучие змеи», решив, что стадион принадлежит им вывесили на задней стойке поля свой флаг. Они и победили, получив в качестве приза памятные медали и неплохие туристические ножи. Разозлившиеся подобной несправедливости «Орлы» сорвали и сожгли знамя противника. Вскоре вожатые растаскивали дерущихся мальчишек.
Следующим соревнованием было перетягивание каната. На сей раз победили «Орлы» (не без «помощи» организаторов). «Гремучие змеи» решили не терпеть поражение в переживаниях, а совершили ночное нападение на жилье противника. Они разорвали противомоскитную сетку, перевернули кровати, похитили несколько вещей, в том числе призы, полученные «Орлами» за победу в соревновании и синие джинсы, из которых смастерили себе новый флаг взамен сожженного соперниками.
Нападение требовало адекватного ответа, и «Орлы» напали на неприятеля днем. Они разгромили жилье «Гремучих змей», и захватив «трофеи» вернулись домой.
В один из дней «Гремучие змеи», решив, что стадион принадлежит им вывесили на задней стойке поля свой флаг. Они и победили, получив в качестве приза памятные медали и неплохие туристические ножи. Разозлившиеся подобной несправедливости «Орлы» сорвали и сожгли знамя противника. Вскоре вожатые растаскивали дерущихся мальчишек.
Следующим соревнованием было перетягивание каната. На сей раз победили «Орлы» (не без «помощи» организаторов). «Гремучие змеи» решили не терпеть поражение в переживаниях, а совершили ночное нападение на жилье противника. Они разорвали противомоскитную сетку, перевернули кровати, похитили несколько вещей, в том числе призы, полученные «Орлами» за победу в соревновании и синие джинсы, из которых смастерили себе новый флаг взамен сожженного соперниками.
Нападение требовало адекватного ответа, и «Орлы» напали на неприятеля днем. Они разгромили жилье «Гремучих змей», и захватив «трофеи» вернулись домой.
«Орлы» совершают вылазку на домик «Гремучих змей»
Понимая, что «Гремучие змеи» просто так не оставят происшедшее, «Орлы» приготовились к обороне своего жилья. Они набили носки камнями для применения в ближнем бою и собрали еще ведро камней для использования в качестве метательных снарядов.
Немногим ранее экспериментаторы провели среди обеих групп опрос, в котором выяснилось, что друзья у мальчишек имеются только внутри собственного коллектива, и все его члены смелые и находчивые. Оппонентов же ребята терпеть не могли, были уверены в их трусости и подлости.
Но после разгрома палаты «Гремучих змей» обе группы школьников от стадии презрения и обзывательств перешли к прямой подготовке к войне. Они стали наращивать военный потенциал (камни, бейсбольные биты, дубинки и прочее), теперь любая искра могла привести к настоящему кровопролитию. А экспериментаторы убедились в верности предположения Шерифа что конкуренция порождает конфликт.
Сейчас требовалось погасить взаимную агрессию, пока школьники реально не покалечили своих недругов. Пришла пора переходить к третьему этапу эксперимента.
Понимая, что «Гремучие змеи» просто так не оставят происшедшее, «Орлы» приготовились к обороне своего жилья. Они набили носки камнями для применения в ближнем бою и собрали еще ведро камней для использования в качестве метательных снарядов.
Немногим ранее экспериментаторы провели среди обеих групп опрос, в котором выяснилось, что друзья у мальчишек имеются только внутри собственного коллектива, и все его члены смелые и находчивые. Оппонентов же ребята терпеть не могли, были уверены в их трусости и подлости.
Но после разгрома палаты «Гремучих змей» обе группы школьников от стадии презрения и обзывательств перешли к прямой подготовке к войне. Они стали наращивать военный потенциал (камни, бейсбольные биты, дубинки и прочее), теперь любая искра могла привести к настоящему кровопролитию. А экспериментаторы убедились в верности предположения Шерифа что конкуренция порождает конфликт.
Сейчас требовалось погасить взаимную агрессию, пока школьники реально не покалечили своих недругов. Пришла пора переходить к третьему этапу эксперимента.
Третья фаза эксперимента
Во время следующей фазы опыта перед исследователями стояла задача не только погасить разгоревшийся между группами конфликт, но и создать межгрупповые дружеские связи. Добиться цели ученые решили с помощью совместного труда. Правда поначалу Шериф попытался снизить градус напряженности созданием комфортных условий жизни. Но совместный поход в кино (на дворе 1954 год и поход в кино это праздник) только увеличил взаимную неприязнь, а посещение кафетерия привело к драке из-за мест посадки.
Тогда экспериментаторы решили создать ситуацию в которой потребуются объединенные усилия членов обеих групп. Они намеренно забили водопровод бумажным пакетом, школьникам совместно пришлось искать причину по которой нет в кране воды, а затем также вместе придумывать как избавиться от засора. Следующим шагом исследователей стала «поломка» грузовика с продуктами.
Тогда экспериментаторы решили создать ситуацию в которой потребуются объединенные усилия членов обеих групп. Они намеренно забили водопровод бумажным пакетом, школьникам совместно пришлось искать причину по которой нет в кране воды, а затем также вместе придумывать как избавиться от засора. Следующим шагом исследователей стала «поломка» грузовика с продуктами.
«Орлы» и «Гремучие змеи» вместе толкают грузовик с продуктами
Детям сказали, что в паре километров от лагеря под холмом остановился грузовик с едой, который никак не заводится. Школьники придумали с помощью веревки всем вместе втащить грузовик на холм, а затем также совместно толкать его вниз, чтобы водитель завел автомобиль "с ходу". Успешная доставка продуктов заметно снизила градус напряженности, так что все единогласно согласились «скинуться» на аренду киноустановки . После этого шага взаимная враждебность практически исчезла, у ребят начали появляться приятели в ранее враждебной группировке.
Заявленным результатом эксперимента стало утверждение, что соперничество (пусть даже и в играх) между группами ведет к взаимной враждебности и появлению неспровоцированной агрессии, а совместный полезный для всех труд приводит к разрушению стереотипов и налаживанию дружеских контактов даже с врагами.
Детям сказали, что в паре километров от лагеря под холмом остановился грузовик с едой, который никак не заводится. Школьники придумали с помощью веревки всем вместе втащить грузовик на холм, а затем также совместно толкать его вниз, чтобы водитель завел автомобиль "с ходу". Успешная доставка продуктов заметно снизила градус напряженности, так что все единогласно согласились «скинуться» на аренду киноустановки . После этого шага взаимная враждебность практически исчезла, у ребят начали появляться приятели в ранее враждебной группировке.
Заявленным результатом эксперимента стало утверждение, что соперничество (пусть даже и в играх) между группами ведет к взаимной враждебности и появлению неспровоцированной агрессии, а совместный полезный для всех труд приводит к разрушению стереотипов и налаживанию дружеских контактов даже с врагами.
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в 1950х в Америке за такие лозунги можно было коммунистом прослыть))