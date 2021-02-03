Сопротивлялся до последнего: сахалинец устроил гонки с полицейским на авто с простреленными колесами

Во вторник в Холмске пьяный водитель до последнего пытался уйти от полицейской погони. Его не заставили задуматься ни выстрелы по машине, ни два простреленных колеса. Только третий точный выстрел, оставивший машину практически "разутой", позволил инспекторам приблизиться к авто и вытащить безумного водителя через окно.

Инцидент произошел вечером 2 февраля. В оперативные службы поступил звонок с сообщением о неадекватном водителе на Toyota Crown, который разъезжает по дворам. Выехав на место, автоинспекторы быстро обнаружили нарушителя и через громкоговоритель потребовали прижаться к обочине и предъявить документы. Требование водитель, конечно, проигнорировал и продолжил движение.