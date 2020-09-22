Парень из Нигерии делает крутые рекламные фото на смартфон

Пробовать себя в роли фотографа нигериец начал только в марте этого года: "Во время пандемии мне хотелось чем-то себя занять, а фотографировать я всегда любил, поэтому рискнул заняться этим. Больше всего меня вдохновляет радость создания чего-то нового из ничего. Это всегда было моей мотивацией. Я также вдохновляюсь другими фотографами, чьи работы смотрю в Твиттере," - рассказал парень.