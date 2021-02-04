Канада внесла "Русское имперское движение" в список террористов

В сегодняшней России националисты известны лишь смешными картинками, а в Канаде считают, что какое-то там боевое крыло организации развязало войну на Украине, в Сирии и вообще повинно во всех смертных грехах. Может мы чего-то не знаем?
Правительство Канады внесло "Русское имперское движение" (РИД) в список террористических организаций. Помимо российских националистов список дополнили еще 12 организаций. На равных правах с "Аль-Каидой" и ИГИЛ в него вошли, например, активные только на территории США Proud Boys, The Base и Atomwaffen Division.
Об этом в своем "Твиттере" сообщил министр общественной безопасности Канады Уильям Блэр.
Violent extremism has no place in Canada. Today, we announced that 13 additional groups have met the threshold to be listed as terrorist entities in Canada. These additions include four groups whose violent extremism is motivated by hateful ideologies. pic.twitter.com/scg3ljJuVP— Bill Blair (@BillBlair) February 3, 2021
Помимо "белых" экстремистов в список также вошли восемь организаций, связанных с запрещенными в России террористическими организациями ИГИЛ и "Аль-Каеда".
Министр безопасности Канады не сообщил из-за каких прегрешений РИД был внесен в список запрещенных экстремистских организаций. Однако издание Global утверждает, что "военизированное крыло" группировки активно участвовало в военных конфликтах на Украине, Сирии и Ливии.
Напомним, весной 2020 года Госдепартамент США уже внес РИД в список террористических организаций. Это стало первым случаем, когда власти США признали террористами "сторонников превосходства белой расы". Госсекретарь Майк Помпео тогда заявил, что РИД, участвуя в конгрессах европейских националистов, пытается сплотить все подобные группировки против тех, кого они считают своими врагами.
Еще в 2016 году газета New York Times писала, что РИД — это ультраправое движение, которое вербует желающих воевать на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. При этом в статье говорилось, что руководство России не спонсировало эту организацию.
При этом в России "Русское имперское движение" не запрещено. Правда, несколько номеров периодического издания монархического движения внесены Минюстом РФ в список экстремистских материалов.
Источник:
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1. Кто-нибудь воспринимает всерьёз канадУ?
Совсем мозги слиплись от кленового сиропа.