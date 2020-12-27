Тюбики — прошлый век: как космическая еда поменялась со времен СССР

Человечество стремится осваивать космическое пространство все больше. Сейчас усовершенствование летательных аппаратов позволило космонавтам оставаться в космосе более длительное время.
Ранее, когда люди отправлялись в небо совсем ненадолго, проблему насыщения организма питательными веществами можно было решить легко. Ученые создавали специальные таблетки, в которых содержались все необходимые вещества. Однако впоследствии космонавты стали не просто проводить в невесомости короткое время, но и жить там месяцами, в результате чего стало необходимо разрабатывать рациональные подходы к обеспечению космонавтов более привычной едой.
В нашей стране полноценным рационом людей на орбите обеспечивает НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи. В настоящее время ассортимент различных космических блюд расширен до 200 наименований. Из них 90 входят в суточный рацион питания жителей космической станции.
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В меню покорителей звездного пространства входят не только супы, закуски и основные обеденные блюда, но и десерты, кондитерские изделия и огромный ассортимент напитков.
Конечно, даже самые привычные готовые продукты здесь обладают своими особенностями. Хлебные буханки имеют такой размер, чтобы можно было съесть их, не откусывая. Эта мера необходима во избежание крошения хлебной продукции. Ведь в условиях невесомости крошки могут попасть людям прямо в дыхательные пути.
В процессе приготовления специального космического меню используются только натуральные составляющие. Все химические добавки запрещены. Калорийность рациона на сутки составляет 2000 килокалорий.
Меню предварительно согласовывается со всеми членами экипажа. Иногда на борту им тоже хочется скушать остренького или сладкого. Поэтому с собой космонавтам часто посылают соусы, горчицу и джемы.
Одной из особенностей современного космического питания является то, что ее подвергают сублимации. Каждый продукт проходит специальную сушку, в процессе которой лишается ненужной жидкости. Вес становится легким, а все питательные вещества сохраняются.
Впоследствии через специальный клапан вакуумного пакета заливается теплая жидкость, и блюдо готово. Все первые блюда, соки и гарниры путешествуют среди звезд именно в таком виде. Некоторые вторые блюда консервируют в алюминиевых баночках. Советские тюбики давно ушли в прошлое, и сейчас в них расфасовывают только приправы и соусы.
Впоследствии через специальный клапан вакуумного пакета заливается теплая жидкость, и блюдо готово. Все первые блюда, соки и гарниры путешествуют среди звезд именно в таком виде. Некоторые вторые блюда консервируют в алюминиевых баночках. Советские тюбики давно ушли в прошлое, и сейчас в них расфасовывают только приправы и соусы.
Искусству правильного раскрывания пакетиков и баночек космонавтов обучают отдельно. Это очень важно, поскольку в невесомости любая упущенная капелька может нанести непоправимый вред. Впрочем, за последнее время ученые намного облегчили жизнь на орбите, для этого они создали не только специальные столовые приборы и уникальные пакеты с двойным дном, защищающим от случайного проливания, но и разработали необычный стол-крошкоулавливатель.
Как ни крути, жизнь в космосе необычайно сложна. Как считаете, смогли бы провести там длительное время?
Как ни крути, жизнь в космосе необычайно сложна. Как считаете, смогли бы провести там длительное время?
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