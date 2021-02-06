Мохнатые прохвосты, которые и дня не могут прожить, чтобы не напакостить

«Не мала баба клопоту – купила порося!». Прекрасная поговорка про то, зачем и почему люди обзаводятся домашними животными. Нет, понятное дело, есть мудрые профи, которые точно знают, чего хотят от зверушки, и как именно это получат. А вот жизнь всех остальных полна сюрпризов и веселых происшествий, причем совсем неважно, кто у вас живет – огромный пушистый кот или маленький неуклюжий цуцик.