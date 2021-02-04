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Канада внесла "Русское имперское движение" в список террористов

Канада внесла "Русское имперское движение" в список террористов (5 фото)

Автор:
04 февраля 2021 16:27
Сообщество : Политика
Метки: Канада   Русское имперское движение   безопасность   запрет   экстремизм   
1149
5

В сегодняшней России националисты известны лишь смешными картинками, а в Канаде считают, что какое-то там боевое крыло организации развязало войну на Украине, в Сирии и вообще повинно во всех смертных грехах. Может мы чего-то не знаем?

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Метки: Канада   Русское имперское движение   безопасность   запрет   экстремизм   
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16  комментариев
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6k
Lev Asriev 2 часа назад
От Канады-совершенно не удивительно такое. Учитывая сколько украинского националистического дерьма она впитала в себя после ВОВ.
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9k
goraccio 4 минуты назад
А организация, на самом деле, белая и пушистая?
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3k
Шура ОсЕчкин Полчаса назад
Отребье, как и НОД, Сорок сороков, и прочая шваль.
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57k
Опиум для народа Полчаса назад
Глянул их страничку в ВК и их сайт. Правильно сделали. Монархисты,антисоветчики и фашисты.
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57
Племянник Путина Час назад
канада? это там где Терренс и Филлип?
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9k
portmen77 2 часа назад
Это фашисты. Как их не называй.
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4k
Барт Симпсон 2 часа назад
Ссылка coub.com
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44
Дядя Витя 2 часа назад
У меня вопрос:
1. Кто-нибудь воспринимает всерьёз канадУ?
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26k
Snork Snorkoff Дядя Витя 2 часа назад
Лосось который там нерестится.
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11k
Serg2001 Дядя Витя 2 часа назад
Чехи, финны, мы... Когда в хоккей играем... )
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7k
Bubba_Wash 2 часа назад
Так там одни хохлы, что тут ещё сказать, пусть сами скажуть!
Ссылка www.youtube.com
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8k
Александр 2 часа назад
А не пошли бы они КЕМ, как бывших ССовцев принимать, так это нормально, а тут вдруг возбудились.
Совсем мозги слиплись от кленового сиропа.
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11k
InfoVoin 2 часа назад
Ой чувствуется что скоро на флаге Канады заменят кленовый лист на трезуб.
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52k
Андрей 2 часа назад
Как-нибудь в один прекрасный день и Канаду внесут в какой-нибудь список...
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