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В гимназии переборщили с дезинфекцией помещения, и дети получили ожоги глаз

В гимназии переборщили с дезинфекцией помещения, и дети получили ожоги глаз (3 фото)

Автор:
03 сентября 2020 18:26
Сообщество : Жить в России
Метки: благовещенск   гимназия   кварцевание   ожог   офтальмолог   ученики   школьники   
528
3
В Благовещенске целый класс обратился за медпомощью.

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Метки: благовещенск   гимназия   кварцевание   ожог   офтальмолог   ученики   школьники   
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1  комментарий
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Show Must Go On 51 минуту назад
Бл*, пардон, но кто же при кварцевой лампе людей в помещении держит?!?! При кварцевой лампе даже растения не советуют держать в помещении где проводят "очистку", не говоря уже про животных и людей. Серъезно, откуда такие е*анутые все берутся?!?!
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