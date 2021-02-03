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Пьяный мужчина без прав угнал автобус и спровоцировал погоню в стиле GTA

Пьяный мужчина без прав угнал автобус и спровоцировал погоню в стиле GTA (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2021 12:31
Сообщество : Аварии
Метки: 360подмосковье   gta   авто   автобус   видео   дтп   угон   
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В Приморском крае 33-х летнему местному жителю, после обильной дозы выпитого спиртного, неожиданного захотелось стать водителем автобуса. Угнав его с территории предприятия, мужчина устроил ДТП - протаранил грузовик и поехал дальше.

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Метки: 360подмосковье   gta   авто   автобус   видео   дтп   угон   
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2  комментария
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188
Serega Tim 2 часа назад
это пьяный "биомусор" а не мужик!!
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37k
Элек Мек 37 минут назад
Ушлёпок.
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