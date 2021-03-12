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Автомобильный оберег: среди маршрутчиков атеистов нет

Автомобильный оберег: среди маршрутчиков атеистов нет (15 фото)

Автор:
12 марта 2021 12:34
Сообщество : Автомир
Метки: автомобильный оберег   безопасность   верующие маршрутчики   икона в авто   иконы   оберег   
698
15
Безопасность прежде всего! Поэтому среди водителей общественного транспорта так много верующих. Атеистов среди них нет. И в доказательство собрали целую подборку с автомобильными оберегами. Интересно, от штрафов спасает?
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Метки: автомобильный оберег   безопасность   верующие маршрутчики   икона в авто   иконы   оберег   
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13k
Пумба 46 минут назад
Мракобесие.
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Азиз Ниязов 47 минут назад
Удивляться нечему, религиозники в основном - люди без образования
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6k
Pillin Alex 53 минуты назад
Отец бывшей жены моего товарища водил маршрутку, при этом один глаз у него вообще не видел, там без икон никуда.
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1k
Максим 54 минуты назад
Не знаю, как по мне, в вере ничего плохого нет. Но только вера в душе, а не в показухе. Я и храмы то не понимаю. А уж картинки в салоне автомобиля?)))
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