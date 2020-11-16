В Тольятти наркоман угнал полицейскую машину и устроил на ней ДТП

Видимо, под действием веществ молодой человек совсем утратил связь с реальностью и решил сыграть в GTA. Вот только далеко уехать ему не удалось. Угонщик был настолько упорот, что не вписывался в повороты и только чудом не зацепил прохожих.
В Тольятти неадекватный местный житель угнал патрульный автомобиль прямо из под носа ДПСника. В ролике записанной регистратором служебного авто, видно как молодой человек запрыгивает в патрульную машину, пока инспектор буквально в 5 метрах составляет протокол.
Инцидент произошел 14 ноября. Угону полицейской машины предшествовала целая серия безумных поступков 31-летнего тольяттинца. Сначала он напал на водителя автомобиля, который чистил лобовое стекло от снега, но ему удалось отбиться.
"У этого неадеквата была на губах кровь, он без разговора начал бить меня в лицо, потом мы боролись за мою сумку. Чуть отхожу, он начинает лезть за руль, я стал его выгонять, говорить, что там ребенок", - рассказал пострадавший.
Затем молодой человек пытался остановить проезжающие мимо автомобили и выкинуть из них водителей. После неудачных попыток угона, ему на глаза попалась "бесхозная" патрульная машина...
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На перехват опасного нарушителя были брошены дополнительные силы полиции. Во время погони угонщик сбивал ограждения, зацепил несколько автомобилей, выезжал на тротуар и лишь чудом не сбил пешеходов. К счастью, погоня длилась недолго. В одном из дворов патрульный автомобиль застрял на бордюре.
Неадекватного угонщика задержали. В его отношении завели уголовное дело о неправомерном завладением служебным автомобилем.
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