15 ярких примеров социальной рекламы, которая борется за лучшее будущее

Цель социальной рекламы состоит в том, чтобы открыть глаза людям на неприятную правду, которая происходит вокруг нас. Она побуждает задуматься над многими проблемами, и хотя бы попытаться что-то изменить. В этом посте вы увидите блестящие образцы такой рекламы, которые возможно не оставят вас равнодушными.
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"Иногда воображение - это единственный путь" - социальная реклама против жестокого обращения с детьми
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Метки: Примеры будущее задуматься лучшее люди реклама социальная
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