Парень из Нигерии делает крутые рекламные фото на смартфон

Какие только идеи не появляются у творческих людей - но главным остается то, что настоящий талант стоит больше, чем самое дорогое оборудование и декорации. Парень из города Лагос, Нигерия, под ником offishialolu еще раз это доказал. С помощью смартфона и простых подручных предметов он сделал потрясающие снимки, которые легко можно принять за профессиональную рекламу!
Используя только обычный смартфон и подручные предметы, этот парень из Нигерии делает классные фото, которые могут легко сойти за рекламу, снятую профессионалами. Креативный парень уже снял "рекламные" фото для напитка Milo от Nestle, а также сделал пару других композиций, которые впечатлили пользователей по всему миру.
Пробовать себя в роли фотографа нигериец начал только в марте этого года: "Во время пандемии мне хотелось чем-то себя занять, а фотографировать я всегда любил, поэтому рискнул заняться этим. Больше всего меня вдохновляет радость создания чего-то нового из ничего. Это всегда было моей мотивацией. Я также вдохновляюсь другими фотографами, чьи работы смотрю в Твиттере," - рассказал парень.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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