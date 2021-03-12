Автомобильный оберег: среди маршрутчиков атеистов нет

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Безопасность прежде всего! Поэтому среди водителей общественного транспорта так много верующих. Атеистов среди них нет. И в доказательство собрали целую подборку с автомобильными оберегами. Интересно, от штрафов спасает?
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