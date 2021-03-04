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В Госдуме высказались о запрете TikTok из-за призывов детей к суициду

В Госдуме высказались о запрете TikTok из-за призывов детей к суициду

Автор:
04 марта 2021 19:18
Сообщество : Жить в России
Метки: власть   запрет   подростки   призывы к суициду   роскомнадзор   тикток   
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Из-за нескольких суицидальных роликов всполошились и депутаты, и следственный комитет, и родители с психологами.

Итак, какие самые вредные?
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Метки: власть   запрет   подростки   призывы к суициду   роскомнадзор   тикток   
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12  комментариев
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
А тех "блогеров", кто не исполнил обещание - принудительно столкнуть к крыши небоскреба!
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6k
zurapod 15 минут назад
не. ну если так. то этот тикток не так уж плох. но где гарантия что школота будет следовать этой мудрой мысли ???
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433
Татьяна Баженова 16 минут назад
Если даже на сто безобидных роликов появляется один с вредоносным контентом - сеть нужно закрыть! Да и что полезного для детей может дать дебильное содержание клипов, они все рассчитаны на одноклеточных!
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1k
мега гон 19 минут назад
это же прикольно, его позвали сдохнуть и он пошел и сдох, на хрен таких людей, кто хочет самоубится пусть самоубивается, это просто мусор. надо просто им объяснить что пусть прыгают в реку с камнем на шее а не под машину или с крыши дома чтоб нормальным людям жизнь не портили!!!! а всех блогеров что призывали 3го эту дичь творить, найти и заставить самоубится!!!
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19k
Альберт 23 минуты назад
А еще "Флибусту" запретили.
Читали бы дети книги, может и дурью меньше бы маялись...
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145
Племянник Путина 38 минут назад
чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц.
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2k
Tano Час назад
Если человека призывом в видеоролике можно склонить к суициду, то, возможно, этот человек заслуживает Дарвиновской премии!
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15k
Александр Сучков 2 часа назад
ТИКТОК- ПОМОЙКА ДЛЯ ПЕДОФИЛОФФ!!!!!
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15k
Александр Сучков 2 часа назад
ТикТок- зло! Взрослые регистрируются, малолеткам- запрет, а в итоге куча роликов с малолетками, которые трусы показывают. Этот ТТ- утопия изначально! Это ГОВНО надо было блокировать тогда, когда это ГОВНО вышло....
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3k
Allmaster 2 часа назад
Я только за, вот что что, а эту хрень нужно запрещать, мозги вообще слетают ради сомнительной славы.
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4k
Иван 2 часа назад
Ну и сколько человек роскомнадзорнулись? А то сёдня уже 4 марта.
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