Мохнатые прохвосты, которые и дня не могут прожить, чтобы не напакостить

«Не мала баба клопоту – купила порося!». Прекрасная поговорка про то, зачем и почему люди обзаводятся домашними животными. Нет, понятное дело, есть мудрые профи, которые точно знают, чего хотят от зверушки, и как именно это получат. А вот жизнь всех остальных полна сюрпризов и веселых происшествий, причем совсем неважно, кто у вас живет – огромный пушистый кот или маленький неуклюжий цуцик.
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Научил этому сначала молодого кота, а затем и овчарика. Там, куда не дотянулась эта мохнатая троица - добралась семейка волнистых попугайчиков.
Эта демонтажная бригада за день угробили прихожую, кухню и спальню. Зал спасли только круглые ручки-защёлки на дверях. Собакен их тогда ещё не умел поворачивать зубами.
Сейчас смешно вспоминать, а тогда я выпал в осадок...