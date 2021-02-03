10 самых необычных школ, в которые ученики бегут вприпрыжку

Наверняка, многие из нас вспоминают школьные годы без особого удовольствия: скучные уроки, домашние задания и строгие учителя. В наши дни многое изменилось. Во многих странах школы уже совсем не похожи на привычные образовательные учреждения, и учебный процесс в них стал более интересным и приятным для учеников. В этом посте вы увидите самые инновационные и крутые школы.
В этой шведской школе нет стен между классами, здесь всё разделено на учебные пространства
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Чтобы сэкономить место, архитекторы придумали инновационную идею строительства детской площадки прямо на крыше начальной школы в провинции Чжэцзян, Китай
И ещё одна австралийская школа для девочек, где перед входом сделана специальная сцена, где можно гулять и выступать
Администрация одной из школ, чтобы избежать толкучки, сделала специальные полосы на лестницах: для тех, кто бежит, для тех, кто не торопится, и для тех, кто постоянно смотрит в телефон
В этой школе есть горка, которая позволяет ученикам за несколько секунд добраться из класса прямо на игровую площадку
Её построили в холме, и снабдили солнечными коллекторами. Это самая энергосберегающая школа в США
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