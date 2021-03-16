«Благословение однополых союзов не может быть дозволенным, поскольку оно может стать своего рода имитацией или аналогией брачного благословения, призываемого на мужчину и женщину в Таинстве Брака. Нет никаких оснований для того, чтобы уподоблять однополый союз замыслу Бога о браке и семье или проводить между ними аналогию, даже отдаленную», — сообщается в пресс-релизе отдела по связям с общественностью.

Также в пресс-службе Ватикана пояснили, что запрещение благословений однополых союзов не следует считать проявлением несправедливости и дискриминации, «поскольку этот запрет отвечает истине о литургическом обряде и церковному пониманию сакраменталий».