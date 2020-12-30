Злоумышленник угнал скорую помощь, пока медики и водитель собирались госпитализировать пациентку

В селе Новоалексеевское (Свердловская область) неизвестный дождался пока бригада скорой помощи и водитель возьмут каталку из автомобиля, а потом попросту сел в него и поехал.
29 декабря скорая помощь приехала на вызов к больной бабушке с температурой под 40 C для её дальнейшей госпитализации. На записи с камеры видеонаблюдения можно заметить, что злоумышленник прошёл мимо ворот двора, где стоял автомобиль, потом вернулся. Он дождался пока водитель уйдет с каталкой (ключи остались в скорой). А потом сел в машину и поехал.
Тут же была вызвана полиция, которая объявила план-перехват. Транспортное спецсредство было обнаружено в соседней деревне Старые Решёты без видимых повреждений.
Сообщается, что похититель забрал с собой регистратор, видимо, чтобы его личность не была обнаружена.
"На причастность к данному инциденту полиция отрабатывает лиц, ранее судимых, ведущих асоциальный образ жизни и склонных к такого рода противоправным поступкам", – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
По факту угона возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средство без цели хищения). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
О состоянии тяжелобольной возрастной женщина, которая не попала вовремя в больницу, не сообщается.
Сообщается, что похититель забрал с собой регистратор, видимо, чтобы его личность не была обнаружена.
"На причастность к данному инциденту полиция отрабатывает лиц, ранее судимых, ведущих асоциальный образ жизни и склонных к такого рода противоправным поступкам", – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
По факту угона возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средство без цели хищения). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
О состоянии тяжелобольной возрастной женщина, которая не попала вовремя в больницу, не сообщается.
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