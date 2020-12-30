Злоумышленник угнал скорую помощь, пока медики и водитель собирались госпитализировать пациентку

Тут же была вызвана полиция, которая объявила план-перехват. Транспортное спецсредство было обнаружено в соседней деревне Старые Решёты без видимых повреждений.



Сообщается, что похититель забрал с собой регистратор, видимо, чтобы его личность не была обнаружена.



"На причастность к данному инциденту полиция отрабатывает лиц, ранее судимых, ведущих асоциальный образ жизни и склонных к такого рода противоправным поступкам", – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



По факту угона возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средство без цели хищения). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.



О состоянии тяжелобольной возрастной женщина, которая не попала вовремя в больницу, не сообщается.