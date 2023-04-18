Девушке потребовалась помощь, когда её ноготь застрял в бачке унитаза

Удивительно, но Мануэла, опасавшаяся, что потеряет палец, не лишилась даже ногтя — он остался цел. А некоторые люди пошутили, что теперь-то они знают, почему девушки ходят в туалет парочками или компаниями — видимо, чтобы помогать друг другу в таких чрезвычайных ситуациях.