Католическая церковь не может благословлять однополые союзы. Об этом со ссылкой на решение конгрегации доктрины веры сообщается в официальном заявлении, опубликованным пресс-службой Ватикана 15 марта.
«Благословение однополых союзов не может быть дозволенным, поскольку оно может стать своего рода имитацией или аналогией брачного благословения, призываемого на мужчину и женщину в Таинстве Брака. Нет никаких оснований для того, чтобы уподоблять однополый союз замыслу Бога о браке и семье или проводить между ними аналогию, даже отдаленную», — сообщается в пресс-релизе отдела по связям с общественностью.
Также в пресс-службе Ватикана пояснили, что запрещение благословений однополых союзов не следует считать проявлением несправедливости и дискриминации, «поскольку этот запрет отвечает истине о литургическом обряде и церковному пониманию сакраменталий».
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А вот президент США Джо Байден, как только вступил в должность, сразу начал раздавать ништяки гражданам со странной ориентацией: в понедельник 25.01.2021г, подписал указ, согласно которому трансгендерные люди имеют возможность проходить военную службу в армии страны. Байден отменил введённый Дональдом Трампом в первый же год его правления запрет на службу в армии трансгендеров. По данным министерства обороны, на 2019 год на действительной военной службе в США состояло 8980 трансгендеров.
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Однако на достигнутом, Байден останавливаться не спешил и вскоре подписал следующий указ, согласно которому трансгендерные операции для военнослужащих будут оплачиваться из средств государственного бюджета.
Как сообщает Washington Examiner, своим указом Байден отменил решение Обамы, согласно которому финансирование операций по смене пола для военных из федерального бюджета было запрещено.
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"Я, как главнокомандующий вооружёнными силами, убежден, что гендерная идентичность не должна быть препятствием для прохождения военной службы. Есть веские доказательства того, что разрешение трансгендерам служить в вооружённых силах не оказывает какого-либо значимого негативного воздействия на ВС", - заявил Байден, подписывая указ, говориться в сообщении The Blaze.
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Папе отдельное спасибо, хотя можно было и пораньше высказаться, намного пораньше.
Что до права распоряжаться своим телом - мне бы лично, будь я американцем, не хотелось чтобы эксперименты всяких фриков над своими телами оплачивались из госбюджета, который формируется в том числе из моих налогов. Я бы лично предпочёл чтобы эти деньги тратились на образование. С хера вдруг простой американец должен финансировать операции по смене пола всяким закомплексованным придуркам? За свой счёт пусть хоть головы себе пересаживают от собак.
Трансгендер это человек, у которого по определению в башке бардак. Нахрена его пускать в армию и давать ему оружие?