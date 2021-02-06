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Мохнатые прохвосты, которые и дня не могут прожить, чтобы не напакостить

Мохнатые прохвосты, которые и дня не могут прожить, чтобы не напакостить (19 фото)

Автор:
06 февраля 2021 12:29
Метки: кошки   собаки   фото   
1621
19

«Не мала баба клопоту – купила порося!». Прекрасная поговорка про то, зачем и почему люди обзаводятся домашними животными. Нет, понятное дело, есть мудрые профи, которые точно знают, чего хотят от зверушки, и как именно это получат. А вот жизнь всех остальных полна сюрпризов и веселых происшествий, причем совсем неважно, кто у вас живет – огромный пушистый кот или маленький неуклюжий цуцик.

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Метки: кошки   собаки   фото   
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7k
Курык Марий™ 6 часов назад
Мой старый кот однажды, ни с того - ни с сего, начал грызть обои.
Научил этому сначала молодого кота, а затем и овчарика. Там, куда не дотянулась эта мохнатая троица - добралась семейка волнистых попугайчиков.
Эта демонтажная бригада за день угробили прихожую, кухню и спальню. Зал спасли только круглые ручки-защёлки на дверях. Собакен их тогда ещё не умел поворачивать зубами.
Сейчас смешно вспоминать, а тогда я выпал в осадок...
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1k
Sam22 2 часа назад
Чем вы хвастаетесь? Тем что не вы питомца, а он вас воспитывает? Тем, что ваш питомец клал на вас с прибором? Нассал в тапки, порвал диван, погрыз паспорт(вы его на полу храните?)-ах ты ж моя пусечка! Те коты, что у меня были, знали своё место. Никаких запрыгиваний на столы и диваны, никаких "визитов" в кухонную раковину, когда там размораживается рыба или мясо. К обувному стеллажу и близко не подходили. Потому, что знали-чревато! И, я думаю, понимали, что так и должно быть. Никогда никакой агрессии ко мне или моим домашним. Вот только... Все три кота, что у нас жили(каждый-в своё время, я не Наташа.) с необъяснимым постоянством любили из-под мебели атаковать ноги моей дочки, когда она проходила мимо поблизости. Но ни когти, ни зубы в дело не пускали. Загадка природы!
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2k
Слава Кокаинум Sam22 6 минут назад
Учитывая, что паспорт был великобританский вам наверное на английском надо это было написать
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16k
тов.Suhov 3 часа назад
Наушники, говоришь..?
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614
Audrius Lape тов.Suhov Час назад
Он пулт от телевизора искал...
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8k
Алексей 6 часов назад
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70k
Смешная собачка. 6 часов назад
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5k
М С 7 часов назад
Они не пакостят, они исследуют.
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