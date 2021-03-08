Исключения составляет прикрытие лица в медицинских целях и в силу климатических условий.

В религиозных местах запрет распространяться не будет.



Интересно, что власти были против нового закона. Они предлагали более мягкий вариант – открывать лицо нужно было бы только представителям власти, чтобы идентифицировать личность человека.



Исламский совет Швейцарии заявил, что это решение граждан их очень разочаровало. Они считают, что это приведёт к дискриминации мусульман, которые родились в стране.



В Швейцарии проживает 8,5 млн человек. Из них около 400 тыс проповедуют ислам.