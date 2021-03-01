FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11767 постов • 2583 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Женщина подумала, что парень преследует её. Однако он хотел лишь помочь

Женщина подумала, что парень преследует её. Однако он хотел лишь помочь (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 марта 2021 09:05
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Реакция   видео   невнимательность   прикол   
2730
1
1
Женщина вышла из своего автомобиля и начала ссориться с другим участником дорожного движения, который якобы преследовал её. Однако героиня ролика не догадывалась, что парень просто хотел ей помочь.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Девушка   Реакция   видео   невнимательность   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
19
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Батончик с маком 2 часа назад
для начала порнухи пойдёт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
404
nickolaus 16 секунд назад
Типичная фемка-тупица
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 16 минут назад
Продолжение на сайте верховной рады Украины
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Серега 21 минуту назад
ПО мне так постанова. Там длинный шланг - он должен был тащиться. Да и когда выходишь - уж точно бы заметил что-то торчащее из горловины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дарвин и аморальная премия 23 минуты назад
Баба знает видно толк в торчащих шлангах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Роман 24 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
weiter Полчаса назад
Мнила себя королевной, а оказалась озабоченной дурой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−116
Artukov Полчаса назад
Расстроилась, что се*са не будет :D :D
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Seles 42 минуты назад
потому что бабы - дуры, у них только одно на уме
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 48 минут назад
Все бабы дуры. Просто еще одно очевидное доказательство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
OLDer 54 минуты назад
ТП
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alex1982 56 минут назад
Проветривать потом замучается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Daggers D. Alex1982 53 минуты назад
Бензин очень летучий, а потому хорошо выветривается. Так что не замучается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman Час назад
Баба с ПМС - пострашнее атомной бомбы. Ее лучше обходить за 2 километра.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Роман Гамзалиев Час назад
Будущая ЯЖЕМАТЬ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Сибиряк 2 часа назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
pynh 2 часа назад
оскар им не дадут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Игорь 2 часа назад
долбаные ТикТокеры
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото) Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото) "Мозг перевешивает?": наглядное различие мужской и женской анатомии "Мозг перевешивает?": наглядное различие мужской и женской анатомии 2000 рублей за доступ в соцсеть, или Реакция на хайп вокруг Clubhouse 2000 рублей за доступ в соцсеть, или Реакция на хайп вокруг Clubhouse "Как сделать предложение мужчине?": откровенная дичь с женских форумов "Как сделать предложение мужчине?": откровенная дичь с женских форумов Залипательные термопокрытия: как цвет меняется под воздействием температур Залипательные термопокрытия: как цвет меняется под воздействием температур Стопроцентное попадание, или настоящая ЖИЗА отношений между мужчинами и женщинами Стопроцентное попадание, или настоящая ЖИЗА отношений между мужчинами и женщинами
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

618572



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 примеров человеческой глупости
4
115
15 примеров человеческой глупости
NASA опубликовало первую панораму Марса в высоком разрешении
3
140
NASA опубликовало первую панораму Марса в высоком разрешении
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Появилась версия, откуда в кранах жителей Балашихи могли взяться опарыши
0
19
Появилась версия, откуда в кранах жителей Балашихи могли взяться опарыши
Дохлопалась: Николь Кидман преподали урок этикета в опере
1
66
Дохлопалась: Николь Кидман преподали урок этикета в опере
Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото)
Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ну, допустим, мяу
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#прикол#люди#дети#комментарии#сша#девушки#сарказм#на различный вкус
#фото#факты#животные#приколы#смешные#настроение#жизнь#кино#сатира#Фотографии.
#интересно#картинки#СССР#подборка#прикольные#позитив#интересное#китай#смешно#война

На что жалуетесь?

Вернуться