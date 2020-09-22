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Парень из Нигерии делает крутые рекламные фото на смартфон

Парень из Нигерии делает крутые рекламные фото на смартфон (7 фото)

Автор:
22 сентября 2020 14:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: идеи   креатив   нигерия   реклама   творчество   фото   фотограф   фотография   
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Какие только идеи не появляются у творческих людей - но главным остается то, что настоящий талант стоит больше, чем самое дорогое оборудование и декорации. Парень из города Лагос, Нигерия, под ником offishialolu еще раз это доказал. С помощью смартфона и простых подручных предметов он сделал потрясающие снимки, которые легко можно принять за профессиональную рекламу!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: идеи   креатив   нигерия   реклама   творчество   фото   фотограф   фотография   
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3  комментария
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6k
Алеksей Полчаса назад
ну и чё? сейчас во многих смартах камера покруче будет, чем некоторые фотоаппараты лет 10 назад. Или вся крутотень в оттенке его шкурки? так это не к нам, это в пиндосию и к др подобным.
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27k
winergy2012 10 минут назад
Это и я так могу.А вот пусть Мурку сфотает.
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2k
Юрий Злой Полчаса назад
подобные технологии применялись еще при Чарли Чаплине при создании фильмов
через пару лет ждем сногшибательную новость о том, как негр изобрел велосипед с овальными колесами
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