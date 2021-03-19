Сосед бабушки не смог попасть к себе домой из-за ее новой двери

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Пользователь TikTok под ником vovovik5 рассказал , что его бабушке-соседке поставили новую дверь. Однако мужчина оказался совсем не рад этому. Дело в том, что из-за новой двери он не смог попасть к себе домой.
В видео присутствует ненормативная лексика
Чем все закончилось
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Но ваш комментарий мне напоминает:
"Я пешеход иду по переходу и меня обязаны пропустить, поэтому я не буду смотреть на дорогу и смело идти".
Я больше скажу. У них там у всех двери не в ту сторону открываются. В СССР дома не идиоты проектировали. При пожаре большинство из них будут мешать эвакуации верхних этажей.
Дверь бабульки даёт шанс побороться кто сильней и хоть в щёлку проскользнуть.
А вот если бабка откроет дверь, у соседа она окажется заблокированной наглухо. И силы чтоб открыть по правилам рычага нужно будет применить немеряно.
Так что книжкой двери должны быть в таких случаях.