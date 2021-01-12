Ефремов устроил ДТП в Калужской области

В городе Людиново новоявленный депутат Сергей Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и попал в ДТП.
В ДТП по вине Ефремова пострадало два автомобиля. А сотрудники полиции, прибывшие на место аварии, были обвинены пьяным мужчиной в незаконных действиях. Интересно, что виновник аварии долгое время отказывался предоставить документы.
Депутат городской Думы, избранный в 2020 году, и собственник местной автошколы стал утверждать, что он не пьян, а на самом деле ему плохо с сердцем. Была вызвана скорая помощь.
И пока её ждали – мужчина по-хамски разговаривал с инспекторами ДПС и настаивал на том, что вмятины на пострадавших автомобилях появились значительно раньше. Когда приехали медики, то мужчина стал упираться и отказался от общения с ними.
Депутат городской Думы, избранный в 2020 году, и собственник местной автошколы стал утверждать, что он не пьян, а на самом деле ему плохо с сердцем. Была вызвана скорая помощь.
И пока её ждали – мужчина по-хамски разговаривал с инспекторами ДПС и настаивал на том, что вмятины на пострадавших автомобилях появились значительно раньше. Когда приехали медики, то мужчина стал упираться и отказался от общения с ними.
В итоге мужчина был арестован за неповиновение полиции.
А местные СМИ собираются добиваться, чтобы это происшествие не осталось незамеченным для депутатов городской Думы, которую позорит данный член.
А местные СМИ собираются добиваться, чтобы это происшествие не осталось незамеченным для депутатов городской Думы, которую позорит данный член.
Пользователи соцсетей шутят над проклятой фамилией и осуждают депутата:
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Фамилия говорящая— Alexander Nikulinsky (@AlexNikulinsky) January 11, 2021
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Ефремов? Совпадение?— Sneg (@SnegNightmare) January 11, 2021
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