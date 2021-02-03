Сопротивлялся до последнего: сахалинец устроил гонки с полицейским на авто с простреленными колесами

Буйный водитель с двумя спущенными колесами умудрился протаранить машину Росгвардии и попытался скрыться. Но на голых дисках по снегу далеко он, конечно, не уехал.
Во вторник в Холмске пьяный водитель до последнего пытался уйти от полицейской погони. Его не заставили задуматься ни выстрелы по машине, ни два простреленных колеса. Только третий точный выстрел, оставивший машину практически "разутой", позволил инспекторам приблизиться к авто и вытащить безумного водителя через окно.
Инцидент произошел вечером 2 февраля. В оперативные службы поступил звонок с сообщением о неадекватном водителе на Toyota Crown, который разъезжает по дворам. Выехав на место, автоинспекторы быстро обнаружили нарушителя и через громкоговоритель потребовали прижаться к обочине и предъявить документы. Требование водитель, конечно, проигнорировал и продолжил движение.
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Уходя от преследования, седан врезался в частную машину. Прозвучал предупредительный выстрел. Никакой реакции от водителя "Тойоты" не последовало. Тогда ДПСники прострелили лихачу два колеса. Но ни спущенные колеса, ни автомобиль росгвардейцев, перегородивший путь сахалинцу, не стали для него препятствием к продолжению гонки. Служебную машину лихач просто протаранил и продолжил движение. Если такую скорость можно назвать движением.
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Окончательно "Тойота" остановилась после выстрела в третье колесо - автомобиль просто не смог двигаться дальше - буксовал на заснеженной дороге. Автоинспекторы, разозленные поведением водителя, даже не стали открывать двери "Тойоты", а просто вытащили нарушителя за шкирку через окно.
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Нарушителем оказался 26-летний местный житель. Проходить медосвидетельствования он отказался, а седан оказался незарегистрированным. Мужчину задержали. Теперь ему светит целая гора штрафов, а вот водить в ближайшее время ему точно не светит.
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Я сам с Южно-Сахалинск. Всюду на ДВ таких полно