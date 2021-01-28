Это любовь: Памела Андерсон вышла в очередной раз замуж. Теперь за своего телохранителя

В последний раз СМИ рассказали о свадьбе бывшего секс-символа Голливуда в январе 2020 года. Но пара рассталась всего через 2 недели.



А вот с новым избранником, по словам Памелы, будет всё точно по-другому. Ведь они с Дэном Хейхерстом сблизились во время карантина и отлично проводили время вместе.