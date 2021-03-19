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Сосед бабушки не смог попасть к себе домой из-за ее новой двери

Сосед бабушки не смог попасть к себе домой из-за ее новой двери (1 фото + 2 видео)

Автор:
19 марта 2021 09:52
Метки: Юмор   видео   дверь   неудача   соседи   соседка   фейл   
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Пользователь TikTok под ником vovovik5 рассказал , что его бабушке-соседке поставили новую дверь. Однако мужчина оказался совсем не рад этому. Дело в том, что из-за новой двери он не смог попасть к себе домой.

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Метки: Юмор   видео   дверь   неудача   соседи   соседка   фейл   
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15  комментариев
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9k
Василий Сургайло Час назад
А может это у него первоначально дверь не правильно стоит? Не сильно ли близко к стене?
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7k
Puans-on Василий Сургайло 46 минут назад
Может.
Но ваш комментарий мне напоминает:
"Я пешеход иду по переходу и меня обязаны пропустить, поэтому я не буду смотреть на дорогу и смело идти".
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7k
Андрей 3 минуты назад
Конечно, изначально двери стояли деревянные (точнее фанерные), открывались внутрь и к тому же были утоплены чуть в глубину. Всё прекрасно открывалось. Правда двери были фуфло, зимой задувало через щели и выбивались с плеча.
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1k
ZillOFF 4 минуты назад
Жалобу в МЧС пиши. Сгоришь в херам.
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33k
Игорь 13 минут назад
Мне почему-то кажется, что изначально, сразу после строителей, во всех квартирах двери открывались внутрь...
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7k
shimpansky 17 минут назад
Пост постный, можно выйти?
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1k
ssdeep 47 минут назад
ну скажем сразу эти двери стоят не по норме, они друг друга блокируют, петли на обеих дверях должны быть в углу, чтобы при эвакуации можно было открыть обе.
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9k
3.6o6pa ssdeep 21 минуту назад
Двери должны внутрь открываться, как и задумано было при проектировании.
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20k
Мерзавец... ssdeep 17 минут назад
Это хрущевка, раньше до прихода моды на металлические двери стояли деревянные и они открывались вовнутрь, а не наружу.
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3k
Димка Смола/67 49 минут назад
После того как работяги все поставили, ПОЛУЧИЛИ деньги. заставить их переделать НОРМАЛЬНО очень сложно, они и дверь твою подпилят и стены кривые и бабульку обвинят что это она вообще виновата ))))
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26k
Игорь Час назад
Ну на месте автора видео я бы особенно не радовался. Да - дверь теперь открывается. Заипись. А теперь пусть он представит как в подъезде пожар и соседка-бабулька раньше него дверь открыла.
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7k
Puans-on Игорь 47 минут назад
С языка снял.
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10k
Антон Семёныч Puans-on 8 минут назад
Тут шансы равны. Если он раньше выйдет, то тоже может получится подарок пенсионному фонду.
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9k
3.6o6pa Игорь 5 минут назад
По разворачивают двери, потом страдают. Ну развернул ты её, ну выиграл метр пространства, а что ты там поставишь в этом коридорчике?

Я больше скажу. У них там у всех двери не в ту сторону открываются. В СССР дома не идиоты проектировали. При пожаре большинство из них будут мешать эвакуации верхних этажей.
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26k
Игорь Антон Семёныч 3 минуты назад
А вот это вы зря, шансы не равны.
Дверь бабульки даёт шанс побороться кто сильней и хоть в щёлку проскользнуть.
А вот если бабка откроет дверь, у соседа она окажется заблокированной наглухо. И силы чтоб открыть по правилам рычага нужно будет применить немеряно.
Так что книжкой двери должны быть в таких случаях.
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