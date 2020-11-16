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В Тольятти наркоман угнал полицейскую машину и устроил на ней ДТП

В Тольятти наркоман угнал полицейскую машину и устроил на ней ДТП (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2020 14:33
Сообщество : Аварии
Метки: видео   гта   дпс   дтп   задержание   неадекват   тольятти   угон   
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Видимо, под действием веществ молодой человек совсем утратил связь с реальностью и решил сыграть в GTA. Вот только далеко уехать ему не удалось. Угонщик был настолько упорот, что не вписывался в повороты и только чудом не зацепил прохожих.

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Метки: видео   гта   дпс   дтп   задержание   неадекват   тольятти   угон   
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11  комментариев
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6k
Михаил Филиппов Час назад
комментируют гаишники?
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250
alik Минуту назад
Если следаки и дознание постараются, то ему статей 10 припишут и даже частичным сложением сроков по этим статьям, его можно закрыть лет на 15..
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5k
Сергей 2 минуты назад
Еще раз убеждаюсь, наркотики зло. Только вопрос, почему этому укурку раньше не "прописали" когда он машины пытался останавливать.
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3k
Горожанин 13 минут назад
Против власти выступил. Истинный либерал. Сейчас посадят и будет новым узником совести. По лицу "героя" видно - свободный и креативный борец за все хорошее. У них все такие. От большого ума скоро и косоглазие начнется, судя по картинке - это уже прослеживается. Большой мозг на глазницы уже давит, и это будет только усугубляться. Либеральный мозг уж если начал расти и развиваться - то не остановить.
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−3
Владимир Анатолевич 19 минут назад
странно что нарк. еще и табельное оружие не украл у них
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4k
uutb 22 минуты назад
Комментаторы еще те! Сразу слышно: интеллигенция, достоинство и высокие моральные качества! Ведь, без них не принимают, на службу в полицию!
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5k
sivanov1079 38 минут назад
В Тольятти вместо снега кокаин выпал. Упороты все. В любом другом городе наркот впал бы в обненновещественную кому после епка монтировкой от первого же водителя
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−42
человек в телогрейке 41 минуту назад
единорос?
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1k
fraxinus человек в телогрейке 36 минут назад
Вряд ли. Арестовали же.
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165
EM 56 минут назад
Тот, кто писал текст был не менее упорот)
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27k
EvilHomer Час назад
Ссылка vk.com
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