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Злоумышленник угнал скорую помощь, пока медики и водитель собирались госпитализировать пациентку

Злоумышленник угнал скорую помощь, пока медики и водитель собирались госпитализировать пациентку (3 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2020 10:44
Сообщество : Криминал
Метки: Новоалексеевское   водитель   злоумышленник   свердловская область   скорая помощь   угон   
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В селе Новоалексеевское (Свердловская область) неизвестный дождался пока бригада скорой помощи и водитель возьмут каталку из автомобиля, а потом попросту сел в него и поехал.

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Метки: Новоалексеевское   водитель   злоумышленник   свердловская область   скорая помощь   угон   
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12k
Ligov 59 минут назад
Скорая? Зачем?)
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27k
a.fey 10 минут назад
Понятно, водитель не хотел глушить двигатель.
В скорых с автоматической трансмиссией, при повороте и выдергивании ключа, двигатель не останавливается. Блокируется трансмиссия, а двигатель продолжает работать, поддерживая электропитание медицинского оборудования и климат в машине.
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4k
Vitaliy Vashkulat 53 минуты назад
Едем, едем в соседнее село, на дискотекуууу...
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416
Электрик 57 минут назад
Это не злоумышленник - это просто ПИТАРАС!!!

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