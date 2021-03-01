2730
1
1
Женщина вышла из своего автомобиля и начала ссориться с другим участником дорожного движения, который якобы преследовал её. Однако героиня ролика не догадывалась, что парень просто хотел ей помочь.
Когда очень спешила домой.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Завали свою бесячью пасть", или Вся правда об отношениях между мужчинами и женщинами
- Стопроцентное попадание, или настоящая ЖИЗА отношений между мужчинами и женщинами
- "Как сделать предложение мужчине?": откровенная дичь с женских форумов
- Залипательные термопокрытия: как цвет меняется под воздействием температур
- Кошка вцепилась в свою хозяйку, пытавшуюся насильно искупать её
Метки: Девушка Реакция видео невнимательность прикол
79
Понравилось79
Новости партнёров
Загрузка...