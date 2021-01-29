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15 ярких примеров социальной рекламы, которая борется за лучшее будущее

15 ярких примеров социальной рекламы, которая борется за лучшее будущее (21 фото)

Автор:
29 января 2021 23:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: Примеры   будущее   задуматься   лучшее   люди   реклама   социальная   
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Цель социальной рекламы состоит в том, чтобы открыть глаза людям на неприятную правду, которая происходит вокруг нас. Она побуждает задуматься над многими проблемами, и хотя бы попытаться что-то изменить. В этом посте вы увидите блестящие образцы такой рекламы, которые возможно не оставят вас равнодушными.

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Метки: Примеры   будущее   задуматься   лучшее   люди   реклама   социальная   
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Руслан 18 минут назад
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