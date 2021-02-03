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Сопротивлялся до последнего: сахалинец устроил гонки с полицейским на авто с простреленными колесами

Сопротивлялся до последнего: сахалинец устроил гонки с полицейским на авто с простреленными колесами (1 фото + 4 видео)

Автор:
03 февраля 2021 15:03
Сообщество : Автомир
Метки: Погоня   Холмск   водитель   дпс   дтп   сахалин   стрельба   
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Буйный водитель с двумя спущенными колесами умудрился протаранить машину Росгвардии и попытался скрыться. Но на голых дисках по снегу далеко он, конечно, не уехал.

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Метки: Погоня   Холмск   водитель   дпс   дтп   сахалин   стрельба   
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5  комментариев
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−70
uxusitsuken 2 часа назад
Увы, но такие водят. Есть или нет прав им просто всё равно.
Я сам с Южно-Сахалинск. Всюду на ДВ таких полно
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38
Ярослав Мовчун 2 минуты назад
GTA в реальной жизни: читерить не вышло)
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−70
uxusitsuken Час назад
Если бы не рейтинг, я бы вставил видео. Что бывает за пьяную езду в Сингапуре и на Филиппинах
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6k
Михаил Филиппов Час назад
ему не то что водить. ему скорее всего срок светит
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−70
uxusitsuken Час назад
Поможет только конфискация автомобиля у синек за 2 или 3 пьянку за рулём
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