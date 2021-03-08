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"Никакой паранджи": в Швейцарии запретят прикрывать лицо в общественных местах

"Никакой паранджи": в Швейцарии запретят прикрывать лицо в общественных местах (4 фото)

Автор:
08 марта 2021 01:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: закон   запрет   никаб   паранджа   референдум   сокрытие лица   швейцария   
680
4
7 марта в стране прошёл референдум. Швейцарцы голосовали по трём вопросам, но наибольшего шума наделал именно запрет на сокрытие лица. Даже власти были против нового закона.
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Метки: закон   запрет   никаб   паранджа   референдум   сокрытие лица   швейцария   
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9  комментариев
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11k
albedo 2 часа назад
Швейцарцы вообще молодцы.
До этого (в 2009 году) они запретили строительство минаретов:

От 2009 года: В Швейцарии введен запрет на строительство минаретов - согласно официальным итогам прошедшего в воскресенье референдума, эту меру поддержали 57,5% граждан страны.
https://ria.ru/20091129/196128612.htmlhttps://ria.ru/20091129/196128612.html
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8k
Караганда 2 часа назад
Ирина Николаевна-вы сильно за швейцарцев не переживайте-валидол в левой шубладке кроватной тумбочки.
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5k
Leo Sun 2 часа назад
"запрет распространятся не будет"

Ёк-макарёк, ну Ирина Николавна, ну от Вас я такого не ожидала...
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74k
Ирина Николаевна Автор поста Leo Sun Час назад
Спасибо
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2k
Урий Урьевич 2 часа назад
Ещё как вариант можно в любую исламскую страну переехать к примеру ОАЭ, Пакистана, Ливия, Самоли наконец-то...
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7k
Cornho Урий Урьевич 50 минут назад
*Сомали
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−2
Егор 2 часа назад
А в паспорте в паранже или нет
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2k
Урий Урьевич 2 часа назад
Да какие проблемы с ношением хиджаба и прочего?! Гоу в Чечню или Дагестан всего-то...
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8k
Свои Пять Копеек 2 часа назад
И чтобы трусы носили, а то шла , присела и на тебе куча или лужа.
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