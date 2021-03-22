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Картинки на поржать

Картинки на поржать (18 фото)

Автор:
22 марта 2021 08:58
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   картинки   подборка   прикол   приколы   прикольные   фото   фотографии   
2475
18
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Метки: Юмор   картинки   подборка   прикол   приколы   прикольные   фото   фотографии   
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2k
LekS 2 часа назад
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72
Jlav LekS Час назад
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Предположу, что надо 2ю букву поменять на А...
Мемас лепил школота детектед.
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39k
Элек Мек 14 минут назад
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Бледный какой то.
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2k
Kozlodoev 46 минут назад
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Откуда у тебя фото моей бывшей?
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1k
lekha-fil 51 минуту назад
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Это сиська?
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320
dlyabzin lekha-fil 40 минут назад
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Сердце
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19k
pssst lekha-fil 2 минуты назад
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это печаль
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5k
Regerald 51 минуту назад
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Беззубость смеющегося над такими шутками стоило бы скорее связать с его юностью и выпадением молочных зубов...
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1k
lekha-fil 52 минуты назад
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Пиз*д*ёж.
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1k
lekha-fil 54 минуты назад
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А это он? Нее.
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7k
Izrin Maria 57 минут назад
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Покормил.
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22k
Vazari Час назад
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Ну, не знаю. С детства помню, что у родителей, в мебельной стенке была секция с баром. И там всегда был неплохой, по советским меркам ассортимент напитков. За исключением пива. Пиво покупалось в определенных случаях и, обязательно с сегодняшней датой на этикетке. У меня подобного бара-как элемента мебели нет, но всегда есть бутылок 10 различного вина, и по 1-2 бутылки различных крепких напитков. Раньше запасы пополнялись с помощью дьюти фри, теперь, в основном с помощью подарков.
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6k
Самка Хорька Vazari 36 минут назад
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"когда я был маленьким, я думал, что у тех, кто любит выпить, дома всегда есть бар с напитками. Когда я вырос, я понял, что у тех, кто любит выпить, бара нет “)))
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18k
Андрей Иванов Час назад
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Там осёл должен быть
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12k
U55R 2 часа назад
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Ногой держать нужно, ибо волка ноги кормят.
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20k
SerGProS 2 часа назад
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Одно слово - хаЦкер
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20k
SerGProS 2 часа назад
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Все-таки высосал...
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20k
SerGProS 2 часа назад
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В одну из квартир, значившуюся как наркопритон, спецназ не мог попасть...Полы были только вымыты
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53k
Андрей 2 часа назад
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Богатырь из Казахстана: Мастур-батыр.
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20k
SerGProS 2 часа назад
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У меня джин стоит на 'успокоительную стопочку" и что
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632
Шурман SerGProS Час назад
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У меня стоит 2 бутылки вискаря , бутылка конька Киргизстан , 3 бутылки вина и еще куча всякой херни и бутылка водки для протирания :) Год назад это бы не стояло но увы из за желудка у меня запрет на алкоголь .
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36k
dima423 2 часа назад
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Эпилог - абырвалг
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dima423 2 часа назад
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просто везде есть алкаши и не алкаши) у меня тоже в холодильнике пиво стоит неделями иногда))
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36k
dima423 alexis 2 часа назад
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ну это уже антиквариат)))
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8k
basja61 dima423 Час назад
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2k
Kozlodoev dima423 48 минут назад
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Просто ты американец.
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39k
Элек Мек Kozlodoev 16 минут назад
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Иноагент,не побоюсь этого слова.
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dima423 Элек Мек 15 минут назад
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ну все блин...раскрыли меня) шерлокхолмсы)
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4k
Nikolay Fomin 2 часа назад
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Одно замечание. Там пони должен был быть.
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7k
Alex Djeff Nikolay Fomin 2 часа назад
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Судя по ушам - осёл.
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11k
alexis Alex Djeff 2 часа назад
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20k
SerGProS alexis 2 часа назад
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Если этот драконихе умудрился присунуть, то лошадь или верблюд для него как водички выпить
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alexis SerGProS 2 часа назад
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Тут проблема, похоже, что присунул верблюд.
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4k
Константин Безумов alexis Час назад
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Не факт. Такой осел может и верблюда присунуть
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29k
KiploksAKS 2 часа назад
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На самом деде - 20 орлов в течение года.
20 лет назад ещё не было трекеров, которые мог поднять орёл и работающих 20 лет.
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