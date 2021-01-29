15 ярких примеров социальной рекламы, которая борется за лучшее будущее

Цель социальной рекламы состоит в том, чтобы открыть глаза людям на неприятную правду, которая происходит вокруг нас. Она побуждает задуматься над многими проблемами, и хотя бы попытаться что-то изменить. В этом посте вы увидите блестящие образцы такой рекламы, которые возможно не оставят вас равнодушными.