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Ефремов устроил ДТП в Калужской области

Ефремов устроил ДТП в Калужской области (4 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2021 15:16
Сообщество : Аварии
Метки: Ефремов   депутат   дпс   дтп   калужская область   людиново   скорая помощь   
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В городе Людиново новоявленный депутат Сергей Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и попал в ДТП.

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Метки: Ефремов   депутат   дпс   дтп   калужская область   людиново   скорая помощь   
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305
Дмитрий Час назад
Ох уж эти Ефремовы...
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26k
Acu900 15 секунд назад
Ох уж эти заголовки, я грешным делом нафантазировал что Михаил Ефремов совершил побег из места заключения , для побега угнал транспортное средство, доехал до Калужской области и там совершил ДТП.
А это всего лишь однофомилец оказался...
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977
Инквизитор РФ 14 минут назад
Фамилия Ефремов стала нарицательным
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19k
hebpat 16 минут назад
Ефремову не дают покоя лавры Ефремова
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4k
кот базилий 18 минут назад
Что "член" это точно.
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5k
Дельфин Красивый Полчаса назад
а что с "депутатской неприкосновенностью"? или не тот уровень? как то читал про ДТП с пьяным депутатом, так он ни чего не стесняясь удостоверение, его гаишники домой отвезли и всё
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899
Константин Дельфин Красивый 20 минут назад
правильный ответ - не тот уровень
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240k
Booharik Полчаса назад
Заголовок - кликбейт чистой воды.
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50k
pynh Booharik Полчаса назад
мужику фамилию сменить чтобы его кликбейтом не считали?
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240k
Booharik pynh Полчаса назад
Жидко мыслите. Всех Ефремовых в России заставить поменять фамилию.
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19k
Сергей Шишкин Полчаса назад
О, родной город! Перекрёсток на Аптеке.
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37k
Сергей 39 минут назад
Я угораю. Как ни Ефремов, так добрейший человек.
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949
Владимир 43 минуты назад
Помню Ванга говорила, что людям с фамилией Ефремов нельзя садится за руль в период с 2020 по 2021 год
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4k
Sanar 46 минут назад
Оперативно в твоих постах удаляют коменты, сколько у тебя ников? Покемонка, тушонкина, дыра из третьего подъезда и ещё же есть. Завязывай, иди продуктопродавалкой за 25 рублей в говнит, задолбала ты уже всех своей хнёй.
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Игорь Меншиков 46 минут назад
Изначально подумал, как так он же сидит, долбанные заголовки
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583
Stalkerreklats 47 минут назад
Ефремов устроил ДТП в Калужской области
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846
Никита Сергеевич 54 минуты назад
К Ефремову в камеру его))
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4k
Sanar 58 минут назад
Заголовок огонь, в стиле жёлтой прессы, хер его знает где это в Калужской области, НООО Ефремов же, сука копипастеры хуже журнашлюх уже стали.
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