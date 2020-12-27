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Тюбики — прошлый век: как космическая еда поменялась со времен СССР

Тюбики — прошлый век: как космическая еда поменялась со времен СССР (9 фото)

Автор:
27 декабря 2020 10:00
Сообщество : Космос
Метки: Тюбики   интересно   космическая еда   космос   факты   фото   
1168
9
Человечество стремится осваивать космическое пространство все больше. Сейчас усовершенствование летательных аппаратов позволило космонавтам оставаться в космосе более длительное время.
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Метки: Тюбики   интересно   космическая еда   космос   факты   фото   
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2  комментария
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41k
zloykoyot 15 минут назад
"Как считаете, смогли бы провести там длительное время?" Как считает человек в данном случае абсолютно не важно. В первую очередь за него решают медики. Думающих что могут отсеивается на первом этапе примерно дохрена.
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144k
☭Cheкаво☭ 5 минут назад
Комментарий к фото
Ну, и чей БОРЩ, чубы?))
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