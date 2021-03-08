680
4
7 марта в стране прошёл референдум. Швейцарцы голосовали по трём вопросам, но наибольшего шума наделал именно запрет на сокрытие лица. Даже власти были против нового закона.
На референдуме швейцарцы проголосовали против законопроекта о цифровой идентификации личности в интернете и за соглашение об экономическом партнерстве с Индонезией.
Также 51 % жителей страны поддержал запрет на сокрытие лица, как граждан Швейцарии, так и иностранцев. Теперь нельзя будет закрывать лицо в общественных местах (транспорт, магазины, стадионы, общепит, административные здания) паранджой, никабом, балаклавой, платком.
Также 51 % жителей страны поддержал запрет на сокрытие лица, как граждан Швейцарии, так и иностранцев. Теперь нельзя будет закрывать лицо в общественных местах (транспорт, магазины, стадионы, общепит, административные здания) паранджой, никабом, балаклавой, платком.
×
Исключения составляет прикрытие лица в медицинских целях и в силу климатических условий.
В религиозных местах запрет распространяться не будет.
Интересно, что власти были против нового закона. Они предлагали более мягкий вариант – открывать лицо нужно было бы только представителям власти, чтобы идентифицировать личность человека.
Исламский совет Швейцарии заявил, что это решение граждан их очень разочаровало. Они считают, что это приведёт к дискриминации мусульман, которые родились в стране.
В Швейцарии проживает 8,5 млн человек. Из них около 400 тыс проповедуют ислам.
В религиозных местах запрет распространяться не будет.
Интересно, что власти были против нового закона. Они предлагали более мягкий вариант – открывать лицо нужно было бы только представителям власти, чтобы идентифицировать личность человека.
Исламский совет Швейцарии заявил, что это решение граждан их очень разочаровало. Они считают, что это приведёт к дискриминации мусульман, которые родились в стране.
В Швейцарии проживает 8,5 млн человек. Из них около 400 тыс проповедуют ислам.
В Дании запретили занавешивать лица
Источник:
Ссылки по теме:
- Канада внесла "Русское имперское движение" в список террористов
- В армии США появятся трансгендеры
- Что запрещали нам бабушки и мамы
- В Госдуме высказались о запрете TikTok из-за призывов детей к суициду
- Все, что можно сделать со своим телом после смерти: желания, законы и возможности
42
Понравилось42
Новости партнёров
Загрузка...
До этого (в 2009 году) они запретили строительство минаретов:
От 2009 года: В Швейцарии введен запрет на строительство минаретов - согласно официальным итогам прошедшего в воскресенье референдума, эту меру поддержали 57,5% граждан страны.
https://ria.ru/20091129/196128612.htmlhttps://ria.ru/20091129/196128612.html
Ёк-макарёк, ну Ирина Николавна, ну от Вас я такого не ожидала...