Художник изображает знаменитых отечественных персонажей в виде героев аниме

Мы уже несколько раз показывали вам его блестящие работы, широко распространённые в русскоязычном сегменте интернета. Его рисунки выделяются отличным качеством, уважительной переработкой оригиналов и знаменитыми цитатами внизу, стилизованными под субтитры на английском языке. Ну, это же аниме.

Давайте посмотрим, что автор выпустил в последнее время.

«Потрите мне спинку, пожалуйста»