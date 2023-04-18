Девушке потребовалась помощь, когда её ноготь застрял в бачке унитаза

Мануэла Феррарио всего лишь воспользовалась туалетом и спустила воду, не ожидая, что вот-вот станет жертвой странного несчастного случая.
Надавив на кнопку слива, жительница Буэнос-Айреса (Аргентина), с ужасом поняла, что очутилась в ловушке — её искусственный акриловый ноготь намертво застрял в отверстии бачка. Пришлось несчастной девушке звать на помощь, и беда осталась позади благодаря тому, что крышку бачка частично разобрали, а также благодаря использованию большого количества мыла и тёплой воды.
Удивительно, но Мануэла, опасавшаяся, что потеряет палец, не лишилась даже ногтя — он остался цел. А некоторые люди пошутили, что теперь-то они знают, почему девушки ходят в туалет парочками или компаниями — видимо, чтобы помогать друг другу в таких чрезвычайных ситуациях.
Источник:
- Спортсменка решила сделать трюк из Тиктока, но слегка застряла
- Когда животные в зоопарках решили показать, кто тут главный
- Попытка удержать разрушающийся шкаф получилась неудачной
- В Америке снайпер уронил винтовку на прохожих, которых должен был охранять
- Этот фрукт не выносят все: смешная реакция животных на дуриан