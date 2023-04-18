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Девушке потребовалась помощь, когда её ноготь застрял в бачке унитаза

Девушке потребовалась помощь, когда её ноготь застрял в бачке унитаза

Автор:
18 апреля 2023 10:49
Сообщество : Истории
Метки: Девушка   Юмор   видео   застряла   ноготь   ситуация   
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Мануэла Феррарио всего лишь воспользовалась туалетом и спустила воду, не ожидая, что вот-вот станет жертвой странного несчастного случая.

Надавив на кнопку слива, жительница Буэнос-Айреса (Аргентина), с ужасом поняла, что очутилась в ловушке — её искусственный акриловый ноготь намертво застрял в отверстии бачка. Пришлось несчастной девушке звать на помощь, и беда осталась позади благодаря тому, что крышку бачка частично разобрали, а также благодаря использованию большого количества мыла и тёплой воды.

Удивительно, но Мануэла, опасавшаяся, что потеряет палец, не лишилась даже ногтя — он остался цел. А некоторые люди пошутили, что теперь-то они знают, почему девушки ходят в туалет парочками или компаниями — видимо, чтобы помогать друг другу в таких чрезвычайных ситуациях.

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Метки: Девушка   Юмор   видео   застряла   ноготь   ситуация   
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4  комментария
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1k
Dwarf61 Час назад
Друг рассказывал, что в одном кино девушка тоже застряла однажды и ей помогали мужчины. Пробовали помочь все по очереди, а потом общими усилиями её всё-таки освободили.
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8k
Борис Карабанов Час назад
Обошлось! Ноготь цел! А могло бы кончиться трагедией.
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27k
Serg2001 Час назад
А я понять не могу, чем это таким горелым с утра тащит... А это, оказывается, запах взорванного интернета!... )
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Deiz

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