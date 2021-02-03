Пьяный мужчина без прав угнал автобус и спровоцировал погоню в стиле GTA

Экипажи полиции пытались блокировать дорогу, но лихач таранил и служебные машины. Инспекторы пошли на крайние меры - прострелили колеса автобусу и только поле этого транспорт остановился. Пьяного водителя, который, кстати, никогда не имел водительских прав, скрутили. Теперь ему придется отвечать по ряду уголовных статей.