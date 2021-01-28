Это любовь: Памела Андерсон вышла в очередной раз замуж. Теперь за своего телохранителя

Любвеобильная знаменитость выходит замуж уже шестой раз! Правда, с одним кинопродюсером она дважды справляла свадьбу.
В последний раз СМИ рассказали о свадьбе бывшего секс-символа Голливуда в январе 2020 года. Но пара рассталась всего через 2 недели.
А вот с новым избранником, по словам Памелы, будет всё точно по-другому. Ведь они с Дэном Хейхерстом сблизились во время карантина и отлично проводили время вместе.
А вот с новым избранником, по словам Памелы, будет всё точно по-другому. Ведь они с Дэном Хейхерстом сблизились во время карантина и отлично проводили время вместе.
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Сама свадьба состоялась в Канаде в канун Рождества. Приём был малочисленный из-за коронавирусных ограничений.
А информация о свадьбе и фотографии с неё появились в сети только 27 января.
На фотографиях 53-летняя Памела предстаёт в простом светлом платье, а её избранник и вовсе не наряжается.
"Я влюблена. Мы поженились в канун Рождества с благословения обеих наших семей. Все, кого мы знаем, счастливы за нас", – написала женщина.
Как вы думаете – это последний муж красотки?
Как вы думаете – это последний муж красотки?
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