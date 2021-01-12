Ефремов устроил ДТП в Калужской области

В ДТП по вине Ефремова пострадало два автомобиля. А сотрудники полиции, прибывшие на место аварии, были обвинены пьяным мужчиной в незаконных действиях. Интересно, что виновник аварии долгое время отказывался предоставить документы.



Депутат городской Думы, избранный в 2020 году, и собственник местной автошколы стал утверждать, что он не пьян, а на самом деле ему плохо с сердцем. Была вызвана скорая помощь.



И пока её ждали – мужчина по-хамски разговаривал с инспекторами ДПС и настаивал на том, что вмятины на пострадавших автомобилях появились значительно раньше. Когда приехали медики, то мужчина стал упираться и отказался от общения с ними.