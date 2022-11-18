Художник изображает знаменитых отечественных персонажей в виде героев аниме

Дмитрий Грозов, известный как ΛHRIMΛN перерисовывает советских и российских персонажей кино, мультфильмов и телевидения в стиле аниме.
Мы уже несколько раз показывали вам его блестящие работы, широко распространённые в русскоязычном сегменте интернета. Его рисунки выделяются отличным качеством, уважительной переработкой оригиналов и знаменитыми цитатами внизу, стилизованными под субтитры на английском языке. Ну, это же аниме.
Давайте посмотрим, что автор выпустил в последнее время.
«Потрите мне спинку, пожалуйста»
«Ваше новое заявление постигнет та же участь»
«Как айсберг в океане…»
«Приведите Вия!»
«Бить будете?»
«Прилетаю я на Таити… А вы не были на Таити?»
«В моём доме не выражаться!»
Волк в музее, помните эту серию «Ну, погоди!»?
Такой Волк должен справиться с любым зайцем, но вы ещё Зайца не видели. Он будет ниже.
Хоррор-момент из «Морозко»
Что ты со мной сделала, ведьма проклятая?
«Кавказская пленница» в аниме-обработке становится более пикантной
Предвестник Терминатора из «Ну, погоди!»
«Инфаркт миокарда!»
Далее немного российского телевидения прошлых десятилетий.
«Ёкарный бабай, жми!»
Логотип Телекомпании ВИД
Тут становится понятно, что на голове философа Го Сяна расположилась жаба. Но всё равно страшно.
Зловещая Маска откровений из телепередачи с невинным названием «Моя семья»
Выходила с 1996 по 2003 годы, помните?
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АНТИФИШКИ
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