Эксперимент пещерного разбойника

Американский психолог турецкого происхождения Музафер Шериф к в 1954 году вместе с коллегами из Университета Оклахомы поставил эксперимент, который вошел в научные анналы под названием «Пещера разбойников».



Для эксперимента исследователи из различных учебных заведений отобрали школьников 11-12 лет. Все они были белокожими из протестантских семей среднего достатка, с уровнем интеллекта выше среднего и никогда не знавших друг друга. Мальчикам так и не дали познакомиться, их разделили случайным образом на две равные группы, а затем отправили в лагерь бойскаутов, размещенный в гористой части юго-восточной Оклахомы. Это были 1950-е годы, разгар холодной войны, и лагерь рекламировался как тренировочный полигон для «будущих лидеров Америки». Чего молодые участники и их родители не знали, так это то, что все это было фикцией...



В первой фазе эксперимента разные группы проживали раздельно и даже не знали о существовании одна другой. Мальчики первоначально вели обычную жизнь бойскаутов: ходили в походы, устраивали спортивные состязания и тому подобное. Экспериментаторы в это время вели себя как вожатые, так что никто из детей не подозревал, что они по факту являются «лабораторными мышами». Довольно быстро в каждой из групп появились самоназвания («Гремучие змеи» и «Орлы»), выдвинулись вожаки, установилась строгая иерархия и общепринятые нормативы поведения. Все было готово к проведению второй, настоящей, стадии эксперимента.