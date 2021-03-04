В Госдуме высказались о запрете TikTok из-за призывов детей к суициду

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что когда мягкие методы борьбы с негативным контентом в социальных сетях не помогают, то вступают методы радикальные, подразумевающие их запрещение на территории РФ.



Но по его словам, мягкие методы с "ТикТок" себя еще не исчерпали, так как соцсеть идет на встречу, обещая всеми силами бороться с деструктивным контентом совместно с госрегулятором.



А вот с "Твиттером", по его мнению, должен быть другой разговор, поскольку эта соцсеть с 2017 года по требованию Роскомнадзора не удалила тысячи экстремистских материалов, а также ссылки на детскую порнографию.