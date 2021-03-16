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Папа Франциск отказался благословлять голубых, а вот Байден оказался к ним благосклонен

Папа Франциск отказался благословлять голубых, а вот Байден оказался к ним благосклонен (1 фото + 3 видео)

Автор:
16 марта 2021 06:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: USarmy   Франциск   байден   браки   ватикан   запрет   извращенцы   однополые   
1064
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Католическая церковь не может благословлять однополые союзы. Об этом со ссылкой на решение конгрегации доктрины веры сообщается в официальном заявлении, опубликованным пресс-службой Ватикана 15 марта.

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Метки: USarmy   Франциск   байден   браки   ватикан   запрет   извращенцы   однополые   
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22  комментария
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490
Гарик 3 часа назад
Психи, фрики и прочий биомусор, добро пожаловать в американскую армию.
Папе отдельное спасибо, хотя можно было и пораньше высказаться, намного пораньше.
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336
Иван Стреляев 36 минут назад
Пост минутки ненависти к врагу! Но честно это их дело и уверен они сами с этим справятся. Просто те, кто хочет менять пол генетически выродятся, например)) У нас законы вводят и более опасные для граждан...
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336
Иван Стреляев 37 минут назад
Пост минутки ненависти к врагу! Но честно это их дело и уверен они сами с этим справятся. Просто те, кто хочет менять пол генетически выродятся, например))
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4k
Александр Иванов 52 минуты назад
Гомосеков лечить надо, а не способствовать болезни.
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4k
Интерактивный Конвертер Час назад
Отлично. Чем сильнее и быстрее ВС Америки деградируют, тем легче и лучше будет всему миру, и быстрее он от этого влияния освободиться.
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121
bobobo Час назад
То есть все эти пидофильские скандалы в церкви Папу не смущают, а тут ну совсем богохульство. Сразу скажу, у меня вполне нормальная ориентация. Но я считаю, что это личное дело каждого распоряжаться своим телом.
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7k
Кенвуд bobobo Час назад
Да всем нас рать на их извращения. Какого йуха они заявляют о себе на каждом углу и еще пытаются заключать браки ПУБЛИЧНО ОФИЦИАЛЬНО? Это же УРОДЫ!
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244
Tovbot bobobo Час назад
Комментарий из серии «а зато у вас». Педофильские скандалы Пару смущают, но они никакого отношения не имеют к теме статьи.
Что до права распоряжаться своим телом - мне бы лично, будь я американцем, не хотелось чтобы эксперименты всяких фриков над своими телами оплачивались из госбюджета, который формируется в том числе из моих налогов. Я бы лично предпочёл чтобы эти деньги тратились на образование. С хера вдруг простой американец должен финансировать операции по смене пола всяким закомплексованным придуркам? За свой счёт пусть хоть головы себе пересаживают от собак.
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121
bobobo Tovbot Час назад
Вероятно, бюджет таков, что они мргут это позволить. А людей в армии может и не хватает.
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121
bobobo Кенвуд Час назад
Что Вы вкладываете в понятие "урод" Мож Вы тоже не красавец?
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244
Tovbot bobobo 49 минут назад
Ерунда, трансгендеров слишком мало статистически чтобы существенно повлиять на численность в армии. Это в чистом виде PR ход Байдена - мол смотрите, я за все хорошее против всего плохого.
Трансгендер это человек, у которого по определению в башке бардак. Нахрена его пускать в армию и давать ему оружие?
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430
Лимонадный Джо 2 часа назад
Вообще-то согласно церковным канонам,гомосексуализм это грех. И вспоминая библейские сказания,мы помним о судьбе двух городов,уничтоженных Господом за это. Может пусть всо эти "нетрадиционалы" поселятся в одном месте и когда их снова покарают,то нас,нормальных,не заденет.
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7k
Кенвуд Лимонадный Джо Час назад
Точняк. И запустить им туда сифилис гнойный, как бонус
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595
atomroger 2 часа назад
Ура! Боже, благослови Америку! Может хоть так сократят своё тупое население.
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276
Сергей 2 часа назад
Как думаете, сколько возмущенных гомосеков заявят свой протест Папе, посредством "минуса" на Фишках?
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7k
Кенвуд Сергей Час назад
Специально не ставил тебе ни плюс ни минус. Но уже вижу, что гомики твой комент прочли
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276
Сергей Кенвуд Минуту назад
Интересно, а какое дело гомосекам в России, до католического Папы и его слов? Они чего, католики?
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3k
rutt 2 часа назад
теперь в плен к амерам лучше не попадать.
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4k
Александр Иванов rutt 50 минут назад
Петухов надо не бояться, а истреблять!
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