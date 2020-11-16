В Тольятти наркоман угнал полицейскую машину и устроил на ней ДТП

В Тольятти неадекватный местный житель угнал патрульный автомобиль прямо из под носа ДПСника. В ролике записанной регистратором служебного авто, видно как молодой человек запрыгивает в патрульную машину, пока инспектор буквально в 5 метрах составляет протокол.





Инцидент произошел 14 ноября. Угону полицейской машины предшествовала целая серия безумных поступков 31-летнего тольяттинца. Сначала он напал на водителя автомобиля, который чистил лобовое стекло от снега, но ему удалось отбиться.





"У этого неадеквата была на губах кровь, он без разговора начал бить меня в лицо, потом мы боролись за мою сумку. Чуть отхожу, он начинает лезть за руль, я стал его выгонять, говорить, что там ребенок", - рассказал пострадавший.





Затем молодой человек пытался остановить проезжающие мимо автомобили и выкинуть из них водителей. После неудачных попыток угона, ему на глаза попалась "бесхозная" патрульная машина...