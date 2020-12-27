Тюбики — прошлый век: как космическая еда поменялась со времен СССР

Искусству правильного раскрывания пакетиков и баночек космонавтов обучают отдельно. Это очень важно, поскольку в невесомости любая упущенная капелька может нанести непоправимый вред. Впрочем, за последнее время ученые намного облегчили жизнь на орбите, для этого они создали не только специальные столовые приборы и уникальные пакеты с двойным дном, защищающим от случайного проливания, но и разработали необычный стол-крошкоулавливатель.



Как ни крути, жизнь в космосе необычайно сложна. Как считаете, смогли бы провести там длительное время?