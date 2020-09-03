В гимназии переборщили с дезинфекцией помещения, и дети получили ожоги глаз

Как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад. Так и получилось в Алексеевской Гимназии города Благовещенска.



Для дезинфекции в одном из кабинетов гимназии длительное время была включена кварцевая лампа. Хотя по инструкции лампа должна работать только на переменах, то есть при отсутствии детей в классе.



27 из 28 школьников были вынуждены обратиться за медицинской помощью к офтальмологу в Детскую городскую больницу. Ожоги роговицы глаз оказались лёгкими, госпитализация ребятам не потребовалась, а лечение будет проходить на дому.