10 самых необычных школ, в которые ученики бегут вприпрыжку

Наверняка, многие из нас вспоминают школьные годы без особого удовольствия: скучные уроки, домашние задания и строгие учителя. В наши дни многое изменилось. Во многих странах школы уже совсем не похожи на привычные образовательные учреждения, и учебный процесс в них стал более интересным и приятным для учеников. В этом посте вы увидите самые инновационные и крутые школы.