Канада внесла "Русское имперское движение" в список террористов

Правительство Канады внесло "Русское имперское движение" (РИД) в список террористических организаций. Помимо российских националистов список дополнили еще 12 организаций. На равных правах с "Аль-Каидой" и ИГИЛ в него вошли, например, активные только на территории США Proud Boys, The Base и Atomwaffen Division.





Об этом в своем "Твиттере" сообщил министр общественной безопасности Канады Уильям Блэр.