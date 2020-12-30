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Эксперимент пещерного разбойника

Эксперимент пещерного разбойника (5 фото)

Автор:
30 декабря 2020 09:39
Сообщество : Эксперименты
Метки: дети   интересно   лагерь   пещера разбойника   факты   фото   эксперимент   
308
5
Один из самых жестоких и неэтичных экспериментов над детьми.
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Метки: дети   интересно   лагерь   пещера разбойника   факты   фото   эксперимент   
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Александр Зотов 8 минут назад
Заявленным результатом эксперимента стало утверждение, что соперничество (пусть даже и в играх) между группами ведет к взаимной враждебности и появлению неспровоцированной агрессии, а совместный полезный для всех труд приводит к разрушению стереотипов и налаживанию дружеских контактов даже с врагами.
----------
в 1950х в Америке за такие лозунги можно было коммунистом прослыть))
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Alexander 15 минут назад
такое впечатление что над нами в советское время тоже экспериментировали, или наоборот, скорее всего с нас копировали, не знаю как у кого у меня детство в СССР было бесшабашное но я выжил)
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