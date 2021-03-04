В Госдуме высказались о запрете TikTok из-за призывов детей к суициду

Из-за нескольких суицидальных роликов всполошились и депутаты, и следственный комитет, и родители с психологами.
На днях Роскомнадзор сообщил, что в популярной соцсети ТикТок стали распространяться ролики с призывами к подросткам совершить самоубийство. Одно такое видео, опубликованное еще 25 февраля, собрало 432 тысячи просмотров.
Вот этот флешмоб, в котором блогеры хвастаются, что уйдут из жизни 3 марта:
Роскомнадзор совместно со столичной прокуратурой уже заблокировали опасные аккаунты, распространявшие видео. И сообщил, что с начала года контент, склоняющий детей к суициду, удалили или блокировали 500 сайтов.
К делу подключились власти Москвы, которые 3 марта разослали всем родителям школьников уведомление о возможной опасности.
Не осталась в стороне и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, напомнившая, что в 2017 году в России был принят закон о защите детей от склонения к суициду. Толчком к принятию закона стали так называемы группы смерти во "Вконтакте", предлагавшие подростам сыграть в "смертельную игру". Наверное, каждый помнит эту истерию вокруг пабликов под названием "Синий кит".
И так как закон предполагает уголовную ответственность за создание подобных сообществ, а мер принимаемых Роскомнадзором, по мнению Яровой явно недостаточно, вице-спикер направила запрос главе СК Бастрыкину, чтобы ведомство провело следственные мероприятия, поскольку распространение преступного контента "носит спланированный и организованный характер".
Александр Бастрыкин в свою очередь поручил подчиненным провести проверку.
Ситуацию с распространением преступного контента прокомментировали и в самом видеосервисе. Пресс-служба TikTok заявили, что соцсеть удаляет ролики, нарушающие ее правила, в том числе и такие, которые пропагандируют, симулируют или "нормализуют" суицид. При этом представители соцсети призвали пользователей отправлять жалобы на любой неприемлемый контент.
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что когда мягкие методы борьбы с негативным контентом в социальных сетях не помогают, то вступают методы радикальные, подразумевающие их запрещение на территории РФ.
Но по его словам, мягкие методы с "ТикТок" себя еще не исчерпали, так как соцсеть идет на встречу, обещая всеми силами бороться с деструктивным контентом совместно с госрегулятором.
А вот с "Твиттером", по его мнению, должен быть другой разговор, поскольку эта соцсеть с 2017 года по требованию Роскомнадзора не удалила тысячи экстремистских материалов, а также ссылки на детскую порнографию.
По поводу провокативного контента высказалась и член Международной профессиональной ассоциации психологов Полина Гераськина. Она сообщила, что лично общалась с детьми, которые стали зрителями роликов с призывами к самоубийству. По ее словам, подростки "относятся к таким видео негативно", но уверены, что некоторые могут повестись на призывы, но не из-за личных переживаний, а из-за "придурочного хайпа".
Тем не менее Гераскина уверяет, что существуют группы риска, на которые призывы к суициду могут сработать. Кроме тех, что желают "хайпануть", существуют дети и с психологическими травмами, которым нужен лишь толчок...
Поэтому психолог советует родителям почаще общаться с детьми и узнавать, чем они интересуются, какой контент потребляют в социальных сетях - на какие группы подписаны, что смотрят и какие блогеры им интересны. И при этом не забывать объяснять молодой поросли, как реагировать на различные призывы в социальных сетях.
Однако попытка разлучить ребенка со смартфоном или компьютером, добавляет Гераськина, ни к чему хорошему не приведет, а напротив, лишь отдалит ребенка от родителей.
Источник:
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Читали бы дети книги, может и дурью меньше бы маялись...