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10 самых необычных школ, в которые ученики бегут вприпрыжку

10 самых необычных школ, в которые ученики бегут вприпрыжку (25 фото)

Автор:
03 февраля 2021 22:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вприпрыжку   Инновационные   Необычные   бегут   ученики   школы   
890
25

Наверняка, многие из нас вспоминают школьные годы без особого удовольствия: скучные уроки, домашние задания и строгие учителя. В наши дни многое изменилось. Во многих странах школы уже совсем не похожи на привычные образовательные учреждения, и учебный процесс в них стал более интересным и приятным для учеников. В этом посте вы увидите самые инновационные и крутые школы.

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Метки: Вприпрыжку   Инновационные   Необычные   бегут   ученики   школы   
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4  комментария
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419
uid-5j7c27kq 2 часа назад
Китайцы конечно молодцы, и школы в них крутые чтобы детям было комфортно и весело проводить свободное время и образование жёсткое и хорошие, коммунизм всё же
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−1
Князь Курбский 52 минуты назад
Финская и Датская самые лучшие
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
В Колумбии школа классная,но туда еще нужно добраться живым и невредимым,ведь в этой стране вероятноть погибнуть от шальной пули равна вероятности получить по морде на дискотеке в деревне Мухосранск
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9k
Bill Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Именно поэтому там нет окон и бронированная дверь
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